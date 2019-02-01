Ученые назвали мифом утверждение о завтраке как о самом полезном приеме пищи

Австралийские ученые решили проверить гипотезы, которые бытуют в обществе относительно того, что завтрак является самым полезным приемом пищи за день. Однако вместо исследований они решили изучить уже проводившиеся испытания.

Оказалось, что с 1990 по 2018 год ученые разных стран провели около 13 экспериментов и охватили более 1416 участников. Проанализировав результаты экспериментов, австралийские ученые определили, что ранний прием пищи не ускоряет обмен веществ.

В качестве примера, ученые приводят один из экспериментов, где изучали обмен веществ двух групп. Первая группа отказалась от ранних приемов пищи, а вторая регулярно завтракала. Оказалось, что завтракающие люди принимали приблизительно на 260 калорий в день больше. В итоге, люди, которые не завтракали весили меньше почти на 0,5 килограмма после испытаний.

"Уже на протяжении ста лет ученые и медики говорят о положительном эффекте ранних приемов пищи для похудения. Однако это не так. Оказывается, что в большинстве случаев ранние приемы пищи приводят к противоположному результату — к набору веса", — подвели итог исследователи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об открытии ученых, которое говорит о том, что долголетие человека напрямую зависит от его роста. Однако это можно применить только к женщинам.

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