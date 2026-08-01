Перцы в теплице начали гнить стремительно: биопрепараты сработают только при одном условии

Когда на ухоженных грядках перцы начинают стремительно гнить, причина часто кроется в патогенной микрофлоре. Одним из наиболее агрессивных врагов урожая является серая гниль. Этот грибок активно развивается при температуре воздуха от +20 до +25 °C и уровне влажности около 80%. В подобных условиях патоген быстро захватывает ткани растения, что требует от садовода немедленных действий.
Серая гниль отличается высокой заметностью. Основной признак — появление бурых мокнущих пятен на листьях, которые со временем покрываются характерным налетом. На плодах перца формируются мягкие вмятины, также затянутые серыми спорами. Обнаружение таких симптомов сигнализирует о необходимости пересмотреть уход за растениями в закрытом грунте.
Грибок распространяется молниеносно: споры легко переносятся ветром и каплями воды, поражая соседние кусты. Если запустить процесс, спасти плоды будет невозможно, так как ткани начинают разрушаться изнутри, становясь непригодными для хранения или употребления.
|Признак
|Локализация
|Характер повреждения
|Бурые пятна
|Листовая пластина
|Мокнущие участки с налетом
|Мягкие вмятины
|Плоды
|Гниение, спороношение
По оценке специалиста по защите растений Андрея Зорина, любые меры защиты, включая биологические средства борьбы, работают только в комплексе с проветриванием теплиц для снижения избыточной влажности, иначе патоген вернется даже после обработки.
Как отмечает фитопатолог Наталья Дроздова, важно не путать симптомы грибка с дефицитом микроэлементов или повреждениями от насекомых, поэтому перед применением химии или биопрепаратов стоит внимательно осмотреть корневую систему, чтобы исключить блокировку питания из-за нарушения кислотности почвы.
Нет, поврежденные плоды следует немедленно удалить с куста и утилизировать, так как они являются источником спор и могут заразить здоровые части растения.
Токсичные вещества накапливаются в тканях перца, что делает урожай опасным для здоровья человека.
Да, правильно подобранная мульча помогает контролировать влажность почвы, предотвращая поднятие лишних испарений к листьям и плодам.
Обработка почвы необходима, чтобы уничтожить споры грибка, зимующие в верхнем слое грунта, что является основой защиты будущего урожая.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.