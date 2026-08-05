Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный язык подарков: почему собака приносит вам тапки, ветки и любимые игрушки
Невероятная ягодная кислинка и дымный аромат: готовим густой соус к мясо на всю зиму
Скрывают недостатки и мягко подсвечивают лицо: лучшие оттенки одежды для женщин 50+
Ошибки, о которых молчат: как обычная губка превращает чистую посуду в рассадник бактерий
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Секрет пышных шапок и ярких бутонов: простой способ вернуть гортензии истинную красоту

Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями

Садоводство

Мода на экзотические монстеры и вариегатные филодендроны, стоимость которых порой шокирует опытных садоводов, постепенно уступает место проверенной классике. На витринах интерьерных магазинов всё чаще красуются привычные герань, традесканция и щучий хвост — растения, которые десятилетиями украшали подоконники наших бабушек. 

комнатные растения
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
комнатные растения

Ботаническая путаница: герань или пеларгония?

Прежде чем возвращать старых знакомых в интерьер, стоит разобраться в названиях. То растение, которое мы привыкли называть геранью, с точки зрения науки является пеларгонией. Настоящие герани — это преимущественно садовые многолетники, которые зимуют в открытом грунте. Однако бытовое название закрепилось настолько прочно, что его используют даже в цветочных лавках. Похожая ситуация и с щучьим хвостом: официально это сансевиерия, хотя современные классификации настойчиво пытаются отнести её к драценам.

"Главная ценность этих культур заключается в их адаптивности. Они годами вырабатывали стойкость к микроклимату наших домов, поэтому прощают ошибки в уходе гораздо охотнее, чем дорогие коллекционные новинки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Традесканция же сохранила свое имя, но заметно преобразилась внешне. Если раньше в квартирах встречались в основном простые зеленые формы, то сегодня селекционеры предлагают сорта с фиолетовыми, розовыми и серебристыми полосками на листьях. При этом принципы ухода за ними остались такими же простыми, как и сорок лет назад.

Герань: как добиться пышного цветения на солнце

Герань (пеларгония) — выбор тех, кто ценит яркие краски. Современные сорта поражают разнообразием: от нежно-лососевых до глубоких бордовых оттенков. Чтобы куст не превращался в длинную голую палку, растению требуется много света. На северных окнах герань вытягивается, теряет нижние листья и практически перестает цвести. Важно помнить, что залог аккуратной формы — регулярная прищипка верхушек побегов.

При выращивании этой культуры критически важно следить за влажностью грунта. Между поливами земляной ком должен просыхать сверху на пару сантиметров. Избыток воды быстро приводит к загниванию корней, поэтому рыхлый субстрат и наличие дренажа обязательны. В конце лета, когда световой день сокращается, уход за растениями должен стать более умеренным, чтобы они подготовились к периоду покоя.

Растение Главная рекомендация по уходу
Герань (пеларгония) Максимальное освещение и прищипка побегов
Традесканция Рассеянный свет и регулярное омоложение черенками
Щучий хвост Полив только после полного просыхания почвы

Если вы решили украсить подоконник цветущими видами, не забывайте вовремя удалять засыхающие соцветия. Это стимулирует растение выпускать новые бутоны и сохраняет его декоративный вид. Даже если куст сильно разросся и потерял форму, не спешите от него избавляться — радикальная обрезка весной поможет полностью обновить растение.

"Часто дачники совершают ошибку, перенося растения из сада в дом без карантина. Важно проверить, не прячутся ли в горшках слизни или другие вредители, которые могут быстро распространиться на всю домашнюю коллекцию", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Традесканция: быстрый способ создать зеленый водопад

Традесканция — чемпион по скорости роста среди комнатных лиан. Она идеально подходит для подвесных кашпо и высоких полок. Главная особенность растения в том, что оно очень легко размножается: черенки дают корни в воде буквально за несколько дней. Это позволяет быстро получить пышный куст даже из одной небольшой веточки. Однако со временем основание стеблей может лысеть, что портит внешний вид.

Для сохранения яркости листьев, особенно у сортов с розовыми или белыми полосами, требуется яркий рассеянный свет. В тени рисунок бледнеет, а междоузлия становятся слишком длинными. При этом растение не боится стрижки — если побеги стали слишком длинными, их можно укоротить без вреда для здоровья цветка. Это отличный способ контролировать объем зеленой массы в интерьере.

Щучий хвост: идеальный выбор для занятых владельцев

Сансевиерия, известная в народе как щучий хвост или тещин язык, считается одним из самых "неубиваемых" растений. Благодаря плотным кожистым листьям она способна долго обходиться без воды. Именно избыточная забота в виде частого полива чаще всего губит этот цветок. Важно помнить: чем меньше света получает растение, тем реже его нужно поливать.

"Для щучьего хвоста критически важен объем горшка. В слишком просторной таре лишняя влага застаивается в почве, что ведет к гниению корневой системы. Выбирайте тесные горшки и субстрат с большим содержанием песка", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Хотя сансевиерия выносит полутень, ее рост в таких условиях практически замирает. Для того чтобы она радовала новыми побегами и сочным цветом листьев, лучше выделить ей место с мягким солнечным светом. Это растение не требует опрыскивания и хорошо переносит сухой воздух городских квартир, что делает его фаворитом современного минималистичного дизайна.

Ответы на популярные вопросы о ретро-растениях

Почему у герани желтеют и сохнут нижние листья?

Чаще всего это происходит из-за недостатка света или естественного старения стебля. Если ствол сильно оголился, рекомендуется провести омолаживающую обрезку весной. Также причиной может быть переувлажнение почвы.

Можно ли ставить щучий хвост в темный угол комнаты?

Сансевиерия может существовать в глубине комнаты, но она не будет расти. Для полноценного развития ей нужен хотя бы минимальный уровень освещенности. В полной темноте растение постепенно истощается и может погибнуть.

Как часто нужно пересаживать традесканцию?

Из-за быстрого роста традесканцию проще не пересаживать, а обновлять раз в год-два. Для этого срезают верхушечные черенки и высаживают их в свежий грунт. Старое растение при этом можно утилизировать.

Безопасны ли эти растения для домашних животных?

Герань и сансевиерия содержат вещества, которые могут вызвать расстройство пищеварения у кошек или собак при поедании листьев. Традесканция считается менее токсичной, но лучше держать горшки в недоступных для питомцев местах.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Красота и стиль
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Авто
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Последние материалы
Модель Курта Гёделя 1949 года: как уравнения Эйнштейна допустили петли времени
Меньше заботы — больше зелени: шпаргалка по уходу за самыми живучими комнатными растениями
Взлом спортивной рутины: 6 простых шагов к фигуре мечты, которые работают даже дома
Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Секрет пышных шапок и ярких бутонов: простой способ вернуть гортензии истинную красоту
Защита от обрыва ремня ГРМ: как новая архитектура моторов Lada спасает от дорогого ремонта
Румяная корочка, пропитанный рис: сытный ужин для всей семьи без лишней посуды
Убойный комплекс без гантелей: 3 варианта планки против дряблой кожи на руках и животе
Без варки и стерилизации: как за 15 минут сделать ядреную свекольную хреновину на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.