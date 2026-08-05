Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яшмовые скалы и киты прямо перед сапбордом: дикий архипелаг РФ, после которого не нужен юг
Новая конструкция рельсов от ЕВРАЗа обеспечит пропуск тяжеловесных поездов в Сибири
Россиян ждет новый контроль на дорогах: необычные камеры фиксируют нарушения даже в темноте
Узбекистан стал одним из крупнейших покупателей золота в мире
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома

Главная ошибка огородника: какие 3 культуры категорически нельзя сажать после чеснока

Садоводство

Ошибки в севообороте превращают чесночные грядки в рассадник болезней, из-за чего вместо крупных головок дачники часто собирают мелкие и чахлые зубчики. Главная проблема кроется в истощении почвы и накоплении специфических вредителей, которые активизируются при ежегодной посадке культуры на одном и том же месте. 

Грядки с урожаем
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Грядки с урожаем

Влияние сроков уборки на выбор последующих культур

Озимый чеснок освобождает грядки уже в середине или конце июля. Это дает фору в два месяца, которую можно использовать для выращивания скороспелых овощей. В этот период важно не оставлять землю пустой, чтобы сорняки не захватили территорию. Кроме того, грамотный полив в августе помогает поддерживать биологическую активность грунта, что критично для последующих посадок.

"Озимые сорта убирают раньше, поэтому у огородника есть шанс получить полноценный второй урожай зелени или корнеплодов. С яровым чесноком сложнее — его копают в сентябре, когда время для большинства культур уже упущено, и грядку лучше сразу готовить к зиме", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Яровой чеснок уходит с участка ближе к середине сентября. В этом случае выбор сужается до озимых сидератов или подготовки почвы под весенние посадки. Если земля на участке тяжелая, полезно использовать методы, которые превращают глину в рыхлый грунт, обеспечивая доступ кислорода к корням будущих растений.

Растения для быстрого сбора урожая в конце сезона

После чеснока идеально приживаются культуры с коротким вегетационным периодом. Редис — фаворит июльских посадок. В конце лета световой день сокращается, что исключает стрелкование, а корнеплоды набирают сладость и сочность. Также отлично себя чувствуют шпинат и различные виды салатов. Они не требуют больших доз азота и не истощают землю перед основным сезоном.

Пекинская капуста, посаженная в начале августа, успевает сформировать плотные кочаны до серьезных заморозков. Чеснок оставляет в почве достаточное количество азота, так как сам больше потребляет калий и фосфор. Однако для гарантированного результата стоит внести комплексные добавки, чтобы спасти плодоношение и укрепить иммунитет растений.

"Редис и зелень после чеснока — это классика. Главное — следить, чтобы на грядках не появилась тля, которая в августе особенно агрессивна. Если заметили липкий налет, используйте проверенные народные средства, чтобы не травить овощи химией перед сбором", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Укроп и петрушка также хорошо вписываются в чесночный севооборот. У них нет общих вредителей со "жгучим" предшественником, а разные потребности в питательных веществах позволяют растениям развиваться без конкуренции за ресурсы.

Сидераты: как оздоровить почву после чеснока

Если получение дополнительного урожая не является целью, грядку стоит засеять сидератами. Белая горчица эффективно подавляет фузариоз и отпугивает проволочника. Однако после неё нельзя сажать крестоцветные. Фацелия — более универсальный вариант: она раскисляет почву и подходит как предшественник для любых овощей. Посев гороха как сидерата также помогает накопить азот в доступной форме.

Культура-сидерат Основная польза для почвы
Белая горчица Обеззараживает от грибковых инфекций и вредителей
Фацелия Разрыхляет тяжелый грунт и снижает кислотность
Озимая рожь Подавляет сорняки и защищает от промерзания
Овес Обогащает землю калием и фосфором

Злаковые сидераты, такие как рожь, отлично структурируют землю, но требуют осторожности. Рожь активно поглощает азот, поэтому весной после неё нужно вносить дополнительные подкормки. Для восстановления баланса микроэлементов в почве часто используют калийные удобрения, которые необходимы для здоровья будущих посадок.

Список запрещенных культур для посадки

Категорически запрещено высаживать чеснок на то же место или заменять его луком. У этих растений общие болезни, такие как луковичная гниль, и идентичные потребности в питании. Возвращать чеснок на старую грядку можно не раньше, чем через 3-4 года. Также плохим соседом в очереди является картофель. Чеснок "вытягивает" из земли калий, без которого клубни картофеля вырастут мелкими и будут плохо храниться.

"Картофель и чеснок — неудачное сочетание для севооборота. Помимо калийного голодания, обе культуры страдают от одинаковых почвенных паразитов. Чтобы не гадать, когда копать картофель и почему он гниет, лучше сразу разнести эти посадки во времени и пространстве", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о севообороте чеснока

Можно ли сажать чеснок после чеснока два года подряд?

Нет, это приведет к накоплению нематод и фузариоза в почве. Урожай будет ежегодно уменьшаться, а головки станут мелкими.

Подходит ли клубника для посадки после чеснока?

Да, это отличный вариант. Чеснок обеззараживает почву, что помогает молодой рассаде клубники лучше прижиться и меньше болеть.

Нужно ли перекапывать сидераты осенью?

Горчицу и фацелию рекомендуется скашивать и заделывать в верхний слой почвы до начала цветения. Рожь можно оставить до весны.

Поможет ли внесение навоза посадить чеснок на то же место?

Органика восполнит дефицит питания, но не уничтожит специфических вредителей и грибки, накопившиеся в грунте.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ
Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.