Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов

Август на садовом участке традиционно считается временем сбора плодов, однако для опытного цветовода это ключевой момент закладки будущего сезона. Пока земля сохраняет летнее тепло, а ночная прохлада уже сдерживает избыточное испарение влаги, создаются оптимальные условия для укоренения многолетников. Правильно выбранная стратегия посадки в конце лета позволяет растениям сформировать мощную корневую систему до наступления стабильных заморозков, что гарантирует раннее и обильное цветение весной.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клумба из трех многолетних растений

Преимущества августовских работ

В конце лета биологические процессы в почве протекают активно, при этом надземная часть растений уже не требует колоссальных ресурсов для роста. Это позволяет саженцам направить все силы на адаптацию на новом месте. На практике замечено, что цветы, посаженные в этот период, выходят из зимовки гораздо более крепкими по сравнению с весенними экземплярами.

"Главный плюс посадки в конце лета заключается в естественной подготовке растения к покою. Корни успевают закрепиться в грунте, а весной, как только сойдет снег, они моментально включаются в работу, не тратя время на приживаемость", — объяснила в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Пять культур для надежного результата

Для успешной зимовки подходят растения с высокой морозостойкостью. Китайская гвоздика в виде двухлетних гибридов отлично переносит пересадку именно сейчас. Флоксы, если использовать весенние черенки, к сентябрю успевают нарастить достаточный объем корней. Пионы требуют деления куста в теплой почве, чтобы срезы успели затянуться. Астильбу рекомендуется рассаживать сразу после окончания цветения, выдерживая дистанцию между лунками около 30 см. Гиацинты традиционно высаживают в конце месяца, заглубляя луковицы на три их диаметра.

При выборе посадочного материала стоит обращать внимание на состояние корневого кома. Любой процесс перевалки должен сопровождаться минимальным повреждением мелких впитывающих волосков. Если растение выглядит ослабленным, лучше отложить работы на несколько дней, предварительно обеспечив ему качественный полив в контейнере.

"При делении пионов или астильбы важно следить, чтобы на каждой части оставалось по 3—5 почек возобновления. Слишком мелкие деленки могут долго приживаться и зацветут лишь через пару лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Технология посадки без ошибок

Подготовка участка начинается с перекопки на глубину штыка лопаты. В тяжелые глинистые почвы обязательно вносят песок и компост для улучшения воздухообмена. Для луковичных культур критически важен дренаж, так как избыток влаги провоцирует гниль. На дно каждой лунки насыпают слой мелкого щебня или крупнозернистого песка.

Тот самый секрет успешного укоренения заключается в предварительном замачивании корневищ. В качестве стимулятора часто используют раствор обычного меда, который обладает антисептическими свойствами. После высадки почву необходимо плотно прижать, чтобы исключить образование пустот вокруг корней. Завершающим этапом станет обильный полив и мульчирование торфом или сухой листвой слоем до 5 см.

Особенности ухода и защиты

Существует ряд правил, которые помогают сохранить посадки. Нельзя обрезать живую листву у пересаженных пионов — питательные вещества должны естественным образом перейти в корневище. Работы лучше проводить в пасмурную погоду или в вечернее время, чтобы избежать пересушивания срезов на солнце. Срезы на корневищах полезно обрабатывать древесной золой для профилактики инфекций.

"Для защиты от грибковых заболеваний в посадочную яму можно добавить немного толченого угля. Это простое решение предотвратит загнивание в случае затяжных осенних дождей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Своевременный вариант подготовки высоких гряд актуален для флоксов, чувствительных к весеннему подтоплению. Избыток талой воды часто становится причиной гибели даже самых крепких кустов, поэтому отвод влаги планируют заранее.

Культура Рекомендация по посадке Пионы Деление куста в пасмурную погоду, обработка срезов золой Гиацинты Заглубление на 15 см с обязательным слоем дренажа Астильба Высадка деленки сразу после цветения, шаг 30 см Флоксы Использование высоких гряд для защиты от вымокания

Ответы на популярные вопросы о посадке цветов

Нужно ли удобрять землю при посадке в августе?

Достаточно внести хорошо перепревший компост. Избыток азотных удобрений сейчас вреден, так как спровоцирует рост зелени вместо укрепления корней.

Как глубоко сажать луковицы гиацинтов?

Стандартное правило — три высоты самой луковицы от донца до поверхности почвы. Обычно это 12—15 см.

Можно ли использовать свежий навоз?

Категорически нельзя. Свежая органика может сжечь молодые корни и стать источником болезней.

Что делать, если после посадки ударили заморозки?

Необходимо увеличить слой мульчи до 10 см, используя солому или лапник, чтобы сохранить тепло в зоне корней.

Читайте также