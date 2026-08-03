Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе

Август — ключевое время для декабриста (шлюмбергеры). В конце лета лесной кактус переходит от активного вегетативного роста к подготовке к цветению. Чтобы растение заложило достаточное количество бутонов и успешно их удержало, ему требуется специфическая поддержка, отличная от азотных удобрений, которые в этот период уже не рекомендуются.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шлюмбергера

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Магний в жизни шлюмбергеры

Для стимуляции цветения опытные цветоводы используют английскую соль (сульфат магния). Этот препарат содержит магний и серу — элементы, критически важные для метаболизма растения на данном этапе развития. Если ваши петунии в августе или другие контейнерные растения требуют особого ухода, важно помнить, что шлюмбергера чувствительна к составу субстрата.

Магний является ядром молекулы хлорофилла, поэтому его достаточное количество возвращает сегментам растения насыщенный зеленый цвет. Кроме того, этот макроэлемент отвечает за усвоение фосфора, необходимого для формирования бутонов. Сера же укрепляет иммунитет, делает ткани кактуса более плотными и повышает устойчивость к гнилям, что особенно актуально в преддверии осенних похолоданий.

Как правильно внести подкормку

Для достижения нужного эффекта достаточно одной-двух обработок с интервалом в две недели. Важно соблюдать дозировки, чтобы не вызвать химический ожог корней или засаливание почвы.

Как подготовить и внести раствор английской соли

Шаг 1. Разведите 1 чайную ложку сульфата магния в 2 литрах чистой воды. Шаг 2. Пролейте почву вокруг кактуса, предварительно увлажнив её обычной водой, чтобы предотвратить накопление солей в субстрате. Шаг 3. Для внекорневого питания приготовьте менее концентрированный состав: 1 чайная ложка соли на 3 литра воды. Шаг 4. Опрыскайте куст вечером или в пасмурную погоду для равномерного усвоения питательных веществ через поверхность сегментов.

"Использование сульфата магния оправдано в конце вегетации, когда потребность в азоте снижается, а растению нужны силы для закладки репродуктивных органов. Однако важно не превышать концентрацию и помнить, что элементы питания должны поступать сбалансированно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

"Английская соль работает эффективно только при правильном pH субстрата. Если почва сильно закислена или, наоборот, защелочена, магний не будет усваиваться, поэтому прежде всего следите за качеством поливной воды, как при уходе за орхидеями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Параметр Рекомендация Способ внесения Корневой или внекорневой Частота 1-2 раза с интервалом в 14 дней Совместимость Не смешивать с кальцием

Ответы на популярные вопросы

Можно ли подкармливать декабрист английской солью чаще?

Нет, избыток магния может привести к дисбалансу питания и засаливанию грунта, что негативно скажется на корнях.

Почему нельзя совмещать эту подкормку с кальциевыми удобрениями?

Магний и кальций являются антагонистами при усвоении растениями; одновременное внесение блокирует поступление обоих элементов.

В какое время суток лучше проводить опрыскивание?

Исключительно в вечерние часы или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов листьев.

Как понять, что растению действительно нужен магний?

О дефиците часто свидетельствует бледность сегментов и отсутствие бутонов, однако такие симптомы могут указывать и на другие проблемы, например, на истощение почвы после сезона, сравнимое с тем, как восстанавливают землю после картофеля.

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