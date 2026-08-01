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Огород без химии: простые способы спасти растения от вредителей и сохранить урожай

Садоводство » Вредители и болезни

Попытки спасти урожай с помощью агрессивных пестицидов часто приводят к обратному результату: химикаты остаются на овощах и уничтожают полезных насекомых-опылителей. На самом деле большинство садовых вредителей можно контролировать механическими способами или биологическими средствами, которые не нарушают экосистему участка.

Муравьи на грядках в огороде
Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьи на грядках в огороде

Борьба с гусеницами и личинками

Особую опасность представляют томатные рогатые гусеницы и капустные мухи. Первые способны за сутки полностью облысить растение семейства пасленовых, оставляя после себя характерный темный экскремент. Вторые атакуют корни капусты, брокколи и моркови, что проявляется в пожелтении листьев и увядании растения в солнечные дни.

Порядок действий

  1. Ручной сбор. Удалите гусениц с листьев вручную; для томатных рогатых гусениц лучшее время для осмотра — сумерки.
  2. Применение Bt. Используйте инсектицид на основе Bacillus thuringiensis (Bt), который воздействует на вредителей, но безопасен для пчел.
  3. Санитарная очистка. В межсезонье удалите все растительные остатки и разрыхлите верхний слой почвы, чтобы уничтожить куколки насекомых.

Чтобы избежать повторного заражения капустными мухами, важно соблюдать севооборот: никогда не высаживайте растения семейства Brassica на одном и том же месте два года подряд.

Контроль мелких сосущих насекомых

Тля, белокрылки и листоблошки высасывают соки из стеблей и листьев, что приводит к заторможенному росту и появлению желтых или серебристых пятен. Тля также может переносить вирусные заболевания растений.

Для борьбы с этими вредителями эффективен мыльный раствор: несколько капель средства для мытья посуды на один галлон (около 3,8 л) воды. Важно распылять смесь на все части растения, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. В случае с белокрылкой процедуру необходимо повторить каждые пять дней в течение трех циклов, чтобы уничтожить новые поколения насекомых.

Методы защиты от ползающих вредителей

Слизни и улитки активны ночью и оставляют за собой слизистый след. Вместо токсичных гранул можно использовать физические барьеры или природные приманки.

  • Медные ленты. Установка медных полос вокруг уязвимых растений отпугивает слизней.
  • Диатомовая земля. Рассыпание этого порошка вокруг грядок создает среду, губительную для мягкотелых вредителей.
  • Пивные ловушки. Неглубокая емкость с пивом привлекает слизней, в которой они затем тонут.

Для защиты молодых всходов от скручивающихся червей рекомендуется использовать защитные воротнички из картона или алюминиевой фольги, установленные чуть ниже уровня почвы.

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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