Чтобы ягоды не росли мелкими и кислыми: 3 важных действия для жимолости после сбора урожая

В августе жимолость закладывает цветочные почки будущего урожая, поэтому оставлять куст без внимания после сбора плодов — критическая ошибка, ведущая к измельчанию и кислинке ягод. Чтобы следующим летом ветки гнулись под тяжестью сладкого урожая, растению необходим специфический уход: обильный полив, отказ от азота в пользу калия с фосфором и защита корневой системы мульчей. Именно сейчас решается, насколько сильным растение уйдет в зиму.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Жимолость

Правила полива и мульчирования жимолости

Жимолость крайне чувствительна к уровню влажности, при этом застой воды у корней для нее губителен. В конце лета полив жимолости должен быть редким, но очень обильным. На один взрослый куст требуется 10-20 литров воды один-два раза в неделю. Задача садовода — пропитать почву на глубину залегания корней, а не просто смочить поверхность.

"Корневая система у жимолости поверхностная, поэтому рыхлить землю тяпкой опасно — можно легко повредить тонкие отростки. Лучше сразу после полива закрыть землю слоем мульчи в 5 сантиметров", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для создания защитного слоя подойдут скошенная трава, солома или перегной. Такая "подушка" предотвращает испарение влаги и перегрев корней на солнце. Правильный уход за садом в этот период гарантирует, что куст не сбросит преждевременно листья и сохранит энергию для развития.

Чем подкормить кустарник для закладки почек

Азотные удобрения в августе находятся под строгим запретом. Они провоцируют рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть до морозов и неминуемо погибнут. Сейчас основное внимание уделяется фосфорно-калийным составам. Подкормка жимолости в июле и августе должна включать органику и минералы для укрепления иммунитета растения.

"Если проигнорировать внесение удобрений сейчас, цветочные почки заложатся слабыми. Хороший результат дает использование зольного настоя: 1,5 стакана золы на ведро воды, это отличный источник калия", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Из минеральных комплексов хорошо зарекомендовала себя диаммофоска. Одну-две столовые ложки гранул распределяют по влажной почве в приствольном круге. Если вы предпочитаете органическое садоводство, можно использовать слабый раствор птичьего помета (1:40), но только при условии обильного предварительного полива.

Проблема / Действие Результат для урожая Полив по 10-20 л под куст Налитые, сочные ягоды без горечи Внесение калия и фосфора Массовая закладка крупных плодовых почек Мульчирование (5 см) Защита корней от пересыхания и сорняков Отказ от азота Успешная зимовка без вымерзания побегов

Ошибки, которые губят будущий урожай

Многие дачники уверены, что выращивание ягод не требует усилий после уборки корзин, но это заблуждение. Поверхностный полив "для галочки" приводит к закисанию верхнего слоя почвы, при этом корни в глубине остаются сухими. Также опасна преждевременная радикальная обрезка кустарников в августе: растение потратит все силы на затягивание ран вместо подготовки к холодам.

"В конце лета мы удаляем только сухие и сломанные ветви. Основную формирующую обрезку лучше оставить на период покоя, чтобы не провоцировать ненужный рост боковых побегов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Не забывайте про санитарный осмотр. Хотя лесная жимолость бывает опасной и даже ядовитой, садовые сорта — настоящая витаминная бомба, поэтому важно защитить их от грибковых пятнистостей, которые часто активизируются в конце августа при перепадах температур.

Ответы на популярные вопросы о жимолости

Можно ли использовать навоз для подкормки в августе?

Крайне нежелательно. Свежий навоз богат азотом, который стимулирует рост зеленой массы. Это мешает кусту уйти в состояние покоя, что приведет к подмерзанию зимой. Оставьте навоз на весну.

Что делать, если на листьях жимолости появились пятна?

Это может быть признаком грибкового заболевания. После сбора урожая кусты можно обработать медьсодержащими препаратами или биофунгицидами, чтобы болезнь не ослабила растение перед зимовкой.

Нужно ли укрывать жимолость на зиму?

Большинство садовых сортов отлично переносят морозы до -40 градусов. В укрытии нуждаются только молодые саженцы первого года посадки и корневая система, если она не прикрыта мульчей.

Как понять, что кусту не хватает калия?

Листья могут начать сохнуть по краям (краевой ожог), а побеги остаются тонкими и гибкими. Своевременное внесение золы или сульфата калия исправит ситуацию.

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