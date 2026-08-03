Свёкла созреет на глазах: подкормка в августе сработает на плотность и долгую лёжкость

Чтобы свекла набрала сладость и приобрела насыщенный бордовый цвет, важно грамотно управлять ее питанием на протяжении всего сезона. В августе растение переходит в стадию созревания, требуя смены акцентов в уходе.
Свекла чувствительна к составу грунта. Культура предпочитает рыхлые почвы с достаточным содержанием гумуса. Оптимально высаживать ее на грядки, где ранее уже вносили перегной под предшественников. Кислая среда противопоказана: она деформирует корнеплоды, а избыток кальция создает предпосылки для развития грибковых заболеваний. На восстановление почвы после картофеля или других культур стоит закладывать время заранее, чтобы к моменту посадки корнеплодов структура грунта была оптимальной.
Потребности свеклы меняются вместе с фазами роста. Понимание этих циклов помогает не тратить силы зря:
В последний месяц лета питательные вещества активно перераспределяются из листьев в корень. Основной акцент делается на калийные подкормки. Для поддержания качества овоща эффективно применять борную кислоту. Как и при уходе за капустой в августе, здесь важна точность дозировки и соблюдение сроков.
Для приготовления раствора возьмите 5 г порошка борной кислоты и 200 мл горячей воды. Растворите препарат и доведите объем жидкости до 10 литров. Вносите состав под корень или проводите опрыскивание по молодым листьям, стараясь не затрагивать старую ботву. Повторяйте процедуру с интервалом в три недели.
|Метод
|Влияние на культуру
|Поваренная соль
|Не рекомендуется: нарушает микрофлору, вызывает засаливание почвы.
|Гумат натрия
|Безопасная альтернатива для улучшения качества корнеплодов.
Нет, это миф. Соль негативно влияет на почвенную микрофлору, подавляя активность полезных организмов.
Для накопления сухих веществ и длительной сохранности свекле необходим баланс калия, бора и кремния.
Многие садоводы рекомендуют завершить полив в конце августа, если выпадает достаточное количество дождевых осадков.
Ориентируйтесь на состояние ботвы: массовое пожелтение нижних листьев — сигнал о том, что растение готово к выкопке.
"Для развития плотных кочанов или корнеплодов крайне важно следить за балансом питания, избегая избыточного азота в финальной фазе вегетации, так как это снижает лежкость урожая", — резюмировал агроном-консультант Ольга Семёнова.
"Неправильный полив в жаркий период способен привести к температурному стрессу корневой системы, что отражается на вкусовых качествах плода", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
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