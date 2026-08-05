Главная ошибка при посадке пионов: почему растение перестает цвести

Осенняя пересадка пионов даёт лучшую приживаемость, если успеть до устойчивых заморозков. Главное — не начинать рано, пока корни растут, и не затягивать, когда почва замерзает. Ошибка в глубине посадки — частая причина отсутствия цветения.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Пионы в саду

Когда выполнять: с конца сентября по середину октября (по состоянию почвы и прогнозу), когда листья пожелтели, а почва на 10-15 см ещё тёплая (+8…+12 °C). В южных регионах срок сдвигается на ноября, на Урале и в Сибири — на первую декаду сентября.

Шаг 1. Оцените состояние куста и погоду Начните, когда надземная часть пожелтела естественным образом — так растение завершило накопление веществ. Не кoside листью насильно: это ослабит корни. Проверьте прогноз: нужно 3-4 недели без устойчивых ночных заморозков ниже -3 °C для приращения усыпительных корней.

Шаг 2. Подготовьте посадочную яму за 1-2 недели Выкопайте яму 60x60x60 см. На дно насыпьте 10-15 см дренажа (мелкий щебень, керамзит, битую кирпичную крошку). Смешайте выкопанную почву с компостом (2 ведра), суперфосфатом (150-200 г) и сульфатом калия (100 г). Если грунт кислый — добавьте 200-300 г доломитовой муки. Залейте яму водой для осадки.

Шаг 3. Выкопайте и разделите куст Отступите от проекции куста 20-25 см и подкопайте вилами по периметру, поднимая клубень целиком. Встряхните землю, промойте корни водой из шланга — так лучше видно глазки. Острым ножом разрежьте ризому на делёнки: на каждой 3-5 развитых почек и 2-3 корня длиной 10-15 см. Удалите гнилые и сломанные части. Порошите срезы древесным углём или фунгицидом (например, "Максим").

Шаг 4. Посадите на правильную глубину Сделайте в осевшей яме горку из подготовленной смеси. Расправьте корни вниз по склону. Верхние почки (глазки) должны оказаться на 3-5 см ниже уровня грунта на тяжелых глинах — на 3 см, на легких песках — на 5 см. Засыпьте почвой, слегка утрамбовывая слоями, чтобы не осталось пустот. Корневая шейка не должна быть выше или ниже нормы — иначе нет цветения или замерзает.