Один гнилой плод урожай портит: как не позволить монилиозу убить яблоки за считанные дни

Внезапное почернение плодов на ветках яблони — сигнал о развитии плодовой гнили, или монилиоза. Возбудитель инфекции, гриб Monilia fructigena, стремительно распространяется по саду, используя повреждения на кожице яблок как "ворота" для проникновения. Даже один пораженный плод в кисти способен за несколько дней привести к потере значительной части урожая, если вовремя не принять меры.
Монилиоз прогрессирует при высокой влажности воздуха и наличии ран. Спор гриба разносятся ветром, дождем и насекомыми. Если оставить гнилое яблоко на дереве, оно превращается в "инкубатор" для спор, которые с дождем попадут на здоровые плоды. Опавшие плоды — не менее опасный источник инфекции, так как возбудитель прекрасно перезимовывает в растительных остатках, атакуя будущий урожай уже следующей весной.
Важно помнить, что грибок поражает не только яблони, но и косточковые культуры, такие как сливы, абрикосы, вишни, груши, черешню и алычу, поэтому контроль за состоянием сада должен быть комплексным.
Механическая очистка сада дает около 80% успеха в борьбе с грибком. Удаление мумифицированных плодов с веток и сбор падалицы обязательны. Как отмечают эксперты, слишком густые посадки создают застой воздуха, что критически повышает влажность в кроне — идеальную среду для развития патогенных грибков и мха.
|Период
|Мероприятие
|До распускания почек и после листопада
|Обработка 3% бордоской смесью (300 г на 10 л воды)
|За неделю до цветения
|Обработка 1% бордоской смесью (100 г на 10 л воды)
|За месяц до сбора урожая
|Еженедельное опрыскивание фунгицидом Фитоспорин-М
|После сбора урожая
|Обработка 1% медным купоросом (100 г на 10 л воды)
"Монилиоз крайне агрессивен, и при выборе сорта для закладки сада стоит обращать внимание на устойчивость к грибковым заболеваниям, что значительно снижает риск потери плодов еще до сбора урожая", — подчеркнула специалист по ягодным и плодовым культурам Екатерина Мартынова.
"Соблюдение графика фунгицидных обработок — это основа защиты, особенно в дождливое лето, когда избыток влаги провоцирует вспышки инфекций на любых типах участков", — предупредил специалист по защите растений Андрей Зорин.
Нет, это недопустимо. Споры гриба отлично перезимовывают в опавших плодах и почве, создавая риск заражения сада в следующем сезоне.
Нет, восприимчивость различается. Относительно устойчивыми к данному заболеванию считаются сорта Айдаред, Уралец и Славянка.
Типичный признак — появление бурых пятен, которые быстро увеличиваются в размерах и покрываются серым налетом (спороношением гриба).
Народные методы часто оказываются недостаточно действенными против массовой инфекции. Профессиональные фунгициды и бордоская смесь обеспечивают необходимый защитный барьер.
Помимо выбора устойчивых сортов, важно следить за качеством питания почвы, так как ослабленные деревья первыми становятся мишенями для патогенов. Помните, что поддержание порядка на участке — это лучшая профилактика серьезных садовых проблем.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.