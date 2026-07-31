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Опасность прячется в блеске ягод: микотоксины из почвы разрушат внутренние органы

Садоводство » Советы

Лесные прогулки после осадков часто оборачиваются сбором крупного, блестящего урожая, однако влажные плоды скрывают серьезные биологические угрозы. Врач Елена Костькина предупредила, что именно в этот момент концентрация патогенов на ягодах достигает максимума. Влага удерживает на оболочке не только полезные вещества, но и споры плесени, бактерии и следы жизнедеятельности лесных обитателей.

Клюква
Фото: openverse.org by Half Chinese, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клюква

Риски инфекций и поражения печени

Наибольшую опасность представляют земляника, черника и брусника, созревающие в непосредственной близости от почвы. Дождь способствует активному размножению микроорганизмов, а при повреждении кожицы ягоды моментально заражаются плесневыми грибами. Некоторые виды таких грибов выделяют специфические микотоксины, которые при попадании в кровь начинают систематически разрушать клетки печени.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на врача общей практики Елену Костькину, влажная среда идеальна для патогенов. "Сам по себе дождь ягоды не делает опасными, но после осадков на их поверхности дольше сохраняются бактерии, споры плесневых грибов и продукты жизнедеятельности животных. Особенно это касается ягод, которые растут близко к земле — земляники, черники, брусники. Если их съесть немытыми или плохо обработанными, можно получить не только кишечную инфекцию, но и токсическое поражение печени", — подчеркнула специалист.

"Риск отравления дикоросами возрастает у людей с чувствительным ЖКТ, поэтому тщательная промывка проточной водой — это не рекомендация, а обязательное требование безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Правила безопасного сбора и употребления

Медики советуют выждать несколько часов после ливня, чтобы дикорастущий урожай успел просохнуть под солнечными лучами естественным путем. Собранные плоды необходимо подвергать строгой ревизии, безжалостно выбрасывая экземпляры с признаками гниения, повреждений или запахом брожения. Качественная обработка помогает снизить риск возникновения острых воспалительных процессов в органах пищеварения.

Особую осторожность стоит проявлять родителям маленьких детей, пожилым людям и беременным женщинам, чей организм наиболее уязвим к токсинам. Даже небольшая порция испорченного продукта способна спровоцировать тяжелое отравление и потребовать длительной реабилитации. 

Ответы на популярные вопросы о сборе лесных ягод

Можно ли есть лесные ягоды сразу с куста после дождя?

Нет, это крайне опасно из-за высокой концентрации бактерий, спор плесени и паразитов, которые прилипают к влажной поверхности ягод.

Почему поврежденные ягоды опаснее целых?

Через трещины в оболочке внутрь проникают грибки, которые вырабатывают токсины, разрушающие клетки печени и вызывающие интоксикацию.

Как правильно мыть ягоды, собранные в лесу?

Их следует сначала тщательно перебрать, удалив порченые плоды, а затем промыть под сильным напором проточной воды в дуршлаге.

Кому категорически нельзя употреблять ягоды сомнительного качества?

В группу риска входят дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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