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Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений

Садоводство » Советы

Снижение кислотности почвы с помощью доломитовой муки не всегда оправдано. Если грунт изначально нейтральный или щелочной, внесение карбонатов кальция и магния заблокирует усвоение многих микроэлементов, поэтому первым шагом должна стать проверка pH или анализ состава почвы.

Удобрения на садовом столе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Удобрения на садовом столе

Когда доломитовая мука необходима

Доломитовая мука представляет собой измельченный минерал (карбонат кальция и магния). Она работает одновременно как раскислитель и источник двух важных макроэлементов. В отличие от чистого известняка, она восполняет дефицит магния, который часто наблюдается на песчаных почвах.

Признаки того, что почве требуется коррекция: застой воды при плотной структуре грунта, преобладание характерных сорняков-индикаторов кислотности и замедленный рост культур, чувствительных к низкому pH.

Однако важно помнить, что доломитовая мука противопоказана для "кислолюбивых" растений (например, голубики или рододендронов), так как изменение среды приведет к их гибели.

Почвовед Игорь Лыткин поясняет, что действие доломитовой муки носит постепенный характер: минерал медленно растворяется в почвенном растворе, поэтому результат не будет мгновенным, а эффект требует контроля через несколько месяцев.

Ограничения и риски при применении

Главная ошибка — одновременное внесение доломитовой муки и азотных удобрений. При их смешивании происходят химические реакции, в результате которых азот переходит в форму газа или нерастворимых соединений, становясь недоступным для корней.

Также следует учитывать, что избыток кальция и магния может подавлять поглощение калия и фосфора. Если почва уже имеет щелочную реакцию, внесение муки только усугубит ситуацию, создав жесткий дефицит питания.

Порядок внесения доломитовой муки

Процедура проводится для снижения кислотности и насыщения почвы магнием и кальцием при условии подтвержденного дефицита или закисления.

Шаг 1. Оценка состояния грунта

Проверьте pH почвы с помощью лакмусовых полосок или анализа. Убедитесь, что на участке нет культур, требующих кислой среды.

Шаг 2. Подготовка поверхности

Удалите сорняки и растительные остатки, чтобы материал распределялся равномерно по земле, а не застревал в траве.

Шаг 3. Распределение материала

Рассыпьте муку по поверхности. Ориентировочная норма составляет 100-200 г на м², при сильном закислении доза может быть увеличена до 250 г, но строго согласно инструкции к конкретному препарату.

Шаг 4. Заделка в почву

Перемешайте удобрение с грунтом на глубину 5-15 см. Это необходимо, так как карбонаты плохо мигрируют в глубокие слои самостоятельно.

Шаг 5. Соблюдение временного интервала

Проведите процедуру либо осенью (под перекопку), либо ранней весной до начала активной вегетации, чтобы избежать конфликта с азотными подкормками.

Наиболее вероятной причиной плохой работы доломитовой муки является её внесение в щелочные почвы или смешивание с азотом. Чтобы оценить результат, через сезон следует повторно проверить pH и проследить за цветом листьев: исчезновение межжилкового хлороза (пожелтения) на старых листьях будет свидетельствовать о восполнении дефицита магния.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений
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