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Как не опоздать со сбором летних груш: 4 обязательных шага до того, как плоды перезреют

Садоводство

Сбор летних сортов груши требует точности: промедление на несколько дней приводит к потере плотности мякоти, из-за чего плоды быстро размягчаются и гниют. Главная задача садовода — успеть снять урожай до того, как плод перезреет прямо на ветке.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

Как правильно собрать и подготовить летние груши

Метод подходит для летних сортов груш с целью сохранения их товарного вида и продления срока хранения.

Когда выполнять: в период технической спелости сорта, ориентируясь на погодные условия и состояние плодов.

Шаг 1. Выбор времени суток

Проводите сбор утром или вечером. В эти часы температура воздуха ниже, что предотвращает перегрев плодов и помогает им дольше оставаться свежими.

Шаг 2. Сбор плодов

Снимайте груши своевременно. Если собрать их слишком рано, они останутся недозрелыми; если передержать — мякоть станет рыхлой и потеряет полезные свойства.

Шаг 3. Сортировка и обработка

Сразу после сбора отберите поврежденные плоды, чтобы они не заразили здоровые. Для защиты от болезней при длительном хранении рекомендуется использовать средства обработки согласно инструкции к препарату.

Шаг 4. Организация хранения

Разместите урожай в сухом и прохладном месте. Оптимальный температурный режим для сохранения плотности плодов составляет от 0 до +2 градусов.

Садовник-практик Сергей Михеев предупреждает, что при высокой влажности и жаре процессы распада в летних сортах ускоряются, поэтому в такие периоды контроль за сроками сбора должен быть максимально строгим.

При подготовке к хранению избегайте скученного расположения плодов, чтобы обеспечить вентиляцию. Если груши были собраны с нарушением сроков (перезрели), их следует употреблять в пищу немедленно или перерабатывать, так как в холодильнике они все равно быстро испортятся.

Основным действием является своевременный сбор плодов до наступления стадии перезревания. Успех зависит от соблюдения температурного режима при сборе и хранении (0-2°C), а результатом будет сохранение плотности мякоти и отсутствие гнили.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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