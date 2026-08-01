Кочаны упорно не наливаются? Августовская схема подкормок спасёт от рыхлости

В августе состояние капусты становится индикатором правильности ухода за весь предыдущий период. Если кочаны остаются вялыми или рыхлыми, растению не хватает питания для формирования плотной структуры. Устранить проблему можно с помощью грамотно подобранных составов, направленных на развитие культуры в фазе активного налива.
В период формирования кочана капусте требуются легкодоступные органические элементы. Важно избегать переизбытка минеральных азотных удобрений, которые могут спровоцировать блокировку питания и накопление нитратов.
Перед внесением любого жидкого питания обязательно пролейте почву чистой водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Это базовый принцип, помогающий растениям отдать свой вкус и потенциал.
Спустя две недели после первой подкормки овощ нуждается в коррекции питания. Фосфор и калий отвечают за плотность кочана и предотвращают водянистость тканей.
|Компонент
|Норма на 10 л воды
|Суперфосфат
|2 ст. л.
|Сульфат калия
|1 ст. л.
|Йод аптечный
|5 капель
Раствор вносят под корень по 1,5 литра на растение. Йод здесь выступает как вспомогательный антисептик для укрепления клеточных стенок.
Августовские перепады температур и избыток осадков могут привести к растрескиванию кочанов. В этот период эффективны внекорневые обработки, которые делают листья менее привлекательными для опасных вредителей.
Для приготовления смеси растворите 5 г борной кислоты в стакане горячей воды, добавьте 1 ст. л. сульфата магния и доведите объем до 10 литров. Опрыскивание проводят по листу вечером с интервалом в 10 дней.
На финальном этапе, когда масса кочана практически набрана, важно остановить рост внешних листьев и направить энергию растения вглубь. Для этого используют смесь из 10 литров воды, 3 ст. л. поваренной соли, 1 ст. л. сухой горчицы и 1 ст. л. нашатырного спирта. Обработку проводят путем опрыскивания в пасмурную погоду или после заката.
Соль в данном рецепте используется однократно в конце сезона как стимулятор перераспределения питательных веществ, а не как удобрение, поэтому при соблюдении дозировки риск для структуры почвы минимален.
Вечернее время исключает воздействие прямых солнечных лучей, что предотвращает ожоги листьев и медленное испарение влаги, обеспечивая лучшее усвоение питательных компонентов.
Профилактику и контроль лучше осуществлять биологическими способами, чтобы не нарушать естественный баланс и не накапливать токсины в урожае.
Замена компонентов без четкого агротехнического обоснования не рекомендуется, так как йод в данной концентрации действует мягко и специфично для капусты.
"Правильный график питания в августе позволяет сместить приоритеты растения от вегетативного роста листьев к наливу кочана. Однако следует учитывать состояние грунта: при избыточной влажности важно не переусердствовать с поливами, чтобы не спровоцировать гнилостные процессы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
"Борная кислота в составе внекорневых подкормок действительно помогает повысить содержание хлорофилла, что укрепляет иммунитет растения против грибковых инфекций. Тем не менее, это не отменяет необходимости регулярного осмотра кочанов на предмет скрытых вредителей", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
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