Ножницы в руки и калий в ведро: правильный уход в августе превращает томаты в сахар

В начале августа на томатных грядках наступает переломный момент, когда привычный уход может только навредить. Вместо наращивания пышной зеленой массы растения должны бросить все ресурсы на созревание уже сформированных кистей. Любая заминка в этот период чревата потерей урожая из-за холодных ночей и утренних туманов, которые моментально запускают распространение фитофторы. Правильный баланс влаги и питания в последние недели лета определяет, успеют ли плоды налиться сахаром или останутся мелкими и безвкусными.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкормка томатов под корень

Полив: почему избыток влаги опаснее засухи

Режим увлажнения почвы в августе требует максимальной дисциплины. Если в первой половине лета помидоры прощали временный застой воды, то теперь перелив приводит к моментальному растрескиванию кожицы плодов. Влага должна поступать равномерно, без резких скачков от пересохшей земли к грязи. В среднем, увлажнение сокращают до одного раза в неделю, ориентируясь на состояние почвы.

"Важно поливать томаты только под корень и строго в утренние часы, чтобы до вечера лишняя влага испарилась с поверхности грунта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Если помидоры растут в теплице, после каждого посещения с лейкой необходимо устраивать сквозное проветривание. Излишняя влажность воздуха в закрытом пространстве — прямой путь к кладоспориозу. На открытых грядках отличным вариантом защиты корней от температурных качелей станет мульча из соломы или подсушенной травы.

Рацион августа: отказ от азота ради вкуса

С приходом августа азотные подкормки, включая травяные настои и мочевину, попадают под строгий запрет. Лишний азот заставит кусты гнать новую ботву, которая уже не даст толка, но заберет питание у зреющих помидоров. Сейчас растениям жизненно необходимы калий и фосфор — именно они делают плоды сладкими и плотными.

Хороший результат дает использование древесной золы. Стакан золы настаивают в ведре воды сутки, после чего проводят полив по предварительно увлажненной земле. Это простое решение позволяет насытить ткани калием без лишней химии. Если на верхних плодах замечены темные пятна, это сигнал о нехватке кальция, которую нужно восполнить профильными препаратами.

"В августе переизбыток азота делает ткани растений рыхлыми, что мгновенно привлекает возбудителей болезней", — отметил в разговоре с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Формирование куста и обрезка лишнего

Тот самый секрет успешного созревания заключается в жесткой нормировке куста. Высокорослым сортам необходимо прищипнуть верхушки, оставив над верхней кистью с завязями всего два-три листа. Это остановит рост стебля вверх. Также нужно продолжать удаление пасынков, которые в августе растут с удвоенной силой.

Действие в августе Результат для урожая Прищипка верхушек Энергия идет на налив плодов, а не в рост Удаление нижних листьев Улучшение вентиляции и профилактика грибка Удаление мелких завязей Крупные плоды созревают быстрее Внесение сульфата калия Повышение сахаристости и лежкости

Листья убирают постепенно: не более двух-трех штук с одного куста в неделю. Первыми под нож идут те, что касаются земли или имеют желтые пятна. Полностью оголять стебель нельзя, так как листовой аппарат участвует в питании плодов. Чистота инструмента при этом — важная деталь, предотвращающая перенос инфекций от куста к кусту.

Защита от болезней без химии

Когда на кустах висят зреющие плоды, использование системных ядохимикатов запрещено. Основной упор делают на биологические препараты на основе сенной палочки или триходермы. Эти средства работают мягко, не накапливаются в помидорах, но требуют регулярного обновления после дождей.

"При первых признаках фитофторы на листьях нужно немедленно удалить пораженные части, а куст обработать биофунгицидом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Если погода портится окончательно, а ночи становятся сырыми, опытные огородники рекомендуют снимать томаты бурыми. Они отлично дойдут в помещении, сохранив вкус, зато риск потерять весь урожай из-за фитофторозной гнили в одну ночь будет сведен к минимуму. Каждая такая своевременная ошибка (или ее отсутствие) влияет на итоговый вес корзины с овощами.

Ответы на популярные вопросы о томатах

Нужно ли поливать помидоры, если они начали массово краснеть?

Полив стоит сократить до минимума, но не прекращать совсем. Полная засуха приведет к увяданию куста, а последующий полив — к растрескиванию плодов.

Зачем обрывать цветы на томатах в августе?

В средней полосе завязи, появившиеся в августе, не успеют превратиться в полноценные плоды до холодов, но отнимут много сил у растения.

Можно ли использовать настой навоза для подкормки?

Нет, в навозе слишком много азота. Это вызовет бурный рост зелени и задержит созревание плодов, а также может спровоцировать болезни.

Как понять, что пора прищипывать верхушку?

Обычно это делают в первых числах августа для высокорослых сортов, чтобы растение успело направить соки в уже существующие кисти.

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