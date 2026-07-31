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Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского

Садоводство » Цветы

С 1 июля 2023 года вступили в силу изменения в приказ Минсельхоза России № 645, утверждающий Инструкцию по борьбе с борщевиком Сосновского. Документ приведен в соответствие со статьей 29.14 Кодекса об административных правонарушениях, которая с той же даты установила ответственность за неусвоевание мер по ликвидации этого сорняка.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Главное изменение — закрепление юридической обязанности владельцев и землепользователей немедленно начинать уничтожение борщевика при его выявлении. Ранее Инструкция регламентировала технологии борьбы, но не связывала бездействие с конкретными санкциями коАП. Теперь за неисполнение требований по ликвидации очагов предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 29.14 КоАП РФ. Изменения действуют на территории всех субъектов Федерации, где борщевик угрожает сельхозугодьям и естественным экосистемам.

Аграрный эксперт Виктор Смирнов подчеркивает, что нормативное закрепление срока «немедленно» меняет практику управления полями: собственники больше не могут откладывать обработки до удобного агрономического окна или дожидаться массового засеяния многолетними травыми угодьев. Борщевик Сосновского дает зарастание за 2–3 вегетационных сезона, и пропуск термина обработки радикально повышает затраты на последующую рекультацию.

Инструкция сохраняет комплексный подход: механическое уничтожение (подрезание коревища, скашивание), химическая обработка гербицидами и агротехническое подавление посевом конкурентоспособных культур. Однако ужесточение контроля требует от хозяйств наличия актуальных карт зарастаний и планов мероприятий, готовых к предъявлению контролирующим органам. На практике это смещает акцент от реактивной уборки к системному мониторингу посевных.

Пока остается открытым вопрос эффективности межведомственного обмена данными о новых очагах: Инструкция обязывает сообщать о выявлении сорняка, но единого цифрового реестра зарастаний в режиме реального времени по стране нет. Без него контроль за соблюдением срока «немедленно» будет опираться на выездные проверки, что ограничивает охват территории.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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