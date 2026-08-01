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Один куст — три волны ягод: как ступенчатая обрезка меняет урожай малины осенью

Садоводство » Деревья и кустарники

Ремонтантная малина может плодоносить до морозов, но многие, срезая все побеги под корень, теряют часть урожая. "Ступенчатая" обрезка создает ягодный конвейер с августа по ноябрь, а правильное формирование куста не дает ягодам мельчать из-за нехватки света и питания.

Обрезка малины
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка малины

Принцип работы "ягодной лесенки"

Ремонтантные сорта отличаются уникальной биологической особенностью — способностью давать плоды как на побегах прошлого года, так и на молодых ветках текущего сезона. Без вмешательства садовода куст тратит колоссальные ресурсы на поддержание всей зеленой массы одновременно.

Метод "лесенки" предполагает искусственное разделение ветвей на три возрастных и ростовых яруса, что растягивает сроки созревания и повышает качество плодов.

"Главная проблема дачников в том, что секатор может украсть треть урожая, если работать им без понимания циклов растения. Разная высота обрезки заставляет куст пробуждать почки в разное время: низкие ветки стартуют первыми, а высокие "догоняют" их в конце сезона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

При такой схеме нижний ярус (высотой 40 см) отдает ягоды в августе. Средние побеги (80 см) выходят на пик продуктивности к сентябрю, а самые высокие ветви (120 см) обеспечивают свежий десерт в октябре и ноябре. Это защищает владельца участка от ситуации, когда весь урожай приходится перерабатывать в авральном режиме за одни выходные.

Техника обрезки и выбор побегов

Для создания эффективного "конвейера" необходимо отобрать от 9 до 12 самых крепких и здоровых стеблей. Слабую поросль нужно безжалостно удалять, так как она не даст полноценных ягод, но создаст лишнюю тень и станет прибежищем для вредителей.

Важно помнить, что ранняя обрезка лишает куст сил, поэтому приступать к процедуре следует только тогда, когда основные физиологические процессы в тканях замедляются.

"Срез всегда делайте под углом 45 градусов. Это элементарная защита от гнили: дождевая вода будет просто стекать, не застаиваясь на раневой поверхности. Обязательно оставляйте зазор в 5 миллиметров над почкой, чтобы не повредить точку роста", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Все срезы рекомендуется обрабатывать садовым варом. В условиях повышенной влажности полезно применять растворы, регулирующие кислотность, — иногда обычная сода возвращает урожайность и защищает срезы от серой гнили, если использовать её для профилактических опрыскиваний кустарника.

Восстановление сил куста после стрижки

Интенсивное и длительное плодоношение истощает почву. Чтобы ягоды не мельчали к концу осени, необходимо полностью исключить азотные подкормки, которые провоцируют рост бесполезной ботвы.

Основной упор делается на фосфор и калий — элементы, отвечающие за плотность клеточного сока и сахаристость плодов. Кроме того, когда кусты отдали ягоду первой волны, им требуется усиленный полив — не менее двух ведер воды под каждое растение.

"Мульчирование слоем компоста или торфа до 15 см — это не просто прихоть, а способ уберечь поверхностные корни малины от резких перепадов температур. Органическая мульча постепенно разлагается, обеспечивая плавный приток питательных веществ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Высота побега Ожидаемый результат
40 см (Нижний ярус) Ранний сбор самых крупных ягод в августе
80 см (Средний ярус) Стабильное плодоношение в течение сентября
120 см (Верхний ярус) Поздний урожай вплоть до первых заморозков

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли использовать этот метод для обычной (летней) малины?

Нет, этот способ разработан специально для ремонтантных сортов. Обычная малина плодоносит только на побегах второго года, и такая радикальная разная обрезка может лишить вас значительной части урожая или вовсе погубить цветочные почки.

Что будет, если оставить слишком много побегов на кусте?

Ягоды станут мелкими и кислыми. Избыточная густота препятствует проветриванию, что создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний и нашествия вредителей, которые быстро уничтожат завязи.

Нужно ли укрывать малину на зиму после такой обрезки?

В регионах с суровыми зимами рекомендуется пригибать длинные побеги к земле. Слой мульчи в прикорневой зоне обязателен, так как он защищает корневую шейку от вымерзания при отсутствии снежного покрова.

Подходит ли свежий навоз для осенней подкормки?

Категорически нет. Свежая органика содержит много азота, который заставит малину расти в холодное время года. Это приведет к тому, что древесина не успеет вызреть, и куст погибнет при первых серьезных морозах.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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