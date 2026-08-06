Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,5 млн рублей
Кондиционер или окна: какой способ вентиляции сильнее бьет по карману
Больше чем сторожевые псы: 6 пород кошек, которые превратят дом в неприступную крепость
Реальная экономия топлива: обманчивые методы и скрытые резервы
Детям из Амурской области присудили компенсацию за 164 часа отсутствия воды
В Якутии начали оценивать ущерб от разлива реки Яна в поселках
Число пациентов с высокотехнологичной медпомощью в Хабаровском крае выросло втрое
Хрустящие венгерские лангоши с чесноком: тающее тесто сводит с ума пряным вкусом
Разборка Haval Jolion до каркаса: что на самом деле прячет бюджетный кроссовер

Сладкие, как мед, и крупные: 3 десертных сорта голубики для высадки на дачном участке осенью

Садоводство

Выбор саженцев голубики в конце садового сезона — критический момент, от которого зависит вкус и размер будущего урожая. Многие дачники допускают ошибку, покупая первый попавшийся сорт, а затем годами ждут обещанной сладости, получая лишь мелкие и кислые плоды. Чтобы кустарник радовал десертным вкусом, напоминающим натуральный мёд, необходимо учитывать сроки созревания и генетический потенциал конкретных разновидностей, адаптированных к климатическим условиям региона.

Голубика
Фото: unsplash.com by Hasmik Ghazaryan Olson is licensed under Free to use under the Unsplash License
Голубика

Проверенная классика и десертные гиганты

Сорт "Блюкроп" по праву считается эталоном в мире садовой голубики. Он заслужил признание благодаря стабильности: даже при капризах погоды кусты отдают крупные, насыщенно-сладкие ягоды. В отличие от ситуаций, когда ягоды опадают не просто так, этот сорт крепко удерживает плоды до полного созревания, позволяя им накопить максимум сахаров.

"Блюкроп — это база для любого сада. Если вы только начинаете осваивать садоводство, этот сорт прощает многие ошибки в уходе, но при этом стабильно обеспечивает десертными плодами всю семью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для тех, кто ценит внушительный размер, идеальным выбором станет "Чандлер". Его плоды достигают рекордного веса в 2,5 грамма. Плотная текстура и изысканный вкус делают его настоящим фаворитом среди десертных сортов. Правильное выращивание ягод такого уровня требует внимания к кислотности грунта, иначе потенциал крупноплодности не раскроется.

Секреты урожая в суровом климате

Жителям северных широт и регионов с коротким летом стоит обратить внимание на сорт "Нортланд". Его главное преимущество — ранняя и дружная отдача урожая. В то время как другие виды только начинают окрашиваться, этот сорт уже готов к сбору. Это особенно актуально, когда дачника манит морошка, выращивание которой в средней полосе затруднено — "Нортланд" станет отличной и более предсказуемой альтернативой.

"Для северных регионов критически важно, чтобы древесина успела вызреть до первых заморозков. Ранние сорта, такие как Нортланд, успевают не только отдать плоды, но и подготовиться к зиме, что гарантирует здоровье куста", — отметила в интервью Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Важно помнить, что любая садовая культура требует защиты. Регулярная обрезка кустарников после плодоношения помогает перераспределить питательные вещества. Если пренебрегать гигиеной сада, в почве могут накапливаться патогены, и тогда даже самый сладкий урожай может нести скрытые риски, как и опасность лесных ягод, собранных в экологически неблагоприятных зонах.

"При посадке саженцев осенью обязательно проверяйте состояние корневой системы. Голубика любит рыхлый и очень кислый субстрат на основе верхового торфа. Без нужного pH ягоды будут мелкими и безвкусными", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Сорт голубики Главная характеристика
Блюкроп Стабильная урожайность и универсальность
Чандлер Гигантские ягоды (до 2,5 г) и десертный вкус
Нортланд Морозостойкость и раннее созревание

Грамотный подбор сортов превращает огород в источник витаминов, не требующий ежеминутного участия садовода. Главное — обеспечить растениям правильный старт в виде качественного грунта и своевременной осенней посадки.

Ответы на популярные вопросы о голубике

Когда лучше высаживать саженцы голубики?

Оптимальное время — ранняя осень, чтобы растение успело укорениться до промерзания почвы, или ранняя весна до начала сокодвижения.

Нужно ли сажать несколько сортов рядом?

Да, для лучшего перекрестного опыления рекомендуется высаживать 2-3 разных сорта, цветущих в одно время. Это значительно увеличивает урожайность.

Как добиться "медового" вкуса ягод?

Сладость напрямую зависит от количества солнечного света и уровня кислотности почвы (pH 3.5-4.5). В тени ягода всегда будет кислее.

Можно ли вырастить голубику в обычной садовой земле?

Нет, в обычной почве голубика быстро погибнет. Ей необходим специальный кислый субстрат из торфа, хвойного опада и песка.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Малярная лента творит чудеса в быту: простые способы навести порядок без лишних затрат и усилий
Недвижимость
Малярная лента творит чудеса в быту: простые способы навести порядок без лишних затрат и усилий
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Японское качество по цене Лады: старт продаж компактного седана изменил расклад в эконом-классе
Отходя от сухого минимализма: 6 ключевых трендов сезона осень–зима 2026/27
Старые связи дороже денег: General Motors и SAIC закрепили свои позиции в Китае до 2047 года
Французский шарм на вашем участке: создаём объёмный цветник из гортензий, хвои и многолетников
АвтоВАЗ создаст 100 тысяч рабочих мест для развития производства
Руки перестанут дрожать уже на первой неделе: как научиться отжиматься с нуля за 30 дней
Сладкие, как мед, и крупные: 3 десертных сорта голубики для высадки на дачном участке осенью
Без боли и проглатывания зондов: как аудиозапись кишечника поможет лечить депрессию и РПП
Мозг внезапно отказывается бороться: японские ученые нашли виновника фатальной потери воли
Тает на горячих тостах: аппетитный рыбный паштет с жареным луком и творожным сыром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.