Растения в контейнерах перегреваются быстрее, чем в открытом грунте, из-за ограниченного объема земли и нагрева стенок горшка. Главная ошибка в жару — полив ледяной водой по раскаленной почве, что приводит к температурному шоку и повреждению корней.
В пик летних температур приоритетом становится снижение температуры субстрата и уменьшение испарения влаги. Это достигается через организацию пространства и изменение режима ухода.
Комплекс мер по снижению температуры почвы и воздуха для сохранения тургора и здоровья растений в условиях жары.
Когда выполнять: при установлении стабильной высокой температуры воздуха, в периоды засухи или при интенсивном прямом солнечном излучении.
Переставьте горшки под навесы, зонты или в естественную тень от деревьев и строений. Это предотвратит солнечные ожоги листьев и перегрев стенок контейнера.
Закройте верхний слой почвы органикой: древесной корой, опилками или сухой травой. Слой мульчи работает как термоизолятор, удерживая влагу и не давая корням перегреваться.
Увеличьте частоту полива, используя воду комнатной температуры или слегка теплую. Это исключит стресс для корневой системы. Следите за тем, чтобы вода впитывалась равномерно и не застаивалась в поддоне.
Удалите лишние, увядающие листья и отцветшие соцветия. Это снизит площадь испарения влаги через листья (транспирацию) и уменьшит нагрузку на корни.
В условиях экстремальной сухости используйте увлажнитель воздуха или проводите осторожное опрыскивание (только в вечерние часы, чтобы капли воды на солнце не сработали как линзы и не оставили ожогов).
Павел Корнеев отмечает, что выбор контейнера напрямую влияет на температурный режим: темные горшки сильнее поглощают солнечное тепло, что в жарком климате может привести к перегреву корней. В таких условиях целесообразно использовать светлые емкости или помещать темные горшки в более крупные кашпо другого цвета для создания воздушной прослойки.
Основным действием при жаре остается поддержание влажности почвы и защита от прямых лучей. Успех зависит от своевременности переноса растений в тень и качества мульчирования. Результатом станет сохранение упругости листьев и отсутствие коричневых пятен ожогов; далее потребуется постепенное возвращение к обычному режиму полива по мере снижения температуры.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.