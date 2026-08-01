Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Суд обязал власти Павловска ускорить снос и переселение из ветхих зданий
Соль оказалась лишь частью проблемы: что действительно помогает держать давление под контролем
Рост цен на топливо в Ростове может повлиять на стоимость товаров первой необходимости
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной
Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию
Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах
Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации
В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров

Перцы в теплице начали гнить стремительно: биопрепараты сработают только при одном условии

Садоводство » Вредители и болезни

Когда на ухоженных грядках перцы начинают стремительно гнить, причина часто кроется в патогенной микрофлоре. Одним из наиболее агрессивных врагов урожая является серая гниль. Этот грибок активно развивается при температуре воздуха от +20 до +25 °C и уровне влажности около 80%. В подобных условиях патоген быстро захватывает ткани растения, что требует от садовода немедленных действий.

Перец
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Перец

Содержание

Как распознать инфекцию на кустах

Серая гниль отличается высокой заметностью. Основной признак — появление бурых мокнущих пятен на листьях, которые со временем покрываются характерным налетом. На плодах перца формируются мягкие вмятины, также затянутые серыми спорами. Обнаружение таких симптомов сигнализирует о необходимости пересмотреть уход за растениями в закрытом грунте.

Грибок распространяется молниеносно: споры легко переносятся ветром и каплями воды, поражая соседние кусты. Если запустить процесс, спасти плоды будет невозможно, так как ткани начинают разрушаться изнутри, становясь непригодными для хранения или употребления.

Признак Локализация Характер повреждения
Бурые пятна Листовая пластина Мокнущие участки с налетом
Мягкие вмятины Плоды Гниение, спороношение

Как провести обработку от гнили

  1. Шаг 1. Выбор препарата. В период формирования и созревания плодов используйте только биопрепараты, такие как "Фитоспорин-М" или "Триходермин". Также допускается применение бордоской жидкости.
  2. Шаг 2. Приготовление раствора. Для опрыскивания подготовьте 1% раствор бордоской жидкости согласно инструкции производителя.
  3. Шаг 3. Соблюдение графика. Проводите обработку строго в утренние часы (до 10:00) или вечером (после 18:00), чтобы избежать ожогов на листьях от прямых солнечных лучей.
  4. Шаг 4. Контроль безопасности. Обязательно учитывайте срок ожидания до сбора урожая, указанный на упаковке препарата.

По оценке специалиста по защите растений Андрея Зорина, любые меры защиты, включая биологические средства борьбы, работают только в комплексе с проветриванием теплиц для снижения избыточной влажности, иначе патоген вернется даже после обработки.

Как отмечает фитопатолог Наталья Дроздова, важно не путать симптомы грибка с дефицитом микроэлементов или повреждениями от насекомых, поэтому перед применением химии или биопрепаратов стоит внимательно осмотреть корневую систему, чтобы исключить блокировку питания из-за нарушения кислотности почвы.

Ответы на популярные вопросы о гниении перцев

Можно ли спасти плоды, если на них уже появились вмятины?

Нет, поврежденные плоды следует немедленно удалить с куста и утилизировать, так как они являются источником спор и могут заразить здоровые части растения.

Почему нельзя использовать сильные ядохимикаты во время плодоношения?

Токсичные вещества накапливаются в тканях перца, что делает урожай опасным для здоровья человека.

Поможет ли мульчирование в борьбе с серой гнилью?

Да, правильно подобранная мульча помогает контролировать влажность почвы, предотвращая поднятие лишних испарений к листьям и плодам.

Нужно ли обрабатывать почву после того, как болезнь отступила?

Обработка почвы необходима, чтобы уничтожить споры грибка, зимующие в верхнем слое грунта, что является основой защиты будущего урожая.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Космос
Магнитные бури почти исчезли, но именно сейчас начинается подготовка к главной угрозе из космоса
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Еда и рецепты
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной
Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию
Власти Вологодской области приступили к устранению белых пятен связи на дорогах
Социальный фонд России направил ветеранов из Северной Осетии в центры реабилитации
В Орловской области создают единую цифровую среду для детских медосмотров
Правила перевозок в России затронут автобусы, такси, трамваи и троллейбусы
Легенда альпинизма не вернулась с вершины: трагедия на Броуд-Пике потрясла весь мир
В микрорайоне Озерки города Кирова возводят новый детский сад на 260 мест
В Кумертау внедряют модули по управлению БПЛА и ИИ в обновленной школе № 6
Жители Пролетарского района Донецка остались без воды 1 августа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.