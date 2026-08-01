Перцы в теплице начали гнить стремительно: биопрепараты сработают только при одном условии

Когда на ухоженных грядках перцы начинают стремительно гнить, причина часто кроется в патогенной микрофлоре. Одним из наиболее агрессивных врагов урожая является серая гниль. Этот грибок активно развивается при температуре воздуха от +20 до +25 °C и уровне влажности около 80%. В подобных условиях патоген быстро захватывает ткани растения, что требует от садовода немедленных действий.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Перец

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Как распознать инфекцию на кустах

Серая гниль отличается высокой заметностью. Основной признак — появление бурых мокнущих пятен на листьях, которые со временем покрываются характерным налетом. На плодах перца формируются мягкие вмятины, также затянутые серыми спорами. Обнаружение таких симптомов сигнализирует о необходимости пересмотреть уход за растениями в закрытом грунте.

Грибок распространяется молниеносно: споры легко переносятся ветром и каплями воды, поражая соседние кусты. Если запустить процесс, спасти плоды будет невозможно, так как ткани начинают разрушаться изнутри, становясь непригодными для хранения или употребления.

Признак Локализация Характер повреждения Бурые пятна Листовая пластина Мокнущие участки с налетом Мягкие вмятины Плоды Гниение, спороношение

Как провести обработку от гнили

Шаг 1. Выбор препарата. В период формирования и созревания плодов используйте только биопрепараты, такие как "Фитоспорин-М" или "Триходермин". Также допускается применение бордоской жидкости. Шаг 2. Приготовление раствора. Для опрыскивания подготовьте 1% раствор бордоской жидкости согласно инструкции производителя. Шаг 3. Соблюдение графика. Проводите обработку строго в утренние часы (до 10:00) или вечером (после 18:00), чтобы избежать ожогов на листьях от прямых солнечных лучей. Шаг 4. Контроль безопасности. Обязательно учитывайте срок ожидания до сбора урожая, указанный на упаковке препарата.

По оценке специалиста по защите растений Андрея Зорина, любые меры защиты, включая биологические средства борьбы, работают только в комплексе с проветриванием теплиц для снижения избыточной влажности, иначе патоген вернется даже после обработки.

Как отмечает фитопатолог Наталья Дроздова, важно не путать симптомы грибка с дефицитом микроэлементов или повреждениями от насекомых, поэтому перед применением химии или биопрепаратов стоит внимательно осмотреть корневую систему, чтобы исключить блокировку питания из-за нарушения кислотности почвы.

Ответы на популярные вопросы о гниении перцев

Можно ли спасти плоды, если на них уже появились вмятины?

Нет, поврежденные плоды следует немедленно удалить с куста и утилизировать, так как они являются источником спор и могут заразить здоровые части растения.

Почему нельзя использовать сильные ядохимикаты во время плодоношения?

Токсичные вещества накапливаются в тканях перца, что делает урожай опасным для здоровья человека.

Поможет ли мульчирование в борьбе с серой гнилью?

Да, правильно подобранная мульча помогает контролировать влажность почвы, предотвращая поднятие лишних испарений к листьям и плодам.

Нужно ли обрабатывать почву после того, как болезнь отступила?

Обработка почвы необходима, чтобы уничтожить споры грибка, зимующие в верхнем слое грунта, что является основой защиты будущего урожая.

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