Один дешевый предмет с кухни оказался главным оружием против муравьев на даче и в саду

Обычные стаканчики от йогурта могут стать главным оружием в борьбе с садовыми захватчиками. Использование неприглядных донышек в качестве мини-поддонов позволяет эффективно доставлять приманку прямо в центр колонии, не допуская массового размножения вредителей. Многие владельцы дач совершают ошибку, распыляя отраву по воздуху, тогда как матка муравьев и уничтожение основы колонии требуют применения точечных приманок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Муравьи на садовой грядке

Подготовка ёмкостей и раствора

Для создания ловушек выбирают чистые пластиковые стаканчики. Их нижнюю часть отрезают ножницами так, чтобы высота бортков составляла 1-1,5 см. Полученные блюдца более устойчивы, чем крышки от бутылок, и вмещают объем состава, необходимый для длительного воздействия.

Чтобы обезопасить яблони и другие плодовые деревья, важно правильно замешать действующее вещество.

"Чаще всего дачники допускают ошибку, делая сироп слишком жидким. Смесь должна быть густой, чтобы муравьи могли с комфортом набрать её и донести до матки, а не утонуть в жидкости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Сергей Михеев.

Для приготовления смеси соединяют одну чайную ложку 20-процентного раствора тетрабората натрия и две чайные ложки сахара. Если состав получается слишком густым, по каплям добавляют воду. В надежные и проверенные методы борьбы не входит использование высоких концентраций химии, поэтому важно соблюдать пропорции: слой в стаканчике должен быть очень тонким.

Выбор мест для установки приманок

Приманки размещают в непосредственной близости от муравейников, вдоль фундамента теплиц и по маршрутам следования рабочих особей. Часто именно там, где борьба с тлей народными средствами не дает результата из-за покровительства муравьев, такие поддоны становятся решающим фактором успеха.

"Не пытайтесь окружить отравой весь участок. Найдите главную тропу, по которой насекомые курсируют постоянно — это сэкономит время и сделает уничтожение колонии более продуктивным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Савельев.

Комплексная защита посадок

Эффективность приманки напрямую зависит от того, насколько тщательно садовод борется со второстепенными факторами. Муравьев привлекают сладкие выделения тли на смородине, огурцах и молодых ветках яблонь. Если просто травить муравьев, не убирая тлю, вредители вернутся через неделю.

Проблема Решение Высокая активность муравьев Установка приманок на путях их передвижения Постоянное появление тли Механическая очистка листьев и побегов Высыхание приманки Регулярная замена состава после дождя

Важно помнить, что даже если используется безопасный способ защиты яблони, доступ к ловушкам необходимо ограничить. По истечении периода активности насекомых пластиковые поддоны обязательно собирают и утилизируют, чтобы не захламлять почву.

"Всегда работайте в перчатках. Даже если состав кажется безобидным, лучше исключить контакт с кожей, особенно при регулярном обновлении приманок на грядках", — отметил в беседе с Pravda.Ru Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с муравьями

Как часто нужно вносить новую порцию препарата?

Состав меняют каждые 3-5 дней, а также сразу после сильных дождей, так как влага быстро размывает сахарный сироп.

Можно ли заменить тетраборат натрия чем-то другим?

Да, в качестве основы часто используют борную кислоту, однако важно соблюдать концентрацию, чтобы не создать отпугивающий эффект вместо привлекающего.

Безопасны ли такие ловушки для урожая?

При правильном размещении (вокруг растений, а не на листьях или плодах) ловушки не влияют на качество и безопасность овощей и ягод.

Что делать, если через неделю муравьи вернулись?

Проверьте, не появилась ли на участке новая колония, либо найдите и очистите ближайшие растения от тли: без источника "сладкой росы" муравьям на грядке делать нечего.

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