Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето в Югре стало самым жарким за последние годы
Третий подземный ход за неделю нашли на границе Литвы и Белоруссии
В Татарстане фиксируют резкий рост оплаты труда квалифицированных рабочих
В Казахстане пресекли четыре случая незаконной добычи и переработки золота
Дефицит бюджета Орловской области достиг 3,27 миллиарда рублей
Боновые заграждения в устье Мулянки защищают Каму от попадания нефтепродуктов
Обман при замене масла на СТО: быстрый способ узнать, слили ли вам старую отработку
Банковский сектор Липецкой области отчитался о резком увеличении спроса на кредиты
В Томске после реконструкции открылось отделение реанимации СибГМУ

Опавшие ветки и листва заменят химию: слоистый метод превращает мусор в супергрунт

Садоводство

Груды обрезанных веток и мешки с опавшей листвой часто воспринимаются как лишний груз, от которого нужно поскорее избавиться. На деле же это ценное сырье, способное превратить истощенную землю в рыхлый и питательный грунт без лишних затрат. Правильное использование растительных остатков решает проблему питания растений на годы вперед, создавая на участке замкнутый цикл плодородия.

Уход за урожаем
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Уход за урожаем

Секрет естественной вентиляции в компосте

Для превращения органики в гумус нужен кислород, иначе вместо удобрения получится гниющая масса с неприятным запахом. Решение простое — чередование слоев разной плотности. В основание всегда укладывают грубые материалы, которые будут работать как дренаж и обеспечивать приток воздуха снизу.

"Многие совершают ошибку, сваливая листву плотным ковром, который перекрывает воздух. Если переслаивать мелкие ветки с листьями, внутри кучи создается подобие скелета, благодаря чему микроорганизмы работают быстрее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Сначала на землю кладут тонкие ветки слоем около 10–15 сантиметров. Затем идет такая же порция листьев. Этот процесс повторяют до заполнения ящика. Такая структура исключает застой влаги и позволяет получить готовый перегной на несколько месяцев раньше срока, что упрощает привычный процесс подготовки удобрений.

Измельчитель как инструмент для создания биотоплива

Крупные остатки дерева, которые долго гниют в обычном виде, можно превратить в щепу. Это отличная основа для так называемых теплых грядок. Мелкая стружка, уложенная на дно траншеи, при разложении выделяет тепло, которое согревает корни в прохладную погоду. Сверху насыпают слой плодородной земли, и такая конструкция работает как натуральная батарея.

"Щепа из веток — это еще и отличная защита от вредителей. Слизням крайне неудобно передвигаться по колючей поверхности измельченной древесины, поэтому они обходят такие посадки стороной", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важный нюанс: при использовании опилок в качестве мульчи или основы грядки нужно помнить об их способности забирать азот из верхнего слоя почвы. Чтобы этого избежать, древесные остатки лучше предварительно пролить раствором мочевины или дать им полежать в компосте. Это позволит исключить любой негативный вариант развития событий для молодых саженцев.

Зола против минеральных подкормок

Если веток слишком много и места для хранения нет, их можно сжечь. Полученная древесная зола — это концентрат калия и кальция в доступной форме. Главное — проводить процедуру в закрытых металлических бочках, чтобы избежать пожара и не растерять полезные вещества на ветру. Свежеспиленные ветви для этой цели не годятся, их нужно подсушить, иначе они будут лишь дымить, не давая чистого продукта.

Тип отходов Лучший способ применения
Тонкие прутья и листва Слоеный компост для получения гумуса
Крупные сучья Измельчение в щепу для теплых грядок
Сухая старая древесина Сжигание для получения калийного удобрения
Хвойные ветки Мульчирование для подкисления почвы

Тот самый секрет успешного использования золы кроется в ее хранении. Калий легко вымывается водой, поэтому собранное удобрение нужно держать в сухом месте. При грамотном подходе такая подкормка заменяет покупные составы и помогает исправить даже серьезное решение по закупке дорогой химии.

Три правила грамотного разложения

Чтобы растительные остатки работали на урожай, нужно соблюдать баланс компонентов. Во-первых, древесина (углерод) должна сочетаться с зелеными остатками, например, скошенной травой (азот). Без этого процесса разложения затянутся. Во-вторых, свежие опилки могут временно повышать кислотность, поэтому их стоит смешивать с мелом или известью.

"Никогда не используйте ветки больных деревьев. Грибок и личинки вредителей отлично зимуют в кучах, а затем возвращаются на сад. Такой мусор лучше сразу выносить за пределы участка или сжигать до состояния золы", — предупредил садовник-практик Сергей Михеев.

Третье правило касается времени. Качественный гумус получается только тогда, когда структура веток полностью исчезла. Если внести в землю полусгнившую щепу, почва может на время стать менее плодородной, так как бактерии бросят все силы на доработку грубого материала, отнимая питание у овощей. Своевременная реакция на состояние кучи поможет избежать таких пауз в росте культур.

Ответы на популярные вопросы о переработке веток

Нужно ли добавлять препараты для ускорения компоста?

Это не обязательно, но желательно, если нужно получить перегной за один сезон. Специальные биологические добавки содержат колонии бактерий, которые быстрее справляются с грубой клетчаткой веток.

Можно ли использовать листву дуба или ореха?

В этих листьях много дубильных веществ, которые замедляют рост других растений. Их лучше компостировать отдельно и дольше — минимум два года, либо сжигать на золу.

Как понять, что компост из веток готов?

Готовый материал пахнет лесной землей, имеет темно-коричневый цвет и рассыпчатую структуру. В нем не должно быть узнаваемых целых кусков коры или крупных сучьев.

Подходит ли щепа для мульчирования всех растений?

Древесная щепа идеальна для кустарников, многолетних цветов и приствольных кругов деревьев. Для однолетних овощей лучше использовать полностью перепревший компост.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Недвижимость
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины Любовь Степушова Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Хромосомы под ударом: актриса Ольга Дроздова предостерегла женщин от необратимой смены личности
Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%
Индийский бизнес проявляет интерес к автопрому и фармацевтике Самарской области
Мощность болида в бюджетном кузове: агрессивная новинка Nissan и Dongfeng готовится к премьере
Никаких объяснений и шансов: решение властей Грузии обнулило планы Кристины Орбакайте в Батуми
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины
Владелица жилья в Минске добилась через суд выселения арендатора за прекращение выплат по договору
Как получить компенсацию за строительство теплицы в Краснодарском крае: условия программы
Японские и немецкие марки лидируют в сегменте параллельного импорта автомобилей в РФ в июле
Боли в спине из-за обуви уйдут в прошлое: петербургская новинка изменила правила примерки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.