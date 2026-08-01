Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений

Снижение кислотности почвы с помощью доломитовой муки не всегда оправдано. Если грунт изначально нейтральный или щелочной, внесение карбонатов кальция и магния заблокирует усвоение многих микроэлементов, поэтому первым шагом должна стать проверка pH или анализ состава почвы.
Доломитовая мука представляет собой измельченный минерал (карбонат кальция и магния). Она работает одновременно как раскислитель и источник двух важных макроэлементов. В отличие от чистого известняка, она восполняет дефицит магния, который часто наблюдается на песчаных почвах.
Признаки того, что почве требуется коррекция: застой воды при плотной структуре грунта, преобладание характерных сорняков-индикаторов кислотности и замедленный рост культур, чувствительных к низкому pH.
Однако важно помнить, что доломитовая мука противопоказана для "кислолюбивых" растений (например, голубики или рододендронов), так как изменение среды приведет к их гибели.
Почвовед Игорь Лыткин поясняет, что действие доломитовой муки носит постепенный характер: минерал медленно растворяется в почвенном растворе, поэтому результат не будет мгновенным, а эффект требует контроля через несколько месяцев.
Главная ошибка — одновременное внесение доломитовой муки и азотных удобрений. При их смешивании происходят химические реакции, в результате которых азот переходит в форму газа или нерастворимых соединений, становясь недоступным для корней.
Также следует учитывать, что избыток кальция и магния может подавлять поглощение калия и фосфора. Если почва уже имеет щелочную реакцию, внесение муки только усугубит ситуацию, создав жесткий дефицит питания.
Процедура проводится для снижения кислотности и насыщения почвы магнием и кальцием при условии подтвержденного дефицита или закисления.
Проверьте pH почвы с помощью лакмусовых полосок или анализа. Убедитесь, что на участке нет культур, требующих кислой среды.
Удалите сорняки и растительные остатки, чтобы материал распределялся равномерно по земле, а не застревал в траве.
Рассыпьте муку по поверхности. Ориентировочная норма составляет 100-200 г на м², при сильном закислении доза может быть увеличена до 250 г, но строго согласно инструкции к конкретному препарату.
Перемешайте удобрение с грунтом на глубину 5-15 см. Это необходимо, так как карбонаты плохо мигрируют в глубокие слои самостоятельно.
Проведите процедуру либо осенью (под перекопку), либо ранней весной до начала активной вегетации, чтобы избежать конфликта с азотными подкормками.
Наиболее вероятной причиной плохой работы доломитовой муки является её внесение в щелочные почвы или смешивание с азотом. Чтобы оценить результат, через сезон следует повторно проверить pH и проследить за цветом листьев: исчезновение межжилкового хлороза (пожелтения) на старых листьях будет свидетельствовать о восполнении дефицита магния.
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