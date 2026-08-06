Затяжная сырость превращает крыжовник в пепел: спасём сладкие ягоды за вечер

Сырая погода и резкое похолодание часто становятся сигналом для появления сероватого налета на ягодах крыжовника. Если на плодах и листьях заметны пятна, похожие на рассыпанную муку, значит, грибок начал уничтожать урожай. Важно вовремя принять меры, чтобы сохранить ягоды съедобными и не дать кустарнику ослабнуть перед зимовкой.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Крыжовник

Причины появления белого налета

Мучнистая роса активизируется, когда столбик термометра опускается ниже +20 градусов на фоне затяжных дождей. В таких условиях споры грибка распространяются мгновенно. Сначала налет кажется безобидным, но со временем он грубеет, темнеет и превращается в плотную корку, из-за которой ягоды становятся безвкусными и непригодными для еды.

"Мучнистая роса опасна тем, что она не просто портит текущий сбор, но и забирает силы у растения, мешая ему заложить почки на будущий сезон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Часто дачники задумываются о радикальной смене сортов, если старые кусты постоянно болеют. Однако на практике даже растения с большой историей можно спасти, если изменить подход к профилактике. Правильное решение проблемы кроется в использовании биологических средств, которые работают мягко и не вредят экологии участка.

Безопасный способ обработки без химии

Тот самый секрет успешной борьбы с грибком при созревании ягод — применение препаратов на основе сенной палочки. Жидкий концентрат Фитоспорина считается одним из самых доступных и эффективных вариантов. Главное преимущество в том, что его можно использовать буквально за несколько дней до сбора урожая — бактерии не накапливаются в плодах и полностью безопасны для человека.

"Для получения быстрого эффекта в дождливую погоду дозировку биопрепарата можно увеличить в два раза относительно инструкции. Растворите сто миллилитров средства в десяти литрах воды и тщательно пройдитесь по листьям", — посоветовал специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Весь процесс опрыскивания занимает минимум времени. Если сразу после процедуры прошел сильный ливень, вариант один — дождаться сухого окна и повторить обработку. Биологические средства смываются водой, поэтому в сырое лето кратность опрыскиваний приходится увеличивать.

Три правила для защиты кустарника

Чтобы забыть о белом налете, недостаточно просто использовать пульверизатор. Грибок процветает там, где застаивается влажный воздух. Первым делом стоит установить подпорки: если ветки лежат на земле, они поражаются инфекцией в разы быстрее. Хорошая вентиляция внутри кроны — естественный враг плесени.

Важный нюанс заключается в регулярной обрезке. Старые, искривленные и загущающие куст побеги нужно удалять, так как именно в их коре зимуют споры. Внимание к таким деталям позволяет снизить инфекционный фон на участке без лишних затрат. Подобный материал для подкормки, как фосфорно-калийные смеси, внесенные осенью, укрепляет иммунитет растения.

"Когда куст хорошо проветривается и получает достаточно питания, грибку гораздо сложнее зацепиться за лист. Это как закалка для человека — крепкий организм справляется сам", — отметил в разговоре с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Тщательная очистка приствольного круга от опавшей листвы также играет роль в общей гигиене сада. Любая деталь, способствующая оздоровлению почвы, работает на будущий урожай.

Признак или действие Результат для садовода Белый рыхлый налет на ягодах Первая стадия мучнистой росы Обработка Фитоспорином Остановка распространения грибка Поднятие веток на опоры Улучшение вентиляции и снижение сырости Осеннее внесение калия Повышение устойчивости к болезням

Ответы на популярные вопросы о мучнистой росе

Можно ли есть ягоды, если на них есть белый налет?

Если налет только появился и легко смывается, ягоды можно использовать после тщательного мытья. Однако если он стал коричневым и превратился в плотную корку, вкус плодов портится, и они становятся несъедобными.

Как часто нужно проводить обработки биопрепаратами в дождливое лето?

В периоды затяжных дождей опрыскивание стоит повторять каждые 7 — 10 дней или сразу после сильных ливней, так как препарат смывается с поверхности листьев.

Поможет ли обычная сода заменить Фитоспорин?

Раствор соды создает щелочную среду, которую не любит грибок, но он действует кратковременно. Биопрепараты на основе бактерий создают более длительную защиту, подавляя возбудителя болезни.

Нужно ли вырезать куст, если он болеет каждый год?

Выкорчевывать растение стоит только в случае полной гибели древесины. В большинстве ситуаций правильная обрезка и системная профилактика позволяют вернуть кустарнику здоровье за один-два сезона.

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