Как не опоздать со сбором летних груш: 4 обязательных шага до того, как плоды перезреют

Сбор летних сортов груши требует точности: промедление на несколько дней приводит к потере плотности мякоти, из-за чего плоды быстро размягчаются и гниют. Главная задача садовода — успеть снять урожай до того, как плод перезреет прямо на ветке.
Метод подходит для летних сортов груш с целью сохранения их товарного вида и продления срока хранения.
Когда выполнять: в период технической спелости сорта, ориентируясь на погодные условия и состояние плодов.
Проводите сбор утром или вечером. В эти часы температура воздуха ниже, что предотвращает перегрев плодов и помогает им дольше оставаться свежими.
Снимайте груши своевременно. Если собрать их слишком рано, они останутся недозрелыми; если передержать — мякоть станет рыхлой и потеряет полезные свойства.
Сразу после сбора отберите поврежденные плоды, чтобы они не заразили здоровые. Для защиты от болезней при длительном хранении рекомендуется использовать средства обработки согласно инструкции к препарату.
Разместите урожай в сухом и прохладном месте. Оптимальный температурный режим для сохранения плотности плодов составляет от 0 до +2 градусов.
Садовник-практик Сергей Михеев предупреждает, что при высокой влажности и жаре процессы распада в летних сортах ускоряются, поэтому в такие периоды контроль за сроками сбора должен быть максимально строгим.
При подготовке к хранению избегайте скученного расположения плодов, чтобы обеспечить вентиляцию. Если груши были собраны с нарушением сроков (перезрели), их следует употреблять в пищу немедленно или перерабатывать, так как в холодильнике они все равно быстро испортятся.
Основным действием является своевременный сбор плодов до наступления стадии перезревания. Успех зависит от соблюдения температурного режима при сборе и хранении (0-2°C), а результатом будет сохранение плотности мякоти и отсутствие гнили.
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