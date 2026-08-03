Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя

В августе, когда проливные дожди сменяются жарой, дачники сталкиваются с настоящим бедствием: влаголюбивые моллюски массово атакуют капусту, хосты и ягоды. Многие совершают ошибку, рассыпая покупные гранулы, которые мгновенно растворяются в сырости, не принося результата.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ловушка для слизней из кирпича и кефира на грядке

Проверенный метод с использованием обычного красного кирпича и кефира позволяет очистить грядки без лишних затрат и ядохимикатов, выманивая вредителей из их дневных убежищ.

Почему кирпич и кефир работают безотказно

Слизни — ночные существа, которые не выносят прямых солнечных лучей. Днем они ищут максимально прохладные, темные и влажные места. Если создать на участке искусственный "оазис", они сползутся туда сами. Красный кирпич идеально подходит для этой роли благодаря своей пористой структуре: он долго удерживает влагу и не перегревается так сильно, как белый силикатный аналог. Кефир же выступает в роли аттрактанта — запах брожения приманивает вредителей лучше, чем обычные листья. Простой огород без химии становится реальностью, если использовать их биологические привычки против них самих.

"Кирпичная ловушка имитирует естественное укрытие, но с добавлением приманки. Это гораздо эффективнее, чем просто искать их в траве. Главное — использовать именно красный полнотелый кирпич, он создает нужный микроклимат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Пошаговая инструкция по созданию ловушки

Для начала необходимо подготовить место. Вечером, когда спадает жара, землю вокруг уязвимых посадок нужно обильно полить. Огород после дождя уже имеет нужную влажность, поэтому в дождливые периоды дополнительный полив не требуется. На влажную почву укладывают кусок старой ветоши, предварительно смочив её в прокисшем кефире, сыворотке или остатках дешевого пива. Поверх ткани плашмя кладется кирпич.

"Слизни обожают запахи молочнокислого брожения. Кефирная подложка под кирпичом собирает моллюсков со всей округи в радиусе двух-трех метров. Вам останется только собрать их утром в ведро", — отметил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Компонент ловушки Какую задачу выполняет Красный кирпич Создает прохладу и защищает от солнца Влажная ветошь Поддерживает необходимую влажность среды Старый кефир Привлекает вредителей запахом брожения Солевой раствор Для быстрой и безопасной утилизации улова

Как повысить эффективность метода

Проверять такие укрытия следует к полудню, когда солнце уже высоко и все слизни уничтожают урожай ночью и уже спрятались в тень. Кирпич резко переворачивают и просто смахивают вредителей в емкость. Важно понимать, что нашествие слизней легче купировать регулярным сбором. Если проверять ловушки ежедневно в течение недели, популяция моллюсков на участке сокращается в несколько раз. Достаточно трех таких точек на стандартную грядку, чтобы защитить растения.

"Не пытайтесь просто выбрасывать слизней за забор — они вернутся. Самый гуманный и быстрый способ уничтожения — крепкий раствор соли. Контакт с солью для моллюсков фатален, и они не смогут расползтись из ведра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о борьбе со слизнями

Почему белый кирпич хуже красного?

Белый силикатный кирпич имеет другую плотность и теплопроводность. Он быстрее прогревается на солнце, создавая под собой сухой и горячий воздух, который отпугивает слизней, а не привлекает их.

Можно ли использовать свежий кефир?

Да, но старый, кислый кефир обладает более резким запахом, который распространяется дальше и лучше приманивает вредителей. Это отличный способ утилизировать просроченные молочные продукты.

Как долго ловушка остается рабочей?

Ветошь нужно увлажнять и добавлять приманку каждые 2-3 дня, особенно в сухую погоду. Если почва под кирпичом пересохнет, ловушка перестанет работать.

Поможет ли этот метод от больших испанских слизней?

Да, крупные рыжие слизни точно так же ищут укрытия днем. Единственное отличие — для них может потребоваться кирпич покрупнее или несколько ловушек рядом.

Читайте также