Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес Херсонской области привлек 188 млн рублей через Национальную гарантийную систему
В Нурбанке произошла вторая смена руководителя за два месяца
Жители Кульсары сообщают о порче вещей из-за маслянистой структуры воды
Жители Мурманской области с целиакией получат специальную социальную выплату
Жизнь в полном одиночестве: Виталий Гогунский признался, что лишило его шанса на любовь
Алмаз Шарман установил систему мониторинга глюкозы для оптимизации метаболизма
Китай запускает еженедельный контейнерный экспресс в Европу через Арктику
Схема с дропперами и криптовалютой: в Актобе раскрыли сеть по легализации средств
Дети из сел Дулгалах и Суордах прибыли в Якутск на вертолёте после паводка

Клубника уже готовит урожай 2027 года: что нужно сделать в августе, пока не поздно

Садоводство » Советы

Август определяет урожай клубники следующего года: именно сейчас внутри куста закладываются цветочные почки. Ошибка многих садоводов — оставить растения "отдыхать" после сбора ягод, однако отсутствие ухода в этот период может привести к потере до половины будущего урожая.

кусты клубники
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
кусты клубники

Санитарная обрезка: очистка и стимуляция

Обрезка в августе необходима для удаления старых, поражённых болезнями листьев. Такие части растения перестают работать на фотосинтез, но становятся рассадником клещей и грибков. Удаление лишней листвы перенаправляет ресурсы куста на развитие здоровых побегов, которые будут питать растение до самых холодов.

Как провести обрезку клубники

Очистка куста от больных частей для стимуляции роста здоровой листвы и закладки почек.

Когда выполнять: в первой или второй декаде августа, сразу после завершения сбора ягод.

Шаг 1. Отбор листьев на удаление

Выберите листья с признаками старения, пятнистостями или морщинистостью (признак поражения клещом). Также удалите усы, если не планируете размножение.

Шаг 2. Срез

Используйте острый секатор или ножницы. Срезайте лист на высоте 5-7 см от сердечка. Важно не повредить центральную почку.

Шаг 3. Утилизация

Весь растительный мусор следует сгрести и сжечь. Не отправляйте его в компост, чтобы избежать распространения инфекции.

Специалист по уходу за садом Павел Корнеев предупреждает: категорически запрещено выдёргивать листья руками. Это может привести к травмированию корневища и спровоцировать гниение растения.

Питание для закладки урожая

После плодоношения почва истощена, а куст нуждается в фосфоре и калии для формирования генеративных органов. Азотные удобрения (свежий навоз, мочевина) в августе исключаются: избыток азота вызовет рост зелени в ущерб почкам и снизит зимостойкость.

Метод подкормки Состав/Дозировка Особенности применения
Минеральный раствор Сульфат калия (15-20 г) + суперфосфат (25-30 г) на 10 л воды Пролив грядок (3-5 л/кв. м) через 5-7 дней после обрезки.
Древесная зола 1 стакан золы на 10 л горячей воды (настоять сутки) Полив под корень (0,5-1 л/куст). Ощелачивает почву.
Гранулы "Гуми-Оми Ягодное" 70 г/кв. м или 12 г под куст Пролонгированное питание на 4-8 недель. Требует заделки в почву и полива.

Защита от болезней и вредителей

В августе основную угрозу представляют клещ, долгоносик и грибковые заболевания (пятнистости, мучнистая роса). Если молодые листья выглядят маслянистыми или морщинистыми, это признак клещевого поражения.

Для защиты рекомендуется использовать биопрепараты. Например, "Фитоспорин-М Универсальный" подавляет белую и бурую пятнистости, а также мучнистую росу (дозировка 5-10 г на 10 л воды). Для оздоровления корневой зоны подходит "Триходермикс", который борется с фузариозом и корневыми гнилями.

Экспертный комментарий: "При выборе между полным скашиванием листвы и выборочной обрезкой в большинстве случаев безопаснее оставить молодые центральные листья. Полное удаление надземной части допустимо только на абсолютно здоровых посадках при влажной погоде", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Схема комплексного ухода

Для достижения результата работы следует выполнять в строгой последовательности:

  • Этап 1: Обрезка старых листьев $rightarrow$ Опрыскивание "Фитоспорином-М Универсальным".
  • Этап 2 (через 3-5 дней): Внесение удобрений ("Гуми-Оми Ягодное" или минеральный раствор) с последующим поливом.
  • Этап 3 (через 7-10 дней после питания): Полив почвенным биопрепаратом "Триходермикс" для защиты корней.

Основным действием августа является сочетание санитарной обрезки с калийно-фосфорным питанием. Успех зависит от своевременности: работа должна быть закончена до того, как температуры упадут и рост новых листьев прекратится.

Результатом станет формирование крепкого куста с развитой корневой системой и заложенными почками, который потребует стандартного укрытия при наступлении зимних морозов.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Последние материалы
В Красноярском крае землю под туристические объекты начнут выдавать без торгов
Индексация пенсий в Северной Осетии затронет 33,5 тысячи работающих граждан
В Абакане перекроют перекресток улиц Маршала Жукова и Катерной 3 августа
Опьянение спряталось под маской кофеина: миллионные гонорары ученым исказили картину реальных рисков
В Тюменской области легализуют кладбища на сельхозземлях
Всего одна привычка в день может сохранить самостоятельность после 60: новое открытие удивило ученых
В Белгороде заменят окна и балконные блоки в поврежденных многоквартирных домах
Границы дозволенного стёрты: общение Анны Седоковой с коллегой вызвало волну жёсткой критики
Собака игнорирует команды и навязывает свои правила? Причина может оказаться совсем неожиданной
Стоимость платного обучения в вузах Калининграда вырастет до 15%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.