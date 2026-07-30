Главный полевой тест для картофеля: как без календаря узнать точное время копки

Считается, что когда ботва картофеля полностью усохла, клубни перестают расти. Многие садоводы в этот момент спешат с уборкой, но опытные дачники советуют подождать еще пару недель. Так когда же действительно пора хвататься за лопату, чтобы не упустить урожай?

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Свежевыкопанный картофель на земле

Что происходит с клубнями, когда желтеет ботва

Зеленые листья и стебли картофеля работают как насос, активно перекачивая питательные вещества в клубни. Пока куст бодр и зелен, картофелины набирают вес и увеличиваются в размере. Как только надземная часть растения полностью усыхает и желтеет, процесс роста останавливается. Клубни перестают формироваться, но это не означает, что они начинают портиться. Напротив, в сухой почве они переходят в режим естественного хранения: кожура становится плотнее и грубеет, готовясь к длительному периоду покоя.

Если после усыхания ботвы клубни оказались мелковатыми, ожидать их дальнейшего роста не стоит. Прибавки массы уже не будет. В таком случае будет разумнее выкопать небольшой картофель сейчас, чем рисковать оставить его под осенними дождями, подвергая атаке проволочника и развитию гнили.

"Если ботва уже засохла, последние питательные вещества, которые могли бы пойти на рост клубней, уже потрачены. Теперь главная задача — сохранить урожай. Кожура должна стать крепкой, чтобы картофель мог долго храниться. Если она легко сдирается, значит, клубни еще не готовы к уборке, но и ждать долго, если погода плохая, не стоит", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Семёнова, агроном-консультант для дачников.

Почему двухнедельная пауза не всегда на пользу

Рекомендация выждать две недели после усыхания ботвы перед уборкой картофеля пришла из практики крупных хозяйств. На легких песчаных почвах такие выдержки действительно идут на пользу: клубни успевают "отлежаться", а их кожура становится максимально прочной. Однако на обычных дачных участках, особенно с глинистой и плотной почвой, такая пауза может навредить. В условиях повышенной влажности и плохого дренажа влага застаивается, ограничивая доступ воздуха к клубням. Это может привести к кислородному голоданию и последующему загниванию, а также к активизации различных грибковых заболеваний. В таких условиях следование календарным срокам уборки может существенно уменьшить долю здорового урожая. Гораздо важнее ориентироваться на текущую погоду и состояние грунта.

Когда грядёт сильная сырость, а кожура картофеля еще не окончательно окрепла, не стоит ждать. Лучше провести уборку, чтобы клубни потом не сгнили в земле. Обеспечить им дополнительное просушивание можно под навесом.

Как определить зрелость картофеля самостоятельно

Вместо того чтобы выкапывать один контрольный куст, лучше взять пару растений из разных частей участка. Главный показатель зрелости — состояние кожуры. Аккуратно надавите пальцем на клубень и попробуйте потереть. Если шкурка легко сдвигается, обнажая влажную мякоть, или вовсе сходит лоскутами, значит, урожай еще слишком "молодой" и ему потребуется дополнительное время. В сухую и теплую погоду можно подождать еще 5-7 дней.

Еще один признак зрелости — отделение столонов. У спелого картофеля тонкие корешки, соединяющие клубень со стеблем, легко обрываются при выкапывании. Если же клубень висит на толстом, крепком "канатике", связь с кустом еще активна, хотя при полностью сухой ботве такое случается редко.

"Не стоит слепо доверять народным приметам или календарю. Главный индикатор — это ваше собственное наблюдение за состоянием корневой системы и кожуры. Если картофель легко чистится, значит, он еще недозрел. Особенно внимательными нужно быть в конце лета: если идут затяжные дожди, лучше не рисковать. Крепкая кожура — залог успешного хранения", — советует Алексей Данилов, специалист по овощным культурам открытого грунта.

Когда стоит подстраховаться и выкопать урожай раньше

Важно найти баланс между ожиданием полного созревания и риском потери урожая из-за погодных условий. Если синоптики прогнозируют затяжные осенние дожди, а при пробной выкопке вы обнаружили, что кожица у половины клубней уже достаточно плотная, лучше не медлить. В такой ситуации оправдано немедленно приступить к уборке всего урожая, даже если некоторая часть картофеля еще пока легко обдирается.

Картофель, убранный в дождливый период, потребует более длительной просушки в защищенном от влаги месте, например, под навесом. Однако такой подход позволит избежать его загнивания в переувлажненной почве.

"Риск гниения в условиях сырой осени очень велик. Если вы видите, что ботва уже потеряла свои жизненные силы, а земля постоянно влажная, лучше перестраховаться. Даже если некоторые клубни окажутся не полностью зрелыми, их можно будет досушить. А вот сгнивший урожай спасти уже не удастся", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Колесникова, консультант по сезонным работам в саду.

Признак Действие Кожура легко сдвигается/сходит лоскутами Подождать 5-7 дней в сухую погоду. Если обещают дожди, выкапывать немедленно. Клубни крепко держатся на толстых столонах Ещё рано, но при сухой ботве это редкость. Ориентироваться на состояние кожуры и прогноз погоды. Кожура плотная, не сдвигается при трении Картофель готов к уборке. Время первой выкопки. Постоянная сырость, затяжные дожди Немедленно выкопать весь урожай, даже если часть клубней еще не вполне зрелая. Обеспечить тщательную просушку.

Ответы на популярные вопросы о сроках уборки картофеля

Когда лучше всего выкапывать картофель при сухой ботве?

Ориентироваться следует не на дату, а на состояние кожуры клубней. Если она легко сдирается, картофель еще не готов. Если кожура плотная и не сдвигается при трении, можно приступать к уборке.

Что будет, если оставить картофель в земле после усыхания ботвы на две недели?

На легких песчаных почвах это может улучшить качество кожуры. Однако на глинистых и влажных почвах такое ожидание увеличивает риск загнивания клубней из-за переувлажнения и нарушения воздухообмена.

Обязательно ли выкапывать картофель, если ботва засохла?

Да, как только ботва полностью засохла, рост клубней прекращается. С этого момента они начинают переходить в режим хранения. Дальнейшее пребывание в земле, особенно при неблагоприятных условиях, может привести к порче урожая.

Как подготовить картофель к долгому хранению после уборки в дождливую погоду?

После уборки в сырую погоду картофель нужно тщательно просушить. Разложите клубни в один слой в хорошо проветриваемом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков. Под навесом или в сарае — идеальные условия.

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