Враг снова ударил по яблоням: почему август может обернуться массовой потерей завязей

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Садоводство » Плодовые

Вторая половина лета — время максимальной активности яблонной плодожорки. В конце июля и начале августа бабочки этого вредителя приступают к откладке яиц на завязях, и уже через неделю из них появляются гусеницы. Личинки способны повредить до 90% будущего урожая, вгрызаясь в плоды и вызывая их преждевременное осыпание. Системный подход к защите сада помогает снизить численность вредителей без использования синтетических пестицидов.

Плодожорка
Фото: https://www.flickr.com/photos/26138378@N03/2630688669/ by Patrick Clement from West Midlands, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плодожорка

Содержание

Ловчие пояса: механическая защита

Эффективным способом сдерживания популяции являются ловчие пояса. Для их изготовления используют гофрированный картон, мешковину или плотную бумагу. Пояс шириной около 25 см закрепляют на стволе на высоте 50 см от поверхности земли. Важно создать "козырек" из материала, который служит укрытием для гусениц, ищущих место для окукливания. Если использовать клеевые составы, необходимо следить, чтобы они не контактировали напрямую с корой дерева.

Данные ловушки требуют еженедельной проверки. В противном случае пояс перестает быть средством защиты и превращается в безопасное убежище для вредителей. Регулярное обслуживание ловушек - залог их эффективности.

Крахмальный клейстер: барьер для кладок

Обработка штамбов и ветвей крахмальным составом создает на поверхности тонкую липкую пленку. Для приготовления средства 300 г картофельного крахмала разводят в ведре воды, доводят смесь до кипения и остужают. Полученное покрытие препятствует закреплению яиц на поверхности плодов и коры, а уже существующие кладки задыхаются под слоем крахмала.

Растительные репелленты

Использование настоев полыни или хвои позволяет маскировать запах созревающих яблок. Резкий аромат растений сбивает бабочек с толку, затрудняя поиск подходящего места для откладки яиц. Этот метод не уничтожает насекомых, но эффективно снижает вероятность заселения плодового сада вредителями.

Метод Принцип действия Особенности
Ловчий пояс Физический барьер Нужна еженедельная очистка
Крахмальный слой Удушение кладок Требует обновления после дождей
Ароматические настои Маскировка запаха Безопасны для опылителей

Сбор падалицы и гигиена сада

Ежедневный сбор падалицы — обязательная процедура. Гусеницы внутри упавших яблок быстро покидают плод и уходят в почву или трещины коры. Уничтожение таких плодов предотвращает развитие следующего поколения вредителя. Комплексная гигиена участка в сочетании с грамотным уходом за почвой снижает инфекционный фон.

"В этот период целесообразно применять биопрепараты, такие как "Лепидоцид", "Фитоверм", "Битоксибациллин" или "Актофит"", — отметил агроном Максим Ковалев.

"Ежедневная уборка падалицы — основа борьбы. Гусениц, находящихся внутри яблок, необходимо уничтожать незамедлительно, чтобы они не успели уйти в почву для окукливания", — подчеркнул энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно проверять ловчие пояса?

Пояса необходимо очищать не реже одного раза в неделю. В противном случае ловушка станет убежищем для вредителей.

Почему важно убирать падалицу ежедневно?

Гусеницы покидают падалицу спустя несколько часов или суток после падения яблока, стремясь уйти в почву. Регулярный сбор прерывает этот цикл.

Работают ли настои полыни против бабочек?

Резкие запахи трав дезориентируют бабочек, мешая им находить плоды для откладки яиц, что снижает уровень заражения сада.

Можно ли использовать капроновые колготки для пояса?

Да, этот материал подходит, так как он плотно прилегает к коре и может быть закреплен для создания необходимого отворота.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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