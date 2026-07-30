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Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений

Садоводство » Советы

Древесная зола — источник калия, фосфора и микроэлементов, повышающий урожайность при правильном применении. Не смешивайте её с азотными удобрениями и суперфосфатом: питательные свойства теряются. Зола раскисляет почву, делает плоды слаще, а растения — крепче.

Древесная зола и табачная пыль на земле между грядками
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древесная зола и табачная пыль на земле между грядками

Культуры, наиболее нуждающиеся в золе

Наибольшую отзывчивость на зольные подкормки проявляют овощи с повышенным требованием к калию. Картофель, все виды свеклы и морковь буквально преображаются после таких "угощений", что положительно сказывается на вкусовых качествах урожая и сроках его хранения.

"Калий из золы усваивается растениями очень быстро, поэтому культурам, нацеленным на формирование корнеплодов или крупных плодов, он необходим как воздух. Главное — не переборщить с частотой, чтобы не защелачивать среду", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Тыквенные — огурцы, кабачки и тыквы — используют калий для формирования завязей, предотвращая пустоцветы, о которых часто предупреждают агрономы. Кроме того, зола помогает капусте справляться с килой, создавая в прикорневой зоне неблагоприятную среду для патогенов.

Деревья, такие как яблони или сливы, также укрепляют иммунитет, а налив томатов проходит значительно быстрее при балансе питания, достигнутом с помощью органики.

Технологии внесения зольных подкормок

Существует три ключевых способа внесения: сухой, локальный и жидкий. При весенней подготовке грядок золу рассеивают из расчета 100-200 граммов на квадратный метр, что обеспечивает равномерное питание на весь сезон.

"Локальное внесение в лунку при посадке картофеля или рассады томатов — отличный способ помочь растению на старте. Это дает необходимый импульс для развития корневой системы в период приживаемости", — пояснил в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Жидкий настой золы готовится путем настаивания одного стакана вещества в десяти литрах воды в течение 48-72 часов. Регулярное перемешивание помогает экстрагировать все полезные элементы. Полученный раствор используют строго под корень после полива.

Важные ограничения и безопасность

Категорически запрещено смешивать золу с аммиачными удобрениями (мочевиной, селитрой) и навозом — это вызывает химические реакции, уничтожающие азот. Также не стоит вносить её одновременно с суперфосфатом: фосфор перейдет в недоступную для корней форму.

Еще одна важная деталь касается состава: для использования пригодна только зола от сжигания чистой древесины. Продукты сжигания пластика и краски содержат опасные вещества, которые накапливаются в плодах.

"Работая с почвой, важно помнить, что любая подкормка должна быть осознанной. Неправильная химия может не просто лишить урожая, но и испортить структуру земли на годы вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Тип внесения Ожидаемый результат
Перекопка грунта Равномерное улучшение среды
Внесение в лунку Старт активного роста растений
Жидкий настой Быстрое восполнение калия

Ответы на популярные вопросы о золе

Подходит ли зола для всех типов почв?

Зола щелочная, поэтому она прекрасно подходит для кислых почв, но может быть вредна на уже щелочных грунтах.

Что будет, если случайно смешать золу с мочевиной?

Произойдет химическая реакция, в результате которой азот улетучится в виде аммиака. Удобрение просто потеряет эффективность.

Как долго можно хранить зольный настой?

Настой лучше использовать сразу после приготовления. Длительное хранение снижает его пользу.

Можно ли использовать золу от угля?

Разрешена только древесная зола. Уголь содержит примеси и добавки, вредные для огорода.

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Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, почвовед Игорь Лыткин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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