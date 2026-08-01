Сезон на исходе, а томаты просят помощи: секретная подкормка для отличного финиша

Август — критический период для развития томатов. Растения либо активно формируют завязи, либо уже отдают урожай, и в это время им требуется точечная поддержка для налива плодов. Чтобы помидоры стали крупными и сладкими, а не мелкими и водянистыми, важно вовремя скорректировать рацион кустов. Узнать больше о стратегиях ухода в конце лета можно в материале об августовском наливе томатов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрелые и зеленые томаты на лозе

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Зачем томатам усиленное питание в августе

В конце сезона кусты часто страдают от дисбаланса питания. Если плоды развиваются медленно, а на верхних кистях наблюдаются деформации или осыпание завязей, это верный признак истощения почвы. В отличие от ухода за цветочными культурами, овощи требуют более интенсивного притока микроэлементов к плодам, чтобы "закрыть" цикл вегетации. Ошибки в этом процессе, например, нарушение кислотности грунта, часто приводят к блокировке усвоения веществ, подробнее об этом можно прочитать в статье об ошибках с доломитовой мукой.

Рецепт питательного раствора

Для приготовления подкормки, которую советует в своем блоге садовод Егор Потаенко, потребуются борная кислота, древесная зола и сахар.

Растворите 1 чайную ложку борной кислоты (без горки) в небольшом объеме горячей воды. Дождитесь полного остывания состава. В остывший концентрат добавьте 1 столовую ложку просеянной древесной золы и 1 чайную ложку сахара. Оставьте смесь настаиваться на 2-3 часа. Разбавьте полученный объем в 10 литрах чистой воды.

Техника внесения подкормки

Важно помнить, что любая подкормка на сухую почву может повредить корни. Перед поливом удобрением обязательно увлажните землю обычной водой. Вносите раствор строго под корень, расходуя примерно по 1 литру на одно растение. Повторите процедуру через 10-12 дней. О других методах защиты огорода без агрессивных веществ можно узнать в материале об огородничестве без химии.

Механизм действия элементов

Компонент Функция в августе Борная кислота Стимулирует питание завязей, предотвращает их осыпание. Древесная зола Источник калия и фосфора, отвечающих за плотность и сахаристость. Сахар Активирует микрофлору почвы для быстрого усвоения питательных веществ.

Мнение специалистов

По оценке агронома-консультанта Ольги Семёновой, подкормка бором действительно актуальна в период налива плодов, однако она подчеркивает, что избыток микроэлементов также вреден, как и их дефицит, поэтому строгое соблюдение дозировки является критически важным фактором для здоровья куста.

Как отметил агрохимик Роман Едигаров, использование сахара для питания микрофлоры — эффективный прием органического земледелия, но он предупреждает, что эффективность процесса сильно зависит от общей структуры и влажности грунта, а также от отсутствия активных вредителей, которые могут быть привлечены сладкими компонентами. Подробнее о вредителях и способах борьбы с ними можно узнать из статьи о нашествии ночных слизней.

Ответы на популярные вопросы о подкормке

Можно ли заменить древесную золу сульфатом калия?

Да, зола является натуральным источником калия, но если почва уже имеет щелочную реакцию, лучше использовать минеральные калийные удобрения согласно инструкции на упаковке.

Почему важно поливать землю перед внесением удобрения?

Влажный грунт обеспечивает равномерное распределение питательных веществ по зоне корней и исключает риск химического ожога корневой системы.

Как понять, что томатам не хватает именно бора?

Основные признаки — верхушечная гниль, деформация плодов, плохое завязывание плодов на верхних кистях и их массовое осыпание.

Можно ли опрыскивать этим раствором листья?

Данный рецепт предназначен для корневого внесения. Для листовых подкормок концентрация борной кислоты должна быть значительно ниже, чтобы не обжечь листовую пластину.

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