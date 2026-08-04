Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Симфония дачного уюта: как вьющиеся лианы и сочный свет гирлянд меняют пространство
Золотистый хруст и сливочный аромат: как сохранить природный характер маслят от сушки до запекания
Три параметра подбора: как не ошибиться с классом качества и вязкостью моторного масла
Сахалин больше не тот: аномально теплое море привело к нашествию фугу, тунцов и других хищников
Шёпот сквозь толщу земли: как слоны "слушают" сейсмические сигналы ногами и черепом
Орехи против холестерина? Эксперты рассказали, что действительно провоцирует опасные бляшки в сосудах
Свёкла созреет на глазах: подкормка в августе сработает на плотность и долгую лёжкость
Без комочков и свернувшихся желтков: как за 15 минут приготовить шелковистый заварной крем
Неожиданный выбор туристов: два региона России, где можно отдохнуть ярче и дешевле, чем в Сочи

Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус

Садоводство » Овощи

Завершение дачного сезона часто омрачается прохладными ночами, когда томаты перестают активно наливаться, а риск развития болезней становится критическим. Вместо того чтобы оставлять плоды гнить на кустах, их необходимо вовремя собрать и грамотно дозарить, сохранив при этом вкус и текстуру урожая.

Зрелые и зеленые томаты на лозе
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрелые и зеленые томаты на лозе

Когда пора снимать томаты на дозаривание

Первым сигналом к уборке урожая становится изменение внешнего вида плодов: они приобретают характерную матовость. Важно не упустить момент, когда ночные температуры падают ниже +10 °C, так как именно в этот период растения подвержены поражению грибковыми заболеваниями, такими как фитофтороз.

Наиболее пригодны для дозаривания плоды в стадии бурой спелости. Слишком мелкие, зеленые или поврежденные экземпляры вряд ли смогут набрать полноценный вкус и сахар. Если на участке наблюдаются проблемы с развитием вегетативной массы, стоит пересмотреть систему подкормок, чтобы плоды успели налиться до холодов.

"Собирать томаты нужно до того, как ударят первые серьезные заморозки. Если вы заметили, что листья начали скручиваться, а ночи стали стабильно холодными, откладывать дозаривание нельзя — растение уже не даст плодам необходимого питания", — пояснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Оптимальные условия для созревания

Главным условием качественного дозревания выступает тепло. Оптимальный температурный диапазон для томатов составляет +18…+22 °C. Важно помнить, что хранение в холодильнике или холодном подвале недопустимо: низкие температуры навсегда останавливают метаболические процессы, превращая плоды в "пластиковые".

Чтобы улучшить вкус плодов, их рекомендуется укладывать в картонные ящики или деревянные лотки, прослаивая бумагой. Полиэтилен для хранения не подходит, так как отсутствие вентиляции быстро приводит к гнили.

"Темнота — лучший союзник в деле дозаривания. Если вы оставите плоды на солнечном подоконнике, они покраснеют быстро, но будут кислыми. В темном проветриваемом месте они дозревают постепенно, сохраняя свой естественный сахар", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Секреты ускорения процесса

Если урожай нужно получить в максимально сжатые сроки, поможет биологический метод. В ящик с зелеными томатами достаточно положить несколько полностью спелых плодов или даже яблоки. Выделяемый ими этилен запускает процесс созревания у всех соседей, позволяя довести томаты до кондиции всего за 5-7 дней.

При этом стоит учитывать общую нагрузку на кусты. Если температура в теплице не контролируется, томаты могут перегреваться и терять сочность, что впоследствии скажется на их способности к хранению.

"Правильно выстроенная агротехника на ранних этапах — основа успеха. Если почва здорова и сбалансирована по составу, плоды будут дозревать в разы вкуснее и быстрее", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Тип условий Влияние на урожай
Температура +18…+22 °C Равномерное и качественное созревание
Температура ниже +10 °C Остановка созревания, риск порчи
Хранение в темноте Максимальная сохранность вкусовых качеств

Ответы на популярные вопросы о дозаривании томатов

Можно ли дозаривать томаты, поврежденные вредителями?

Нет, плоды с поврежденной кожицей или следами гнили нужно использовать немедленно, так как они моментально заразят здоровые овощи в ящике.

Поможет ли дозаривание зеленым помидорам, которые совсем не набрали размер?

Нет, такие плоды не дозреют до нужного вкуса. Их лучше использовать для маринования или приготовления зеленых салатов.

Что делать, если в ящике один плод начал портиться?

Немедленно извлеките его, а ящик проветрите. Гниль распространяется очень быстро, особенно при повышенной влажности.

Сколько максимально могут храниться дозаренные томаты?

При правильном режиме (темнота, прохлада, хорошая вентиляция) томаты могут сохранять свежесть до 3-4 недель.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, консультант по сезонным работам Ирина Колесникова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Военные новости
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Три параметра подбора: как не ошибиться с классом качества и вязкостью моторного масла
Сахалин больше не тот: аномально теплое море привело к нашествию фугу, тунцов и других хищников
Шёпот сквозь толщу земли: как слоны "слушают" сейсмические сигналы ногами и черепом
Орехи против холестерина? Эксперты рассказали, что действительно провоцирует опасные бляшки в сосудах
Свёкла созреет на глазах: подкормка в августе сработает на плотность и долгую лёжкость
Без комочков и свернувшихся желтков: как за 15 минут приготовить шелковистый заварной крем
Неожиданный выбор туристов: два региона России, где можно отдохнуть ярче и дешевле, чем в Сочи
Новый Volkswagen по цене машины с пробегом: в России начали продавать седан Lavida Pro
Полярная пустыня оказалась населённой: Кровавый водопад скрывал жизнь вдали от океана
Преданность, достойная собаки: 5 пород, которые любят человека сильнее, чем собственную независимость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.