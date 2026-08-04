Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус

Завершение дачного сезона часто омрачается прохладными ночами, когда томаты перестают активно наливаться, а риск развития болезней становится критическим. Вместо того чтобы оставлять плоды гнить на кустах, их необходимо вовремя собрать и грамотно дозарить, сохранив при этом вкус и текстуру урожая.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрелые и зеленые томаты на лозе

Когда пора снимать томаты на дозаривание

Первым сигналом к уборке урожая становится изменение внешнего вида плодов: они приобретают характерную матовость. Важно не упустить момент, когда ночные температуры падают ниже +10 °C, так как именно в этот период растения подвержены поражению грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз.

Наиболее пригодны для дозаривания плоды в стадии бурой спелости. Слишком мелкие, зеленые или поврежденные экземпляры вряд ли смогут набрать полноценный вкус и сахар. Если на участке наблюдаются проблемы с развитием вегетативной массы, стоит пересмотреть систему подкормок, чтобы плоды успели налиться до холодов.

"Собирать томаты нужно до того, как ударят первые серьезные заморозки. Если вы заметили, что листья начали скручиваться, а ночи стали стабильно холодными, откладывать дозаривание нельзя — растение уже не даст плодам необходимого питания", — пояснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Оптимальные условия для созревания

Главным условием качественного дозревания выступает тепло. Оптимальный температурный диапазон для томатов составляет +18…+22 °C. Важно помнить, что хранение в холодильнике или холодном подвале недопустимо: низкие температуры навсегда останавливают метаболические процессы, превращая плоды в "пластиковые".

Чтобы улучшить вкус плодов, их рекомендуется укладывать в картонные ящики или деревянные лотки, прослаивая бумагой. Полиэтилен для хранения не подходит, так как отсутствие вентиляции быстро приводит к гнили.

"Темнота — лучший союзник в деле дозаривания. Если вы оставите плоды на солнечном подоконнике, они покраснеют быстро, но будут кислыми. В темном проветриваемом месте они дозревают постепенно, сохраняя свой естественный сахар", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Секреты ускорения процесса

Если урожай нужно получить в максимально сжатые сроки, поможет биологический метод. В ящик с зелеными томатами достаточно положить несколько полностью спелых плодов или даже яблоки. Выделяемый ими этилен запускает процесс созревания у всех соседей, позволяя довести томаты до кондиции всего за 5-7 дней.

При этом стоит учитывать общую нагрузку на кусты. Если температура в теплице не контролируется, томаты могут перегреваться и терять сочность, что впоследствии скажется на их способности к хранению.

"Правильно выстроенная агротехника на ранних этапах — основа успеха. Если почва здорова и сбалансирована по составу, плоды будут дозревать в разы вкуснее и быстрее", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Тип условий Влияние на урожай Температура +18…+22 °C Равномерное и качественное созревание Температура ниже +10 °C Остановка созревания, риск порчи Хранение в темноте Максимальная сохранность вкусовых качеств

Ответы на популярные вопросы о дозаривании томатов

Можно ли дозаривать томаты, поврежденные вредителями?

Нет, плоды с поврежденной кожицей или следами гнили нужно использовать немедленно, так как они моментально заразят здоровые овощи в ящике.

Поможет ли дозаривание зеленым помидорам, которые совсем не набрали размер?

Нет, такие плоды не дозреют до нужного вкуса. Их лучше использовать для маринования или приготовления зеленых салатов.

Что делать, если в ящике один плод начал портиться?

Немедленно извлеките его, а ящик проветрите. Гниль распространяется очень быстро, особенно при повышенной влажности.

Сколько максимально могут храниться дозаренные томаты?

При правильном режиме (темнота, прохлада, хорошая вентиляция) томаты могут сохранять свежесть до 3-4 недель.

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