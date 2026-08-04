Хотите плодородную землю без химии? Посейте эту культуру на свободные грядки уже в конце лета и удивитесь

Освободившиеся в конце июля и начале августа грядки не должны пустовать, иначе почва быстро теряет влагу, а сорняки захватывают пространство. Посев гороха — эффективный способ подготовить участок к следующему сезону, улучшить структуру грунта и насытить его азотом без применения магазинной химии, о чем подробнее можно узнать в наших материалах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

Почему горох полезен для огорода

Горох относится к семейству бобовых, что делает его незаменимым помощником в восстановлении плодородия участка. На корнях растения развиваются особые клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот прямо из воздуха, переводя его в усвояемую для будущих культур форму. Использование этого сидерата позволяет сократить внесение минеральных удобрений весной.

"Корневая система гороха отлично рыхлит плотный грунт, улучшая его аэрацию. Это особенно важно для суглинков, которые без регулярного разрыхления превращаются в корку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Технология посева и сроки

Оптимальный период для посева — сразу после сбора ранних овощей, пока земля сохраняет летнее тепло. Семена заделывают в бороздки глубиной до 5 см с интервалом между ними около 5 см.

Между рядами лучше выдерживать расстояние в 20 см. После посева грядку обязательно обильно поливают. В процессе ухода за почвой критически важно поддерживать влажность грунта до момента появления всходов.

"Если в начале роста горох страдает от засухи, его развитие замедляется, и он не успеет нарастить тот объем зеленой массы, который необходим для качественного улучшения структуры земли", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Как правильно заделать зеленую массу

Через полтора-два месяца после посева горох достигает пика своей вегетации. Перед наступлением серьезных заморозков его зеленую массу срезают. Глубокое перекапывание не требуется — достаточно легкой заделки в верхний слой почвы.

Такое "зеленое удобрение" станет питательной средой для микроорганизмов, что особенно актуально, если почва истощена интенсивными посадками.

Действие Результат для почвы Посев гороха Накопление азота и рыхление корнями Полив до всходов Дружные всходы, быстрый рост зелени Срезка зелени осенью Обогащение органикой верхнего слоя

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать правила севооборота. Горох создает прекрасную базу под томаты, перцы, огурцы и корнеплоды, помогая естественным образом защищать грядки.

"Не высаживайте после гороха бобовые культуры, включая фасоль и чечевицу. Соблюдение интервала в 3-4 года поможет избежать накопления в почве специфических для этого семейства болезней", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оставлять зелень на поверхности как мульчу?

Да, это отличный способ защитить землю от эрозии и пересыхания. Перегнивая, такая мульча постепенно уходит вглубь, привлекая дождевых червей.

Что делать, если осень выдалась холодная?

Горох — холодостойкая культура. Даже если он не наберет максимальный объем массы, его корневая система все равно успеет поработать над структурой почвы.

Нужно ли удобрять горох при посеве?

В дополнительном азоте горох не нуждается. Если почва очень бедная, можно внести немного фосфорно-калийных составов при перекопке грядки.

Подходит ли этот метод для всех типов почв?

Да, бобовые универсальны. Они одинаково полезны и на тяжелых глинистых участках, и на легких песчаных почвах, где важно удержать питание.

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