Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожные работы в Перми: расширение перекрестков и новое озеленение
Войлочный панцирь на шёрстке: как избавиться от колтунов без боли и стресса для питомца
Инвестиции в новый медный завод в Казахстане составят 750 млрд тенге
Зерновые культуры пострадали от засухи сильнее масличных в Казахстане
Аграрии Башкортостана скосили более половины площади кормовых культур
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Миграционный отток из Атырауской области превысил число прибывших жителей
Экспорт казахстанской нефти в Румынию упал в 1,5 раза за первое полугодие
Опасная иллюзия пользы воды: почему безобидное плавание провоцирует непредсказуемый срыв мышц

Гнили и ржавчина на участке: как спасти урожай в дождливое лето и защитить сад от грибка

Садоводство

Когда лето превращается в сезон затяжных дождей, сад становится зоной риска. Листья, которые не успевают просохнуть, и плотный воздух — это зеленый свет для грибковых инфекций. Чтобы не увидеть, как гибнет урожай, важно действовать на опережение.

скручивание листьев у томатов
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
скручивание листьев у томатов

Почему грибок атакует сад

Повышенная влажность в сочетании с летним теплом превращает участок в настоящий инкубатор для патогенов. Листья смыкаются, воздухообмен падает — и инфекция начинает распространяться молниеносно. Чаще всего сады страдают от мучнистой росы, которая поражает всё: от огурцов до декоративных роз. Фиксируются случаи агрессивного фитофтороза на томатах и картофеле, а также серой гнили, не щадящей ягодные культуры.

"Главный враг растений сейчас это отсутствие проветривания. Споры грибов мгновенно прорастают в каплях воды, поэтому любой застой влаги на листьях становится фатальным", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Как провести профилактику

Начинать защиту удобнее всего с соблюдения севооборота. Не стоит сажать одни и те же культуры на прежнее место два года подряд — грибы отлично зимуют в почве. Важно грамотно подходить к планированию участка, оценив будущий результат в зависимости от ваших условий.

Следующий этап — правильные расстояния. Загущенные посадки — это всегда риск. Регулярная прополка и удаление нижних листьев, которые постоянно касаются влажной земли, снижают вероятность заражения. Также многие дачники используют этот вариант для украшения цветников, делая посадки более продуваемыми.

"Мульчирование хвоей или щепой поможет сдержать инфекции, живущие в почве. Слой мульчи не дает каплям дождя отскакивать от земли вместе со спорами грибов на нижнюю сторону листьев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

План спасения при обнаружении болезни

Если болезнь уже проявилась, медлить нельзя. Пораженные участки удаляют, используя два секатора: один постоянно находится в дезинфицирующем растворе. Это простое решение позволяет избежать разноса инфекции здоровым экземплярам.

После обрезки посадки обрабатывают фунгицидами. Если первое опрыскивание не принесло должного эффекта, через полторы-две недели процедуру повторяют, обязательно сменив препарат. Когда заражение превышает значительную часть куста, его лучше полностью удалить с участка, чтобы спасти остальной урожай.

"При обработке важно, чтобы раствор попал не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону листа, где чаще всего прячутся очаги инфекции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Секреты защиты урожая в теплице

В теплице воздух всегда влажнее, чем на улице. Самым простым методом защиты является периодическое проветривание в ночное время — даже при низких температурах это помогает снизить испарения.

Тот самый секрет — использование пузырьков с йодом, расставленных по периметру строения. Испаряясь, йод работает как природный обеззараживатель, не давая болезням захватить пространство. Помните про состояние почвы, ведь это ключевая деталь успешного садоводства.

Действие Результат
Удаление нижних листьев Улучшение вентиляции и защита от почвы
Мульчирование Барьер для спор грибов
Использование двух секаторов Минимум риска переноса спор

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли использовать народные средства для борьбы с грибком?

Народные методы, такие как растворы соды или молочная сыворотка, эффективны только для самой ранней профилактики. Если болезнь уже активно развивается, используйте профессиональные препараты.

Что будет, если не удалить пораженный куст?

Инфекция распространится на здоровые соседние культуры. Грибковые споры крайне летучи, поэтому промедление ставит под угрозу весь урожай.

Зачем нужны два секатора в дезинфекторе?

Грибок цепляется за лезвия инструмента. Перемещаясь от зараженного растения к здоровому, садовод сам разносит болезнь по всему участку.

Нужно ли снимать мульчу осенью?

Если в течение сезона наблюдались вспышки болезней, такую мульчу лучше убрать и сжечь, чтобы исключить зимовку спор в её слоях.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Шоу-бизнес
Погоня за молодостью обернулась крахом: развод Диброва обнажил болезненную правду о возрасте
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Производство
Урожаи в России бьют все рекорды: избыток продукции обрушил стоимость привычного товара на рынке
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
В австралийском Квинсленде нашли ихтиозавра с остатками птерозавра внутри
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Технические дипломы отправились на крупные стройплощадки: амбиции вчерашних выпускников сменили вектор
Застройщики в Казахстане увеличили цены на жилье из-за роста себестоимости
Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе
Свободный проезд к собственному дому стал роскошью: законодатели готовят изменения
Разрушенный половодьем мост через реку Шалым восстановят до зимы
Семьи с тремя детьми в Красноярском крае получили финансовую помощь на закупку скота и семян
Популярность студий в Башкирии подскочила почти на 50%
Власти Рубцовска выделили отдельную заправку для спецтехники и экстренных служб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.