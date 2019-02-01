Инсульт и инфаркт: самые распространенные причины преждевременной смерти

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили причины, значительно увеличивающие шансы преждевременной смерти.
Результатами своего любопытного исследования американские исследователи поделились с изданием MedicalXpress.
Так, утверждают ученые, лидирующие позиции в рейтинге причин преждевременной смерти занимают сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.
В современных Соединенных Штатах Америки, например, делятся исследователи, от подобных недугов страдает почти половина населения. В 2017 же году, утверждают американские ученые, эти и без того высокие показатели вновь резко повысились. Таким образом, указывают они в своем исследовании, количество людей с большими шансами на преждевременную смерть увеличивается год от года.
Можно предотвратить риск развития болезной сердечно-сосудистой и кровеносной систем, предупреждают ученые. Здоровый образ жизни, указывают они, лучший способ значительно снизить риски преждевременной смерти. Например, не будет лишним отказаться от таких вредных привычек, как употребление алкоголя и курение табака. Активный образ жизни и правильные физические нагрузки также помогут человеческому организму прожить долгую и здоровую жизнь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые составили рейтинг стран с наиболее высоким уровнем смертности от неправильного питания. Любопытно, что первые десять строчек рейтинга сплошь занимают страны, некогда входившие в состав Советского Союза.
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