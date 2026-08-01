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Не облепиха и не её сладкий брат: ошибка в названии гуми может оставить без урожая

Садоводство

Гуми (Elaeagnus multiflora) — это не сорт облепихи и не её "сладкий родственник" внутри вида Hippophae, а самостоятельный вид рода Elaeagnus того же семейства Лосовые. Называть его "гуми китайским" и приводить в качестве примеров виды облепихи (Hippophae rhamnoides, H. salicifolia, H. tibetana) — распространённая ошибка каталогов, которая вводит садовода в заблуждение по ключевым вопросам: опыление, зимостойкость, сроки созревания и взрослый размер куста.

Гуми
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гуми

Что нужно знать перед покупкой

Настоящий гуми — это многолистный гуми (Elaeagnus multiflora), родом из Восточной Азии (Япония, Корея, Китай). В средней полосе он зимует как плодовый кустарник: замерзают концы недозревших побегов, но корневая система и база куста выдерживают кратковременные морозы до -30…-35 °C при снеге. Полная зимостойкость (включая выпревание, оттепели, ветер) ниже, чем у облепихи, поэтому в открытом поле без укрытия возможны потери части урожайной древесины.

Куст достигает 1,5-2,5 м в высоту и ширину, образует мощную корневую систему с азотфиксирующими наростами. Плодоношение начинается на 3-4 году после посадки. Ягоды созревают в июне — начале июля, раньше облепихи, и не осыпаются сразу, что позволяет собирать их в несколько заходов.

Самоплодность и опыление

Гуми частично самоплоден: один куст даст ягоды, но урожай существенно выше при перекрёстном опылении разными клонами (сортами) или рассадными растениями. Насекомые-опылители работают на цветение в мае-июне; холодная дождливая погода снижает завязь. Если на участке только одно растение — рассчитывайте на 30-50 % потенциальной урожайности.

Какие сорта встречаются в продаже и что проверить

В российских питомниках чаще всего продают:

  • рассаду без сортового названия ("гуми многолистный", "гуми цветоносый") — это семенные растения, изменчивые по размеру ягоды, сроку созревания и вкусу;
  • вегетативно размножённые сорта западной селекции: Sweet Scarlet, Red Gem, Jahidka (Ягидка), Big Sur — они более единообразны по размеру плода (0,8-1,2 г), вкусу (сладковато-кислый, без горечи) и срокам, но официально внесены в Госреестр РФ не все;
  • внутренние селекционные формы (работы ВИР, сибирских питомников) — часто без патента, под рабочими номерами.

Перед покупкой уточните у продавца:

  • название сорта (или "семенной" / "вегетативный клон");
  • способ размножения (стебельками, зелеными черенками, мерклоном) — от этого зависит сохранность сортовых признаков;
  • возраст саженца и тип корневой системы (ОКС / контейнер);
  • происхождение uterine материала — импортный или отечественный.

Ограничения средней полосы

Главный риск — не полный вымерзание, а повреждение вершин побегов и цветочных почек в суровые бесснежные зимы или при ранних оттепелях с последующими заморозками. Это сдвигает сроки созревания и снижает урожай. На شمالных участках средней полосы (Тверская, Ярославская, Костромская области и севернее) гуми требует укрытия мульчей, лапником или агроволокном на каркасе, а также посадки в защищённом от северных ветров месте с хорошим снегозахватом.

Почва предпочтительна легкая, дренированная, слабокислая или нейтральная. На тяжелых глинах без дренажа корни выпревают. Гуми переносит засуху лучше облепихи, но для крупных ягод нужен полив в период заполнения плодов.

Как проверить саженец при получении

Как осмотреть саженец гуми перед посадкой

Быстрая проверка за 5 минут без повреждения растения.

Шаг 1. Сравните этикетку с заказом

На ярлыке должны быть: точное название (Elaeagnus multiflora), сорт (если заявлен), возраст, способ размножения, название питомника. "Гуми китайский" или "Hippophae" — признак ошибки поставщика.

Шаг 2. Оцените надземную часть

У 2-летнего саженца: 2-4 развитых побега длиной 30-60 см, кора гладкая, без трещин, гнилей, следов вредителей. Почки живые, прилеглые или слегка распускающиеся.

Шаг 3. Проверьте корни (ОКС) или ком (контейнер)

Открытые корни: влажные, эластичные, без сухих участков и гнилья, длина основной массы 20-30 см. Контейнер: ком держатся целиком, корни не вылезают в густой ковер из дренажных отверстий, субстрат не рассыпается при легком покачивании — признак недавней пересадки.

Шаг 4. Поищите азотфиксирующие наросты

На корнях гуми должны быть видны мелкие белесые или жёлтоватые наросты (разом с головку спички или крупнее) — признак здоровой симбиозной системы. Их отсутствие не смертельно, но говорит о плохих условиях выращивания.

Шаг 5. Примите решение

Если есть сухие корни, ломаные побеги, следы гниля, несоответствие сорта — оформите претензию с фото до посадки. Здоровый саженец сажайте в подготовленную яму в течение суток, корни не суша.

Практический выбор для вашего участка

Если нужен гарантированный вкус и размер ягоды — ищите вегетативный сорт (Sweet Scarlet, Red Gem, Jahidka) у питомника с подтверждением происхождения uterine материала. Для загородного участка к югу от Москвы этого достаточно при минимальном укрытии.

Если участок на севере средней полосы, ветровой или с высоким уровнем грунтовых вод — лучше отложите гуми или готовьтесь к ежегодному укрытию и посадке на насыпь. В этом случае надёжнее облепиха районированных сортов.

Семенная рассада дешевле, но даёт "лотерею": ягоды могут быть мелкими, кислыми, поздними. Подходит для живой изгороди или корнеплода под прививку, но не для планового урожая.

При выборе важно обращать внимание не на громкое звание "лучший сорт", а на то, насколько зимостойкость конкретного клона подходит вашему климату. Также важно, чтобы продавец честно рассказывал о методе размножения растений.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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