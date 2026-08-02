Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С пятки или с носка? Как идеальная постановка стопы берегут ваши суставы при беге
Мордочка обезьянки и клыки дракона: как готическая красота редкой орхидеи стала её проклятием
Рынок прибавил в цене, но не весь: несколько кроссоверов в июле пошли против общего тренда
Бархат какао и сливочная сладость: быстрый рецепт мягких шоко-ирисок для всей семьи
Капустные оладьи на тарелке не останутся: нежную середину и румяный верх оценят все
Между звёздами пролегла чёрная дорога: Великий разлом раскрывает скрытую структуру галактики
Не умеют или не хотят? Почему ветка дерева — худшее место для посадки голубя
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Признаки поддельного моторного масла которые скрыты в деталях упаковки

Цветёт, пока другие сдаются: редкий многолетник украсит дачу с мая до заморозков

Садоводство

Катананхе — редкое для российских садов растение, которое способно избавить дачника от бесконечных хлопот с поливом и подкормками. Этот многолетник цветет непрерывно с конца весны до первых серьезных заморозков, сохраняя декоративность даже в условиях экстремальной засухи.

Катананхе
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Катананхе

Пока соседи тратят время на борьбу с болезнями и капризными культурами, владельцы катананхе наслаждаются небесно-голубыми цветами, которые практически не требуют внимания человека.

Особенности и внешний вид катананхе

Катананхе представляет собой изящный куст высотой от 60 до 90 см. Его главная ценность — длительный период цветения. С мая и до самого конца сезона растение покрывается корзинками диаметром до 5 см. Оттенки лепестков варьируются от белого и лимонно-желтого до насыщенного сиреневого и ярко-голубого. Темная, почти черная сердцевина придает цветку сходство одновременно с полевым васильком и садовой ромашкой.

"Катананхе идеально подходит для тех, кто не может проводить на участке все лето. В отличие от тех же роз, которым нужен специфический уход за розами в зной, этот многолетник прощает пропуски в поливе и отсутствие удобрений", — отметил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Растение формирует аккуратную розетку узких листьев, над которыми на тонких, но прочных цветоносах колышутся яркие соцветия. Благодаря своей структуре катананхе отлично вписывается в природные сады и миксбордеры, где важно создать эффект естественного луга. В отличие от влаголюбивых культур, которые выбирают для тенистого участка, эта красавица предпочитает открытые пространства.

Секреты посадки и зимостойкость

Основное требование катананхе — обилие солнечного света и легкий грунт. Лучше всего она чувствует себя на песчаных почвах с отличным дренажем. Застой воды у корней, особенно в весенний период, может стать губительным для растения. Если вы планируете посев цветов в августе, катананхе станет отличным кандидатом для обновления клумбы, так как она успеет окрепнуть до наступления холодов.

"Это растение обладает поразительной выносливостью. Оно выдерживает морозы до -30 °C. Главное — не переувлажнять почву осенью, чтобы корни не выпрели под снегом. Тщательная стратификация семян при подзимнем посеве только идет ему на пользу", — объяснила в интервью Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Важно помнить, что катананхе не любит кислую среду. Если почва на участке тяжелая, рекомендуется добавить в посадочную яму крупнозернистый песок и немного извести. Это обеспечит приток кислорода к корням и поможет растению быстрее адаптироваться после пересадки.

Минимальный уход: почему это растение для ленивых

Одна из главных проблем многих дачников — вредители. Например, когда паутинный клещ на флоксах губит целые посадки, катананхе остается нетронутой. Она обладает природным иммунитетом к большинству грибковых заболеваний и практически не интересует насекомых-вредителей. Это позволяет полностью отказаться от использования инсектицидов и фунгицидов на данном участке сада.

"Катананхе — чемпион по выживанию. Пока другие растения страдают от недостатка влаги, она довольствуется редкими дождями. Правильная подкормка растений летом для неё вторична, избыток азота может даже навредить, спровоцировав рост зелени в ущерб цветению", — подчеркнул специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

В периоды экстремальной засухи легкий полив раз в неделю будет достаточным. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, можно использовать мульчирование почвы вокруг розеток, однако следите, чтобы мульча не соприкасалась вплотную с основанием стеблей во избежание гнилей.

Параметр ухода Рекомендация для катананхе
Место посадки Открытое солнце, южная сторона
Тип почвы Легкая песчаная, хорошо дренированная
Полив Умеренный, только в сильную засуху
Зимовка Без укрытия до -30 градусов

Ответы на популярные вопросы о катананхе

Нужно ли обрезать растение на зиму?

Да, рекомендуется срезать отцветшие стебли осенью, оставляя небольшую розетку листьев. Это помогает растению аккумулировать силы в корневище для успешной перезимовки и обильного старта весной.

Можно ли выращивать катананхе в тени?

В глубокой тени растение будет вытягиваться, а цветение станет скудным и коротким. Для получения ярких "корзинок" необходимо обеспечить минимум 6-8 часов прямого солнечного света в день.

Как часто нужно делить куст?

Катананхе — растение-долгожитель, но для омоложения куста его рекомендуется делить раз в 3-4 года весной. Это стимулирует появление новых цветоносов и предотвращает оголение центра розетки.

Подходит ли растение для срезки в букеты?

Да, цветы катананхе отлично стоят в воде. Кроме того, их часто используют как сухоцветы: при правильной сушке головки сохраняют свой яркий цвет и форму в течение всей зимы.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Последние материалы
Бархат какао и сливочная сладость: быстрый рецепт мягких шоко-ирисок для всей семьи
Капустные оладьи на тарелке не останутся: нежную середину и румяный верх оценят все
Между звёздами пролегла чёрная дорога: Великий разлом раскрывает скрытую структуру галактики
Не умеют или не хотят? Почему ветка дерева — худшее место для посадки голубя
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Признаки поддельного моторного масла которые скрыты в деталях упаковки
Кочаны упорно не наливаются? Августовская схема подкормок спасёт от рыхлости
Вкус леса, заключённый в соли и времени: секреты древнего промысла, благодаря которым грузди хрустят
Макияж без макияжа: 10 простых шагов, чтобы выглядеть безупречно и свежо без тонального крема
Орхидея вянет на глазах? Кислая вода вернет корни к жизни без лишних потерь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.