Война с подземной империей: как одолеть муравейник и сохранить урожай

Муравьиная колония на участке — это не просто эстетический изъян газона, а скрытая угроза, способная погубить корни саженцев и спровоцировать нашествие тли. Пока насекомые создают видимость безобидных тружеников, они активно закисляют почву и разрушают структуру грядок. Уничтожение муравейника требует четкой стратегии: от механического удаления гнезда до использования приманок с борной кислотой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравьи на садовой грядке

Черные против рыжих: как вычислить врага

Прежде чем приступать к карательным мерам, важно определить вид насекомых. Рыжие лесные муравьи, строящие высокие купола, на периферии участка могут быть даже полезны — они уничтожают гусениц. Основную опасность представляют черные садовые муравьи. Они не возводят заметных холмиков, предпочитая прятаться под камнями, плиткой или непосредственно в корнях плодовых деревьев. Именно этот вид "пасет" тлю, защищая её от естественных врагов ради сладкого секрета.

"Садовые муравьи — главные разносчики тли. Если вы заметили подозрительную активность насекомых на ветках яблони, значит, где-то рядом скрыто гнездо, которое нужно немедленно изолировать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Чтобы найти эпицентр колонии, лучше выходить в сад вечером. Выследите самую оживленную тропу — она обязательно приведет к главному входу, который выглядит как небольшой участок рыхлой земли или отверстие с характерным валиком почвы. Чтобы усилить эффект, можно использовать главное оружие против муравьев из подручных средств, ограничивая их передвижение по участку.

Механические методы: лопата и кипяток

Если гнездо расположено на открытом месте и имеет небольшие размеры, эффективным будет физическое удаление. Процедуру проводят ранним утром, пока насекомые не начали активное движение. Гнездо необходимо перекопать на полный штык лопаты, а извлеченную землю с яйцами и личинками вывезти за пределы участка или разбросать тонким слоем на солнце.

Освободившуюся яму заливают крутым кипятком и накрывают плотной черной пленкой на 7-10 дней. Лишенные света и тепла, уцелевшие особи гарантированно погибнут. Стоит помнить, что такая радикальная перекопка может временно изменить структуру грунта, так же как ошибки при внесении золы влияют на плодородие, поэтому после процедуры землю нужно восстановить.

"Механическое удаление работает только тогда, когда вы добираетесь до матки. Если просто разворошить верхушку, колония восстановится за считанные дни в паре метров от старого места", — объяснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Народные средства: от уксуса до пряностей

Для тех, кто опасается использовать агрессивную агрохимию на грядках, существуют проверенные репелленты. Хорошие результаты дает смесь кипятка с растительным маслом и уксусом (стакан масла и 2 ложки уксуса на ведро). Масляная пленка закупоривает дыхальца насекомых, а уксус разрушает хитиновый покров. Проливать ходы нужно 3-4 дня подряд.

Еще один способ — использование борной кислоты. Смесь из вареного желтка, картофельного пюре и чайной ложки кислоты скатывают в шарики и раскладывают у входов. Рабочие особи принимают отраву за пищу и кормят ею матку. Также муравьи крайне чувствительны к запахам аммиака (нашатырного спирта), корицы и красного перца. Регулярная посыпка муравейника этими веществами заставляет колонию мигрировать. К слову, лавандовый настой также отлично отпугивает нежелательных гостей благодаря резкому аромату.

Метод борьбы Основной принцип действия Борная кислота Кишечный яд, уничтожающий матку через приманку Нашатырный спирт Резкий запах, вызывающий миграцию насекомых Кипяток с маслом Физическое уничтожение и блокировка дыхания Зола и известь Изменение pH почвы на неблагоприятный (щелочной)

Химическая атака: когда колония слишком велика

В случаях, когда муравейник разросся до гигантских масштабов, приходится прибегать к инсектицидам на основе фипронила или диазинона. Гели наносят каплями на картонные подложки вдоль троп — муравьи сами доставляют яд в глубину гнезда. Порошковые препараты рассыпают в местах скопления насекомых, где пыль налипает на лапки и уничтожает их контактно.

"Применяйте сильнодействующую химию только по завершении сбора урожая. Если пролить гнездо концентратом во время плодоношения, яды могут попасть в овощи и фрукты", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Для профилактики повторного появления насекомых важно следить за чистотой участка. Регулярно удаляйте сорняки, боритесь с тлей с помощью мыльного раствора и вовремя проводите обрезку ягодников, чтобы не создавать густых тенистых зарослей, которые так любят вредители. Не забывайте о защите деревьев: побелка и ловчие пояса станут надежной преградой на пути муравьев к кроне, что особенно важно, когда проводится защита деревьев зимой от различных повреждений.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с муравьями

Помогают ли пряности навсегда выселить муравьев?

Корица и перец работают как временный отпугиватель. Если запах выветрится или его смоет дождем, а причина появления муравьев (наличие тли или кормовой базы) не устранена, насекомые вернутся. Это вспомогательная мера, которую нужно совмещать с другими методами.

Можно ли просто залить гнездо холодной водой?

Холодная вода не причинит колонии существенного вреда. Муравейники устроены по принципу дренажной системы, и вода быстро уйдет вглубь, не уничтожив ни матку, ни яйца. Эффективен только крутой кипяток в больших объемах.

Безопасна ли борная кислота для домашних животных?

В тех концентрациях, что используются в приманках, борная кислота малоопасна для кошек и собак, однако лучше размещать шарики в местах, недоступных для питомцев, или накрывать их пластиковыми ящиками с прорезями для насекомых.

Нужно ли уничтожать рыжих лесных муравьев?

Если лесные муравьи обосновались на границе участка и не нападают на плодовые культуры, их лучше оставить. Они являются естественными санитарами леса и сада, уничтожая личинок вредных жуков и гусениц.

Читайте также