Огород без химии: простые способы спасти растения от вредителей и сохранить урожай

Попытки спасти урожай с помощью агрессивных пестицидов часто приводят к обратному результату: химикаты остаются на овощах и уничтожают полезных насекомых-опылителей. На самом деле большинство садовых вредителей можно контролировать механическими способами или биологическими средствами, которые не нарушают экосистему участка.
Особую опасность представляют томатные рогатые гусеницы и капустные мухи. Первые способны за сутки полностью облысить растение семейства пасленовых, оставляя после себя характерный темный экскремент. Вторые атакуют корни капусты, брокколи и моркови, что проявляется в пожелтении листьев и увядании растения в солнечные дни.
Чтобы избежать повторного заражения капустными мухами, важно соблюдать севооборот: никогда не высаживайте растения семейства Brassica на одном и том же месте два года подряд.
Тля, белокрылки и листоблошки высасывают соки из стеблей и листьев, что приводит к заторможенному росту и появлению желтых или серебристых пятен. Тля также может переносить вирусные заболевания растений.
Для борьбы с этими вредителями эффективен мыльный раствор: несколько капель средства для мытья посуды на один галлон (около 3,8 л) воды. Важно распылять смесь на все части растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. В случае с белокрылкой процедуру необходимо повторить каждые пять дней в течение трех циклов, чтобы уничтожить новые поколения насекомых.
Слизни и улитки активны ночью и оставляют за собой слизистый след. Вместо токсичных гранул можно использовать физические барьеры или природные приманки.
Для защиты молодых всходов от скручивающихся червей рекомендуется использовать защитные воротнички из картона или алюминиевой фольги, установленные чуть ниже уровня почвы.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.