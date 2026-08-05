Защита от сглаза, богатство и любовь: выбираем саженцы для сада по древним народным приметам

Август — решающее время для тех, кто планирует обновить ландшафт своего участка. Именно в двадцатых числах месяца открывается идеальное "окно" для посадки деревьев и кустарников: растения успевают надежно укорениться и адаптироваться на новом месте до наступления первых заморозков.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Сирень

Деревья-защитники: от рябины до черемухи

Выбор места для дерева на участке часто диктуется народным опытом. Например, рябину традиционно размещают у входа или рядом с калиткой. Считается, что это дерево оберегает обитателей дома от негативной энергетики и недоброжелателей. Если же ваша цель — привлечь достаток, стоит присмотреться к яблоне. Большое количество плодов на ветках в народном сознании напрямую связано с финансовым благополучием семьи. Однако важно помнить, что в конце лета сад требует не только посадок, но и защиты текущего урожая, особенно когда стаи дроздов начинают атаковать созревающие плоды.

"Рябина и яблоня — это классика для нашего климата, они отлично приживаются при осенней посадке. Главное — подготовить яму заранее, чтобы почва успела осесть. Рябина к тому же крайне неприхотлива к составу грунта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Черемуху и березу специалисты советуют выносить за периметр забора. Черемуха, согласно приметам, отпугивает злых духов, но ее пыльца и сильный аромат могут стать проблемой для людей, склонных к аллергическим реакциям. Липа, напротив, дерево для центральных зон отдыха. Она символизирует мир, а под ее кроной полезно обустраивать площадки для семейных чаепитий.

Кустарники для гармонии и долголетия

Кустарники играют роль не только живой изгороди, но и несут символическую нагрузку. Калина считается покровительницей любви и продолжения рода, а акация выступает символом чистоты чувств и долголетия. Для создания спокойной, размеренной атмосферы на участке лучше всего подходит сирень. Если же вы планируете оформить зону отдыха, обратите внимание на чубушник — его аромат и вид настраивают на миролюбивый лад, поэтому его часто сажают у беседок. При планировании посадок не забывайте, что освободившиеся грядки тоже требуют внимания: например, простая засыпка сидератами после овощей поможет восстановить структуру почвы к следующему сезону.

"При посадке боярышника вдоль забора вы получаете не только символическую защиту очага, но и реальную живую изгородь, которая со временем станет непролазной. Важно лишь соблюдать дистанцию между саженцами, чтобы им хватало питания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Правила успешной августовской посадки

Успех приживаемости дерева в августе зависит от баланса влаги и питательных веществ. В это время почва еще теплая, что стимулирует рост корневой системы, но солнце может быстро иссушать саженец. В этот же период крайне важно следить за состоянием других культур на участке. Например, резкий отказ от полива томатов может привести к растрескиванию плодов, так и молодые деревья нельзя оставлять без регулярного увлажнения в первые недели после посадки.

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"Для качественного укоренения саженцев в августе крайне важна структура грунта. Если почва тяжелая, добавьте разрыхлители. Помните, что избыток азота сейчас вреден — он спровоцирует рост веток, которые не перезимуют, лучше сосредоточиться на фосфорно-калийных добавках", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о посадке деревьев

Когда именно в августе лучше приступать к посадке?

Оптимальный период начинается после 20-го августа. В это время активность солнца снижается, а ночная прохлада помогает растениям легче перенести стресс от пересадки.

Можно ли сажать в августе косточковые культуры?

Да, вишню и сливу можно высаживать в конце лета, но они более требовательны к защите от сквозняков, поэтому выбирайте для них укрытые места.

Нужно ли обрезать саженец сразу после посадки?

В августе сильную обрезку проводить не рекомендуется. Достаточно удалить поврежденные ветки, чтобы растение направило все силы на развитие корней.

Как часто поливать молодое дерево в конце лета?

Первые две недели полив должен быть ежедневным (при отсутствии дождей), затем частоту сокращают, но следят, чтобы земляной ком не пересыхал полностью.

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