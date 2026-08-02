Изумрудный каскад над террасой: как превратить обычные консервные банки в вертикальный сад

Превратить гору мусора в стильный элемент ландшафтного дизайна можно без серьезных затрат, если использовать обычные консервные банки. Вертикальный сад на основе жестяных емкостей не только экономит место на крошечных террасах, но и решает проблему пустых, неприглядных стен.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain вертикальный сад

Подготовка жестяных емкостей: безопасность и дренаж

Для создания вертикального сада подходят банки без глубоких вмятин и признаков коррозии. Первым делом нужно полностью удалить этикетки и клей. Самый важный этап — обработка краев. Острый металл необходимо тщательно загнуть пассатижами, а затем зачистить наждачной бумагой, чтобы исключить риск порезов при уходе за растениями.

Обязательным условием является создание дренажных отверстий в дне. Без них вода после полива или дождя будет застаиваться, что приведет к закисанию грунта и гибели корневой системы. Чтобы защитить металл от влаги, банки сначала покрывают грунтовкой, а затем — краской для наружных работ. Матовые оттенки, такие как шалфейный, графитовый или терракотовый, придают самодельной конструкции дорогой вид.

"Металл на солнце раскаляется очень быстро, что может буквально сварить корни растений. Чтобы этого избежать, выбирайте краску светлых тонов и обязательно используйте внутренние пластиковые вкладыши", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Выбор основы и правила разметки щита

В качестве каркаса можно использовать деревянный щит, решетку из реек или старую палету. Древесину нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой, чтобы она не сгнила от постоянного контакта с влагой. Прежде чем браться за саморезы, разложите банки на основе в шахматном порядке. Это позволит визуально оценить будущую композицию и оставить достаточно места для роста листвы.

При планировании сада стоит учитывать вес конструкции: увлажненная земля весит немало. Если вы планируете выращивать там съедобную зелень, важно убедиться, что используемые материалы не токсичны. Кстати, при организации пространства на участке часто забывают о пользе отходов — например, переработка падалицы может стать отличным источником органики для ваших посадок, если подойти к делу с умом.

Секреты надежного крепежа и монтажа к стене

Для фиксации емкостей на деревянном щите удобнее всего использовать металлические хомуты или винты с широкими шайбами, продетые через заднюю стенку банки. Между щитом и стеной дома рекомендуется оставлять зазор в 1-2 сантиметра. Это обеспечит циркуляцию воздуха, предотвращая появление плесени на фасаде и самой древесине.

"Главная ошибка новичков — слабые крепления основы к стене. Помните, что после полива вес всей конструкции увеличивается в полтора-два раза. Используйте только мощные дюбели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Если стена выполнена из хрупких материалов, лучше установить конструкцию на устойчивые опоры ("ножки") и лишь слегка зафиксировать её сверху от опрокидывания. Такой мобильный сад можно перемещать в зависимости от сезона. Подобные дачные лайфхаки позволяют не только украсить территорию, но и значительно сэкономить на покупных кашпо и стеллажах.

Растения для "жестяных" грядок: что посадить

На дно каждой банки нужно насыпать слой керамзита и заполнить емкость легким питательным субстратом, не доходя до края 2 сантиметра. На солнечной стороне прекрасно приживутся тимьян, розмарин, базилик и петунии. В полутени лучше себя чувствуют мелисса, мята, петрушка и различные виды салатов.

Важно помнить, что агрессивные культуры требуют контроля. Если вы решили посадить пряные травы, знайте, что разрастание мяты в ограниченном объеме банки — это плюс, а вот на открытой грядке она может стать проблемой. В консервных банках не стоит выращивать овощи с мощной корневой системой, такие как томаты или кабачки — им быстро станет тесно, и они перестанут развиваться.

Проблема Способ решения Перегрев корней на солнце Покраска в светлые тона и использование пластиковых вкладышей Застой воды и гниение Дренажные отверстия и слой керамзита на дне Быстрое пересыхание грунта Ежедневный умеренный полив и гидрогель в почве Появление ржавчины Обязательное грунтование перед покраской

Особенности полива и зимнего хранения

Земля в небольших металлических емкостях пересыхает стремительно, особенно в летний зной. Проверять влажность нужно ежедневно. Поливать стоит аккуратно, начиная с верхних ярусов. Чтобы грязная вода не стекала по стене, под нижним рядом банок можно установить декоративный поддон или узкий желоб для отвода лишней влаги.

"Не забывайте, что такие емкости — это замкнутая среда. Чтобы растения не болели, можно использовать для профилактики лавандовый настой, который отлично отпугивает мелких вредителей и подавляет грибок", — отметил в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

С приходом осенних холодов сад требует консервации. Однолетники убирают, банки моют и просушивают. Многолетние травы лучше пересадить в открытый грунт или более крупные горшки, так как в маленьких жестяных емкостях корни промерзнут при первых же заморозках. Правильный уход позволит конструкции служить годами, оставаясь ярким акцентом вашего участка.

Ответы на популярные вопросы о вертикальных садах из банок

Как предотвратить появление ржавчины на стене под банками?

Необходимо оставлять зазор для проветривания между щитом и стеной, а сами банки тщательно покрывать антикоррозийной краской в два слоя. Также полезно установить сливной желоб под нижним рядом.

Нужно ли менять землю в банках каждый год?

Да, из-за малого объема питательные вещества расходуются очень быстро. Ежегодная замена грунта обеспечит растениям необходимую базу для роста и цветения.

Какие краски лучше всего использовать для жести?

Оптимально подходят акриловые эмали для наружных работ или специальные краски по металлу. Они эластичны и не трескаются при температурных перепадах.

Можно ли оставлять банки с землей на зиму на улице?

Не рекомендуется. Замерзшая влага в грунте может деформировать банки и повредить крепления к деревянному основанию. Лучше хранить пустые емкости в сухом помещении.

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