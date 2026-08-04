Секрет из 90-х: как старое ведро из сарая превращается в любимый предмет интерьера

Старое пластиковое ведро, которое годами пылилось в углу сарая, может стать центральным элементом интерьера дачной беседки или террасы. Простая технология, популярная еще несколько десятилетий назад, позволяет превратить утилитарную тару в эстетичный и функциональный пуфик.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain пуфик из ведра

Что подготовить для работы

Основой конструкции служит обычное хозяйственное ведро. Лучше выбирать пластиковые емкости: они легче металлических, не подвержены коррозии и проще в обработке. Прежде всего, с ведра необходимо снять металлическую ручку — в новой роли она будет только мешать. Если у емкости нет родной крышки, ее заменит круг из фанеры, вырезанный точно по диаметру верхней кромки.

"Главное преимущество такого пуфа — его мобильность и устойчивость к влаге, если использовать синтетические ткани. Это отличный пример того, как вторая жизнь вещей помогает создать уют без лишних трат", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Для создания мягкого сиденья понадобится поролон толщиной 2-3 см. В качестве обивки подойдет плотная интерьерная ткань, старый плед или даже мешковина — выбор зависит от желаемого стиля. Также под рукой должны быть клеевой пистолет для фиксации текстиля на корпусе и строительный степлер для надежного закрепления обивки на крышке.

Пошаговая инструкция по сборке

Процесс превращения ведра в предмет мебели состоит из трех основных этапов. Сначала подготавливается "сердце" пуфика — мягкое сиденье. Кусок поролона вырезается строго по размеру крышки и приклеивается к ней горячим клеем. Если вы используете фанеру, края стоит предварительно обработать наждачной бумагой, чтобы ткань не перетиралась со временем.

"При изготовлении мягкого элемента важно учитывать нагрузку. Если ведро тонкостенное, фанерное основание должно опираться на края, распределяя вес сидящего человека равномерно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Второй этап — создание чехла для корпуса. Поскольку ведро имеет форму усеченного конуса, выкройка ткани должна напоминать трапецию. Ширина детали соответствует высоте ведра с припуском в 3-5 см, а длина сторон рассчитывается по окружности дна и верха. После примерки края ткани сшиваются, и получившийся "мешок" натягивается на пластиковую основу. Подобные дачные идеи позволяют быстро обновить пространство, используя остатки материалов от ремонта.

Нюансы оформления и декора

Финальная сборка требует аккуратности. Края ткани на корпусе подворачиваются под дно и фиксируются клеем или степлером. Крышку с поролоном обтягивают тканью отдельно, закрепляя материал с изнаночной стороны. Такой подход делает сиденье съемным, что позволяет использовать внутреннее пространство ведра для хранения мелких садовых принадлежностей или перчаток.

Для создания гармоничного пространства можно сочетать самодельный пуфик с другими элементами. Например, если вы планируете дизайн цветника на даче, ткань для пуфа можно подобрать в тон основным растениям или садовой мебели.

"Не забудьте про дно — приклейте к нему фетровые накладки или кусок плотного линолеума. Это убережет пол на террасе от царапин и сделает конструкцию более устойчивой", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Этап работы Результат Подготовка основы Снятие ручки и подбор крышки Работа с мягким слоем Приклейка поролона к сиденью Раскрой чехла Тканевая заготовка в форме трапеции Финишная сборка Обтяжка корпуса и закрепление сиденья

Ответы на популярные вопросы о создании мебели из ведра

Выдержит ли пластиковое ведро вес взрослого человека?

Стандартное строительное или хозяйственное ведро из качественного полипропилена легко выдерживает вес до 80-100 кг. Главное, чтобы крышка-сиденье плотно прилегала к верхнему ободку.

Какую ткань лучше выбрать для уличного использования?

Для беседки или открытой веранды идеально подойдут смесовые ткани с водоотталкивающей пропиткой или плотный полиэстер. Они не выгорают на солнце и быстро сохнут.

Можно ли использовать металлическое ведро?

Да, но оно будет значительно тяжелее. При использовании старого оцинкованного ведра убедитесь, что на нем нет острых краев или сквозной ржавчины, которые могут испортить ткань.

Как чистить такой пуфик?

Если чехол закреплен степлером, возможна только сухая чистка или пена для мебели. Для практичности можно сделать чехол на резинке — тогда его легко будет снять для стирки.

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