Клубника уже готовит урожай 2027 года: что нужно сделать в августе, пока не поздно

Август определяет урожай клубники следующего года: именно сейчас внутри куста закладываются цветочные почки. Ошибка многих садоводов — оставить растения "отдыхать" после сбора ягод, однако отсутствие ухода в этот период может привести к потере до половины будущего урожая.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain кусты клубники

Санитарная обрезка: очистка и стимуляция

Обрезка в августе необходима для удаления старых, поражённых болезнями листьев. Такие части растения перестают работать на фотосинтез, но становятся рассадником клещей и грибков. Удаление лишней листвы перенаправляет ресурсы куста на развитие здоровых побегов, которые будут питать растение до самых холодов.

Как провести обрезку клубники Очистка куста от больных частей для стимуляции роста здоровой листвы и закладки почек. Когда выполнять: в первой или второй декаде августа, сразу после завершения сбора ягод. Шаг 1. Отбор листьев на удаление Выберите листья с признаками старения, пятнистостями или морщинистостью (признак поражения клещом). Также удалите усы, если не планируете размножение. Шаг 2. Срез Используйте острый секатор или ножницы. Срезайте лист на высоте 5-7 см от сердечка. Важно не повредить центральную почку. Шаг 3. Утилизация Весь растительный мусор следует сгрести и сжечь. Не отправляйте его в компост, чтобы избежать распространения инфекции.

Специалист по уходу за садом Павел Корнеев предупреждает: категорически запрещено выдёргивать листья руками. Это может привести к травмированию корневища и спровоцировать гниение растения.

Питание для закладки урожая

После плодоношения почва истощена, а куст нуждается в фосфоре и калии для формирования генеративных органов. Азотные удобрения (свежий навоз, мочевина) в августе исключаются: избыток азота вызовет рост зелени в ущерб почкам и снизит зимостойкость.

Метод подкормки Состав/Дозировка Особенности применения Минеральный раствор Сульфат калия (15-20 г) + суперфосфат (25-30 г) на 10 л воды Пролив грядок (3-5 л/кв. м) через 5-7 дней после обрезки. Древесная зола 1 стакан золы на 10 л горячей воды (настоять сутки) Полив под корень (0,5-1 л/куст). Ощелачивает почву. Гранулы "Гуми-Оми Ягодное" 70 г/кв. м или 12 г под куст Пролонгированное питание на 4-8 недель. Требует заделки в почву и полива.

Защита от болезней и вредителей

В августе основную угрозу представляют клещ, долгоносик и грибковые заболевания (пятнистости, мучнистая роса). Если молодые листья выглядят маслянистыми или морщинистыми, это признак клещевого поражения.

Для защиты рекомендуется использовать биопрепараты. Например, "Фитоспорин-М Универсальный" подавляет белую и бурую пятнистости, а также мучнистую росу (дозировка 5-10 г на 10 л воды). Для оздоровления корневой зоны подходит "Триходермикс", который борется с фузариозом и корневыми гнилями.

Экспертный комментарий: "При выборе между полным скашиванием листвы и выборочной обрезкой в большинстве случаев безопаснее оставить молодые центральные листья. Полное удаление надземной части допустимо только на абсолютно здоровых посадках при влажной погоде", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Схема комплексного ухода

Для достижения результата работы следует выполнять в строгой последовательности:

Этап 1: Обрезка старых листьев $rightarrow$ Опрыскивание "Фитоспорином-М Универсальным".

Обрезка старых листьев $rightarrow$ Опрыскивание "Фитоспорином-М Универсальным". Этап 2 (через 3-5 дней): Внесение удобрений ("Гуми-Оми Ягодное" или минеральный раствор) с последующим поливом.

Внесение удобрений ("Гуми-Оми Ягодное" или минеральный раствор) с последующим поливом. Этап 3 (через 7-10 дней после питания): Полив почвенным биопрепаратом "Триходермикс" для защиты корней.

Основным действием августа является сочетание санитарной обрезки с калийно-фосфорным питанием. Успех зависит от своевременности: работа должна быть закончена до того, как температуры упадут и рост новых листьев прекратится.

Результатом станет формирование крепкого куста с развитой корневой системой и заложенными почками, который потребует стандартного укрытия при наступлении зимних морозов.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова

специалист по уходу за садом Павел Корнеев