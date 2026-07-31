Петунии получают второе лето: секретная ложка возвращает облысевшим кустам бутоны

В августе петунии часто выглядят изможденными: плети вытягиваются, середина куста оголяется, а некогда пышное цветение сменяется скудными мелкими бутонами. Многие дачники совершают ошибку, отправляя такие растения в компост, хотя вернуть им вид цветущего шара можно всего за пару недель.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Петунии

Секрет радикального преображения кроется в своевременной стрижке и одной точной подкормке, которая перенаправит энергию растения с наращивания пустой ботвы на формирование новых цветоносов.

Возвращаем форму: стрижка и гигиена

Первый шаг к восстановлению декоративности — радикальное избавление от балласта. Необходимо полностью удалить все засохшие цветки вместе с семенными коробочками, так как созревание семян отнимает у растения колоссальное количество ресурсов. Вытянувшиеся, «облысевшие» побеги укорачивают примерно на треть, а все поврежденные или больные части вырезают до здоровой ткани. Это стимулирует рост боковых побегов из спящих пазушных почек.

"После жесткой обрезки куст может выглядеть непрезентабельно, но это временная мера. Чтобы ускорить восстановление, обязательно разрыхлите верхний слой грунта в кашпо, обеспечивая доступ кислорода к корням", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Важно помнить, что любые манипуляции с удобрениями проводятся только после обильного полива чистой водой. Нанесение питательных составов на сухой земляной ком неизбежно приведет к химическому ожогу корневой системы. Правильная подготовка почвы особенно важна, если вы планируете высаживать рядом бархатцы для огорода или другие защитные культуры.

Рецепт одной ложки: калий и фосфор

Для активации второй волны цветения петунии требуется специфический баланс макроэлементов. В 5 литрах теплой воды необходимо растворить одну чайную ложку без горки монофосфата калия. Это удобрение обладает высокой степенью усвояемости и действует практически мгновенно. Фосфор отвечает за укрепление корневой системы и закладку новых бутонов, а калий обеспечивает яркость лепестков и устойчивость растения к перепадам температур в конце лета.

"Калий помогает тканям удерживать влагу, что критично для контейнерных растений. При дефиците этого элемента уход за гортензией или петунией становится неэффективным — цветы быстро вянут на солнце", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Раствор вносят под корень раз в 10–14 дней. Важно следить, чтобы капли не попадали на листья и уже раскрывшиеся цветы под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать появления пятен. Такой подход позволяет создать настоящий ароматный сад прямо на балконе или террасе, сохраняя декоративность кустов до самых заморозков.

Проблема петунии Метод решения Оголившаяся середина куста Стрижка плетей на 1/3 и рыхление грунта Мелкие и бледные цветы Подкормка монофосфатом калия (1 ч.л. на 5 л) Остановка роста новых побегов Разовое внесение азофоски для стимуляции зелени Вытягивание стеблей без бутонов Удаление семенных коробочек и калийная подпитка

Когда петунии нужен азот

Бывают случаи, когда после стрижки петуния «замирает»: листва остается бледной, а новые ростки не появляются. В такой ситуации растению не хватает азота для наращивания вегетативной массы. Исправить положение поможет добавление в основной раствор одной чайной ложки азофоски. Как только куст снова обрастет густой зеленой «шапкой», азотные добавки нужно прекратить, иначе растение уйдет в ботву, забыв про цветы.

"В августе важно не перекармливать растения азотом, так как избыток этого элемента делает побеги слишком мягкими и уязвимыми для болезней. Как только пошли новые ростки — возвращайтесь к калию", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Для поддержания здоровья петунии следите за режимом полива. Контейнерные садовые цветы в жаркие дни испаряют влагу мгновенно, но и застой воды в поддоне губителен для корней. Регулярный осмотр на наличие вредителей и удаление увядших соцветий обеспечат чистоту куста и его непрерывное развитие до глубокой осени.

Ответы на популярные вопросы о петунии

Можно ли использовать хлористый калий вместо монофосфата?

Крайне нежелательно. Петунии чувствительны к хлору, который может вызвать угнетение роста и ожоги. Монофосфат калия — лучший выбор для цветов в кашпо.

Как быстро появится результат после августовской стрижки?

При условии правильной подкормки первые свежие побеги появятся через 5–7 дней, а полноценное цветение начнется спустя две недели.

Нужно ли пересаживать петунию в новый грунт в конце лета?

Пересадка — лишний стресс. Лучше заменить верхние 2–3 см истощенной почвы в горшке на свежий питательный субстрат и наладить график подкормок.

Что делать, если на листьях появился белый налет?

В августе из-за рос часто развивается мучнистая роса. В этом случае подкормки временно прекращают, а куст обрабатывают фунгицидами по листу.

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