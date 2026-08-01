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Что посадить на грядках после уборки лука и чеснока в августе для получения урожая

Садоводство

Оставлять грядки пустыми после уборки лука и чеснока в августе нецелесообразно: почва остается прогретой, что позволяет вырастить быстрые культуры до первых заморозков. Основной риск здесь — выбор позднеспелых сортов, которые не успеют набрать массу и погибнут при похолодании.

Свежий урожай репчатого лука
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежий урожай репчатого лука

Что посадить после лука и чеснока

Для августовского посева подходят растения с коротким циклом вегетации, которые не требуют интенсивного солнечного освещения, характерного для середины лета.

Порядок посадки послелетних культур

Организация второго урожая на грядках с использованием быстросозревающих овощей и зелени.

Когда выполнять: август, сразу после освобождения почвы от луковых культур.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Удалите остатки ботвы, сорняки и рыхлением разбейте плотную корку земли. Это восстановит доступ воздуха к корням будущих посадок.

Шаг 2. Посев корнеплодов и зелени

Рассейте семена редиса (сбор через 30-40 дней) или салата (сбор через 40-50 дней). Для получения зелени в течение нескольких недель посев салата делают порциями с интервалом в 7-10 дней.

Шаг 3. Посадка капустных

Высадите рассаду ранней брокколи. Чтобы растение развивалось без задержек, обеспечьте регулярный полив, так как августовская почва может быть пересушена.

Шаг 4. Контроль развития

Следите за тургором листьев и скоростью всходов. Если брокколи или салат начинают желтеть, проверьте влажность грунта на глубине 5-7 см.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что при выборе семян для августа следует ориентироваться исключительно на срок созревания. Посадка среднеспелых или поздних гибридов в этот период приведет к тому, что растения замерзнут, не успев сформировать корнеплод или кочан.

Культура Срок до сбора (дни) Особенность ухода
Редис 30-40 Прямой посев в грунт
Салат (листовой) 40-50 Допустим при умеренном свете
Брокколи (ранняя) 60-70 Повышенная потребность в поливе

Основным действием является своевременный подбор скороспелых сортов и их высадка сразу после уборки луковых. Успех зависит от температурного режима воздуха и регулярности полива. Результатом станет плотный лист салата или сформированный корнеплод редиса, после чего грядка будет готова к осенней подготовке почвы.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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