Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Защита яблони от вредителей часто превращается в бесконечную борьбу с муравьями, которые превращают дерево в настоящую ферму по разведению тли. Традиционные бархатцы нередко пасуют перед напором насекомых: муравьи просто игнорируют цветочные бордюры.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болотная мята под яблоней для защиты от муравьев и тли

Однако существует растение, чей резкий мятно-камфорный аромат способен полностью дезориентировать вредителей и заставить их обходить ствол стороной. Всего три небольших куста болотной мяты (пеннирояла), высаженных в приствольном круге, создают надежный природный заслон на весь сезон.

Почему бархатцы не всегда спасают яблоню

Многие дачники привыкли доверять бархатцам, полагая, что их терпкий запах отпугнет любых незваных гостей. К сожалению, защита яблони от муравьев требует более агрессивных ароматических барьеров. Муравьи — существа системные, они прокладывают феромонные дорожки, по которым сотни рабочих особей поднимаются к колониям тли. Слабого запаха цветов часто недостаточно, чтобы сбить их с курса.

"Муравьи не просто так оккупируют дерево, они защищают тлю от хищников ради сладкой пади. Если аромат растения недостаточно интенсивен, насекомые быстро к нему привыкают и продолжают свою деятельность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Чтобы эффективно противостоять вредителям, нужно использовать растения с высоким содержанием эфирных масел. Когда привычные методы не помогают, стоит вспомнить, что борьба с муравьями на даче может вестись и с помощью специфических трав, которые буквально "отключают" навигацию насекомых.

Болотная мята: природный репеллент против муравьев

Болотная мята, или пеннироял, отличается от обычной перечной мяты более концентрированным запахом, в котором отчетливо слышны нотки камфоры. Именно этот аромат муравьи находят невыносимым. Мелкие волоски на стеблях и листьях растения создают дополнительное физическое препятствие. Защита деревьев от тли начинается именно с пресечения доступа муравьев в крону.

"Главный секрет болотной мяты — в её летучих веществах. Чтобы усилить эффект, достаточно слегка задеть или размять веточки после полива, тогда концентрация эфирных масел в воздухе резко возрастает", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Для создания живого барьера достаточно высадить три куста по периметру ствола. Этого количества хватит, чтобы перекрыть основные подходы к дереву. Важно помнить, что борьба с муравьями борной кислотой может быть дополнена таким растительным заслоном для достижения максимального результата.

Как правильно посадить и ухаживать за пеннироялом

Подготовку защиты нужно начинать заранее. Семена высевают на рассаду в конце марта. В открытый грунт, под яблоню, саженцы переносят только тогда, когда минует угроза заморозков. Болотная мята любит влагу, поэтому в засушливые периоды ей необходим регулярный полив. Чтобы кустики не превратились в сорняк, рекомендуется вкапывать вокруг них бордюрную ленту.

Действие Результат для сада Посадка 3 кустов мяты Разрушение муравьиных троп у ствола Обрезка верхушек раз в месяц Усиление ветвления и аромата Уборка опавших плодов Снижение пищевой привлекательности зоны Регулярный полив в жару Сохранение активной вегетации репеллента

Помимо посадки полезных трав, стоит обратить внимание на чистоту в приствольном круге. Сладкие падалицы привлекают насекомых гораздо сильнее любых отпугивающих запахов, сводя на нет все усилия по защите дерева.

Комплексный подход к защите сада

Хотя болотная мята — мощное средство, при массовом нашествии вредителей одних растений может быть недостаточно. Важно сочетать биологические методы с механическими. Если тля уже успела заселить верхушки побегов, их стоит аккуратно удалить вручную или смыть сильной струей воды, лишив муравьев "кормовой базы".

"Не забывайте, что болотная мята — растение специфическое. Её нельзя употреблять в пищу как обычную мяту, и нужно следить, чтобы она не вытеснила другие культуры под деревом", — предупредила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Своевременное привлечение в сад естественных врагов тли, таких как божьи коровки, вместе с ароматным барьером из пеннирояла поможет сохранить урожай яблок без применения жестких химикатов.

Ответы на популярные вопросы о защите яблони

Можно ли использовать обычную мяту вместо болотной?

Обычная мята обладает менее выраженным репеллентным свойством. Для борьбы с муравьями лучше подходит именно болотная (пеннироял) из-за высокого содержания пулегона, который и дает характерный камфорный запах.

Не навредит ли мята корням яблони?

Корневая система мяты располагается в верхнем слое почвы, в то время как корни яблони уходят значительно глубже. Прямой конкуренции за ресурсы не возникнет, если вы будете контролировать разрастание мяты с помощью ограничителей.

Как быстро подействует ароматный барьер?

Защитный эффект начинает работать сразу после посадки, но максимальной силы достигает через 2-3 недели, когда растения окрепнут и начнут активно выделять эфирные масла.

Нужно ли укрывать болотную мяту на зиму?

В средней полосе болотная мята может подмерзать. Рекомендуется замульчировать посадки торфом или сухой листвой, чтобы сохранить корни до следующего сезона.

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