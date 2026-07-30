Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений

Древесная зола — источник калия, фосфора и микроэлементов, повышающий урожайность при правильном применении. Не смешивайте её с азотными удобрениями и суперфосфатом: питательные свойства теряются. Зола раскисляет почву, делает плоды слаще, а растения — крепче.
Наибольшую отзывчивость на зольные подкормки проявляют овощи с повышенным требованием к калию. Картофель, все виды свеклы и морковь буквально преображаются после таких "угощений", что положительно сказывается на вкусовых качествах урожая и сроках его хранения.
"Калий из золы усваивается растениями очень быстро, поэтому культурам, нацеленным на формирование корнеплодов или крупных плодов, он необходим как воздух. Главное — не переборщить с частотой, чтобы не защелачивать среду", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Тыквенные — огурцы, кабачки и тыквы — используют калий для формирования завязей, предотвращая пустоцветы, о которых часто предупреждают агрономы. Кроме того, зола помогает капусте справляться с килой, создавая в прикорневой зоне неблагоприятную среду для патогенов.
Деревья, такие как яблони или сливы, также укрепляют иммунитет, а налив томатов проходит значительно быстрее при балансе питания, достигнутом с помощью органики.
Существует три ключевых способа внесения: сухой, локальный и жидкий. При весенней подготовке грядок золу рассеивают из расчета 100-200 граммов на квадратный метр, что обеспечивает равномерное питание на весь сезон.
"Локальное внесение в лунку при посадке картофеля или рассады томатов — отличный способ помочь растению на старте. Это дает необходимый импульс для развития корневой системы в период приживаемости", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Жидкий настой золы готовится путем настаивания одного стакана вещества в десяти литрах воды в течение 48-72 часов. Регулярное перемешивание помогает экстрагировать все полезные элементы. Полученный раствор используют строго под корень после полива.
Категорически запрещено смешивать золу с аммиачными удобрениями (мочевиной, селитрой) и навозом — это вызывает химические реакции, уничтожающие азот. Также не стоит вносить её одновременно с суперфосфатом: фосфор перейдет в недоступную для корней форму.
Еще одна важная деталь касается состава: для использования пригодна только зола от сжигания чистой древесины. Продукты сжигания пластика и краски содержат опасные вещества, которые накапливаются в плодах.
"Работая с почвой, важно помнить, что любая подкормка должна быть осознанной. Неправильная химия может не просто лишить урожая, но и испортить структуру земли на годы вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.
|Тип внесения
|Ожидаемый результат
|Перекопка грунта
|Равномерное улучшение среды
|Внесение в лунку
|Старт активного роста растений
|Жидкий настой
|Быстрое восполнение калия
Зола щелочная, поэтому она прекрасно подходит для кислых почв, но может быть вредна на уже щелочных грунтах.
Произойдет химическая реакция, в результате которой азот улетучится в виде аммиака. Удобрение просто потеряет эффективность.
Настой лучше использовать сразу после приготовления. Длительное хранение снижает его пользу.
Разрешена только древесная зола. Уголь содержит примеси и добавки, вредные для огорода.
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