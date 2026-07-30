Клубника уже готовит урожай 2027 года: что нужно сделать в августе, пока не поздно

Август определяет урожай клубники следующего года: именно сейчас внутри куста закладываются цветочные почки. Ошибка многих садоводов — оставить растения "отдыхать" после сбора ягод, однако отсутствие ухода в этот период может привести к потере до половины будущего урожая.
Обрезка в августе необходима для удаления старых, поражённых болезнями листьев. Такие части растения перестают работать на фотосинтез, но становятся рассадником клещей и грибков. Удаление лишней листвы перенаправляет ресурсы куста на развитие здоровых побегов, которые будут питать растение до самых холодов.
Очистка куста от больных частей для стимуляции роста здоровой листвы и закладки почек.
Когда выполнять: в первой или второй декаде августа, сразу после завершения сбора ягод.
Выберите листья с признаками старения, пятнистостями или морщинистостью (признак поражения клещом). Также удалите усы, если не планируете размножение.
Используйте острый секатор или ножницы. Срезайте лист на высоте 5-7 см от сердечка. Важно не повредить центральную почку.
Весь растительный мусор следует сгрести и сжечь. Не отправляйте его в компост, чтобы избежать распространения инфекции.
Специалист по уходу за садом Павел Корнеев предупреждает: категорически запрещено выдёргивать листья руками. Это может привести к травмированию корневища и спровоцировать гниение растения.
После плодоношения почва истощена, а куст нуждается в фосфоре и калии для формирования генеративных органов. Азотные удобрения (свежий навоз, мочевина) в августе исключаются: избыток азота вызовет рост зелени в ущерб почкам и снизит зимостойкость.
|Метод подкормки
|Состав/Дозировка
|Особенности применения
|Минеральный раствор
|Сульфат калия (15-20 г) + суперфосфат (25-30 г) на 10 л воды
|Пролив грядок (3-5 л/кв. м) через 5-7 дней после обрезки.
|Древесная зола
|1 стакан золы на 10 л горячей воды (настоять сутки)
|Полив под корень (0,5-1 л/куст). Ощелачивает почву.
|Гранулы "Гуми-Оми Ягодное"
|70 г/кв. м или 12 г под куст
|Пролонгированное питание на 4-8 недель. Требует заделки в почву и полива.
В августе основную угрозу представляют клещ, долгоносик и грибковые заболевания (пятнистости, мучнистая роса). Если молодые листья выглядят маслянистыми или морщинистыми, это признак клещевого поражения.
Для защиты рекомендуется использовать биопрепараты. Например, "Фитоспорин-М Универсальный" подавляет белую и бурую пятнистости, а также мучнистую росу (дозировка 5-10 г на 10 л воды). Для оздоровления корневой зоны подходит "Триходермикс", который борется с фузариозом и корневыми гнилями.
Для достижения результата работы следует выполнять в строгой последовательности:
Основным действием августа является сочетание санитарной обрезки с калийно-фосфорным питанием. Успех зависит от своевременности: работа должна быть закончена до того, как температуры упадут и рост новых листьев прекратится.
Результатом станет формирование крепкого куста с развитой корневой системой и заложенными почками, который потребует стандартного укрытия при наступлении зимних морозов.
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