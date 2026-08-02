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Холодная вода добивает раскалённый горшок: растениям в жару нужен совсем другой полив

Садоводство

Растения в контейнерах перегреваются быстрее, чем в открытом грунте, из-за ограниченного объема земли и нагрева стенок горшка. Главная ошибка в жару — полив ледяной водой по раскаленной почве, что приводит к температурному шоку и повреждению корней.

Комнатные растения
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Защита корневой системы и надземной части

В пик летних температур приоритетом становится снижение температуры субстрата и уменьшение испарения влаги. Это достигается через организацию пространства и изменение режима ухода.

Как защитить контейнерные растения от перегрева

Комплекс мер по снижению температуры почвы и воздуха для сохранения тургора и здоровья растений в условиях жары.

Когда выполнять: при установлении стабильной высокой температуры воздуха, в периоды засухи или при интенсивном прямом солнечном излучении.

Шаг 1. Перенос в тень или создание притенения

Переставьте горшки под навесы, зонты или в естественную тень от деревьев и строений. Это предотвратит солнечные ожоги листьев и перегрев стенок контейнера.

Шаг 2. Мульчирование поверхности

Закройте верхний слой почвы органикой: древесной корой, опилками или сухой травой. Слой мульчи работает как термоизолятор, удерживая влагу и не давая корням перегреваться.

Шаг 3. Корректировка полива

Увеличьте частоту полива, используя воду комнатной температуры или слегка теплую. Это исключит стресс для корневой системы. Следите за тем, чтобы вода впитывалась равномерно и не застаивалась в поддоне.

Шаг 4. Санитарная обрезка

Удалите лишние, увядающие листья и отцветшие соцветия. Это снизит площадь испарения влаги через листья (транспирацию) и уменьшит нагрузку на корни.

Шаг 5. Контроль влажности воздуха

В условиях экстремальной сухости используйте увлажнитель воздуха или проводите осторожное опрыскивание (только в вечерние часы, чтобы капли воды на солнце не сработали как линзы и не оставили ожогов).

Павел Корнеев отмечает, что выбор контейнера напрямую влияет на температурный режим: темные горшки сильнее поглощают солнечное тепло, что в жарком климате может привести к перегреву корней. В таких условиях целесообразно использовать светлые емкости или помещать темные горшки в более крупные кашпо другого цвета для создания воздушной прослойки.

Основным действием при жаре остается поддержание влажности почвы и защита от прямых лучей. Успех зависит от своевременности переноса растений в тень и качества мульчирования. Результатом станет сохранение упругости листьев и отсутствие коричневых пятен ожогов; далее потребуется постепенное возвращение к обычному режиму полива по мере снижения температуры.

Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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