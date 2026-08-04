Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увидели во сне ушедшего близкого? Психологи рассказали, о каких переменах предупреждает мозг
Не торт, а домашнее облако с яблоками: пирог с кремом получится нежным даже у новичков
Ленивый кишечник или скрытая угроза? 5 простых привычек, которые быстро заставят ЖКТ работать как часы
Привычная русская баня может навредить здоровью: медики развеяли популярные мифы
Магия пропорций: как прибавить 5 см к росту и выглядеть стройнее без каблуков и пластики
Урожай станет лучше, а работы меньше: как правильно сделать высокие грядки из шифера своими руками
Эликсир прозрачной кожи: как вернуть лицу живое дыхание и ровный бархатистый тон
Спрос в люксовом сегменте просел: сколько автомобилей с пробегом купили россияне за первое полугодие
Фитнес-тренеры раскрыли главную ошибку новичков, которая мешает похудеть и подтянуть фигуру

Урожай пролежит до самой весны: ключевое правило полива овощей в августе

Садоводство

Полив в августе перестает быть просто способом увлажнения и становится инструментом управления качеством урожая. В этот период важно сбалансировать подачу влаги: избыток воды приведет к растрескиванию плодов и гнили, а резкий дефицит — к потере сочности и преждевременному увяданию.

Мужчина поливает растения
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Мужчина поливает растения

Особенности августовского режима

С сокращением светового дня и снижением солнечной активности испарение влаги замедляется. Обильные ночные росы частично компенсируют полив, поэтому риск переувлажнения, особенно на тяжелых глинистых почвах, возрастает.

Признаки дефицита влаги: листья теряют упругость и повисают; у кабачков и огурцов желтеет нижняя листва; почва на глубине 5-7 см становится сухой и рассыпчатой.

Признаки избытка влаги: пожелтение листьев при влажном грунте, появление плесени или гнилостного запаха у корневой шейки, разрыв тканей кочанов капусты или плодов томатов.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что в августе критически важно использовать теплую отстоянную воду (+20-22 °C). Полив холодной водой из скважины вызывает "паралич" корневых волосков, что приводит к сбросу завязей и общему снижению иммунитета растений.

Режим полива по культурам

Главная задача августа — перевод культур, идущих на хранение, на "сухой" режим для накопления сахаров и формирования плотной кожицы.

Культура Частота и норма Особенности и сроки прекращения
Томаты, перцы Раз в 5-7 дней; 3-5 л под корень Минимизировать полив для ускорения созревания. В теплицах за 2-3 недели до конца сбора прекращают почти полностью.
Баклажаны Раз в 5-7 дней; 5-10 л на куст Прекратить полив за 10-14 дней до уборки, чтобы плоды не стали водянистыми.
Огурцы, кабачки В жару ежедневно или раз в 2 дня; 8-15 л/м² Поливать строго в бороздки. Прекращать при падении ночных температур ниже +12…+14 °C.
Капуста Раз в 5-7 дней; 10-15 л/м² Поддерживать равномерную влажность, чтобы избежать разрыва кочана. Прекратить за 2-3 недели до уборки.
Морковь, свёкла Раз в 7-10 дней; 10-15 л/м² Поливать в первой половине месяца. Во второй половине (за 3-4 недели до выкопки) полив исключают.
Лук, чеснок Исключить или разово в начале августа Прекратить полив за 2-3 недели до уборки для лучшей лежкости и просушки шейки.

Как правильно организовать полив в августе

Метод обеспечивает постепенное дозревание плодов и подготовку корнеплодов к хранению без риска их растрескивания.

Когда выполнять: утром (до 9:00) или вечером (после 18:00). Дневной полив в жару запрещен из-за риска теплового шока и ожогов.

Шаг 1. Подготовка воды и почвы

Используйте воду температурой +20…+22 °C. Перед поливом рыхлят почву (особенно паслёновые), чтобы вода проникала глубже.

Шаг 2. Распределение влаги

Направляйте воду строго под корень или в бороздки. Глубина промачивания должна составлять 20-30 см. Избегайте попадания воды на листья и плоды, чтобы не спровоцировать фитофтороз и мучнистую росу.

Шаг 3. Мульчирование

Нанесите слой травы или торфа (5-7 см). Это стабилизирует температуру грунта и предотвращает резкие колебания влажности, от которых трескаются томаты и морковь.

Шаг 4. Контроль состояния

Проверяйте влажность на глубине 5-7 см. Если почва остается сырой, интервал между поливами увеличивают.

Для максимально точного соблюдения норм рекомендуется капельный полив. Дождевание в августе допустимо только рано утром для зелени на срезку; для овощей этот метод опасен из-за высокого риска грибковых инфекций.

Основным действием августа является постепенное сокращение подачи воды. Успех зависит от своевременного перехода на "сухой" режим, а результатом станет плотная кожица корнеплодов и высокая концентрация сахаров в плодах. Далее следует только мониторинг влажности почвы до полной уборки урожая.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Авто
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Последние материалы
Привычная русская баня может навредить здоровью: медики развеяли популярные мифы
Магия пропорций: как прибавить 5 см к росту и выглядеть стройнее без каблуков и пластики
Урожай станет лучше, а работы меньше: как правильно сделать высокие грядки из шифера своими руками
Эликсир прозрачной кожи: как вернуть лицу живое дыхание и ровный бархатистый тон
Спрос в люксовом сегменте просел: сколько автомобилей с пробегом купили россияне за первое полугодие
Фитнес-тренеры раскрыли главную ошибку новичков, которая мешает похудеть и подтянуть фигуру
Томатный соус с огоньком: эта острая густая намазка исчезает со стола первой
Невидимая угроза на высоте 10 000 метров: как сохранить лёгкость ног и жизнь в затяжном полёте
Кабачковые блины с сыром покорят всех: хитрость приготовления, которая меняет вкус до неузнаваемости
Сладкие, пикантные и с "огоньком": 7 проверенных рецептов маринованных томатов на любой вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.