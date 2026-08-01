Что посадить на грядках после уборки лука и чеснока в августе для получения урожая

Оставлять грядки пустыми после уборки лука и чеснока в августе нецелесообразно: почва остается прогретой, что позволяет вырастить быстрые культуры до первых заморозков. Основной риск здесь — выбор позднеспелых сортов, которые не успеют набрать массу и погибнут при похолодании.
Для августовского посева подходят растения с коротким циклом вегетации, которые не требуют интенсивного солнечного освещения, характерного для середины лета.
Организация второго урожая на грядках с использованием быстросозревающих овощей и зелени.
Когда выполнять: август, сразу после освобождения почвы от луковых культур.
Удалите остатки ботвы, сорняки и рыхлением разбейте плотную корку земли. Это восстановит доступ воздуха к корням будущих посадок.
Рассейте семена редиса (сбор через 30-40 дней) или салата (сбор через 40-50 дней). Для получения зелени в течение нескольких недель посев салата делают порциями с интервалом в 7-10 дней.
Высадите рассаду ранней брокколи. Чтобы растение развивалось без задержек, обеспечьте регулярный полив, так как августовская почва может быть пересушена.
Следите за тургором листьев и скоростью всходов. Если брокколи или салат начинают желтеть, проверьте влажность грунта на глубине 5-7 см.
Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что при выборе семян для августа следует ориентироваться исключительно на срок созревания. Посадка среднеспелых или поздних гибридов в этот период приведет к тому, что растения замерзнут, не успев сформировать корнеплод или кочан.
|Культура
|Срок до сбора (дни)
|Особенность ухода
|Редис
|30-40
|Прямой посев в грунт
|Салат (листовой)
|40-50
|Допустим при умеренном свете
|Брокколи (ранняя)
|60-70
|Повышенная потребность в поливе
Основным действием является своевременный подбор скороспелых сортов и их высадка сразу после уборки луковых. Успех зависит от температурного режима воздуха и регулярности полива. Результатом станет плотный лист салата или сформированный корнеплод редиса, после чего грядка будет готова к осенней подготовке почвы.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.