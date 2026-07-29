Главная июльская процедура для крыжовника: спасаем кусты от загущения и мелких ягод

Летняя обрезка крыжовника часто воспринимается как изнурительная работа, которую многие предпочитают переносить на холодный сезон. На деле же, именно после сбора ягод кустарник наиболее отзывчив к формированию, а задержка с этим важным процессом приводит к загущению кроны и снижению качества следующего урожая.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Крыжовник

Удаление старых ветвей

Первым делом внимание уделяют скелетным ветвям возрастом пять или шесть лет. Их легко заметить по темной, почти черной коре. Такие побеги уже не приносят много ягод, но продолжают расходовать силы растения. Вырезать их нужно под самый корень, не оставляя пеньков, чтобы не допустить гниения.

"Старые ветви — это балласт. Они забирают питание, предназначающееся молодым плодовым веточкам, и создают ненужную тень", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-агроном высшей категории Сергей Попов.

Подобный подход к процессу оздоровления сада позволяет направить ресурсы на рост молодых побегов замещения.

Формирование куста

Тонкую, искривленную прикорневую поросль, которая стелется по земле, также убирают без сожаления. Она практически не дает урожая, зато быстро становится домом для гусениц и грибковых спор. Внутренние ветви, направленные в центр куста, требуют удаления для свободного движения воздуха.

Идеальная форма куста напоминает чашу. Такая конфигурация спасает растение от многих напастей, делая уход за ним понятным и логичным решением для каждого дачника.

"Представьте куст как легкие. Чем свободнее он дышит, тем меньше шансов, что на листьях поселится мучнистая роса, которая так любит влажные и застойные зоны внутри плотной листвы", — добавила эксперт-садовод Екатерина Мартынова.

Безопасность и инструменты

Тот самый секрет успешной работы заключается в использовании острого секатора. Его следует протирать антисептиком после каждого куста. Сухая погода идеальна для обрезки — так раны заживают быстрее, а риски заражения сводятся к минимуму. Крупные срезы обязательно закрывают садовым варом.

Важный нюанс: если куст выглядит угнетенным, стоит пересмотреть не только обрезку, но и общий подход к поливу, так как любая допущенная ошибка сказывается на устойчивости сортов.

Что удаляем Зачем Побеги 5-6 лет Омоложение куста Ветки внутрь кроны Улучшение проветривания Поросль у земли Профилактика инфекций

После всех работ удаленные растительные остатки сразу выносят за пределы участка. Подобная деталь важна для чистоты огорода.

"Не оставляйте обрезки под кустами. Даже если на вид они здоровы, на них уже могут быть невидимые споры грибка, которые при первом дожде вернутся на свежие срезы", — предупредил агроном-консультант Алексей Сидоров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли обрезать крыжовник в пасмурную погоду?

Нет, работу лучше проводить в сухой и ясный день. Высокая влажность воздуха провоцирует размножение инфекций на открытых срезах.

Что делать с пеньками?

Пеньки удаляют полностью, под самое основание. Любой остаток ветви — это лишний вход для болезней и место скопления влаги.

Нужно ли подкармливать куст после стрижки?

Летняя обрезка — стресс, поэтому после формирования кроны будет полезно внести калийно-фосфорное удобрение, которое поддержит растение в период закладки почек.

Подходит ли этот метод для всех сортов?

Да, чашеобразная форма и удаление старых ветвей требуются всем сортам крыжовника независимо от их устойчивости к болезням.

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