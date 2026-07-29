Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Дорого, стильно, свежо: 9 безупречных белых вещей, которые выглядят на миллион
Всего 20 минут вместо долгого ожидания: создан способ печати контактных линз под форму глаза
Двадцать три года ловили чужаков: рыбы Волги показали, кто на самом деле держит оборону
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Гром среди ясного неба: сигналы, которые большинство принимает за обычное недомогание
Средний чек автокредита в России вырос до 1,57 млн рублей
Повторный посев овощей: какие сорта успеют созреть до заморозков

Покос только злит зеленого монстра: почему триммер не спасает от борщевика и что делать вместо этого

Садоводство » Советы

Одиночный покос не избавляет от борщевика: растение быстро восстанавливается за счет мощного корневища. Чтобы остановить распространение сорняка, требуется сочетание механического удаления корня и контроля над семенным фондом.

Борщевик
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Борщевик

Как уничтожить борщевик на участке

Метод направлен на полное извлечение корневой системы и предотвращение самосева. Подходит для локальных очагов заражения на дачных участках.

Когда выполнять:

До начала массового цветения, пока растение не сформировало и не сбросило семена в почву.

Шаг 1. Удаление корневища

Выкопайте растение целиком вместе с корнем. Важно извлечь даже мелкие фрагменты корневища, так как любой оставшийся в земле кусочек способен дать новый росток.

Шаг 2. Контроль цветения

Если растение уже выросло, срежьте соцветия до того, как семена созреют и опадут. Это предотвратит появление новых всходов в следующем сезоне.

Шаг 3. Санитарная очистка

Соберите и удалите все опавшие семена с поверхности почвы, чтобы они не проросли в соседних зонах участка.

При больших площадях заражения можно применять гербициды. Однако химические средства требуют строгого соблюдения дозировки, так как они воздействуют на окружающую среду и соседние культурные посадки.

Агроном-консультант Ольга Семёнова предупреждает, что борщевик крайне живуч и может находиться в почве десятилетиями. Поверхностный покос без удаления корня лишь стимулирует рост боковых побегов, поэтому приоритетом должно быть именно физическое извлечение растения из грунта.

Основным действием является выкорчевывание корневища. Успех зависит от тщательности очистки почвы: если в земле останутся части корня или зрелые семена, растение появится снова. Результатом считается полное отсутствие новых всходов в течение одного вегетационного периода; далее потребуется регулярный осмотр участка для удаления единичных проростков.

Экспертная проверка:

агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Шоу-бизнес
Такое решение потребовало вмешательства МИД: Филипп Киркоров завершил сложный процесс в Москве
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Мир. Новости мира
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Популярное
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса

Попытка Еревана вернуть доступ к российскому рынку столкнулась с неожиданным условием Москвы, которое ставит под удар весь бизнес республики.

Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет «Красный бархат» получается нежным и нарядным
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Золотистый лаваш и сочная зелень: экспресс-пирожки с яйцом для идеального семейного утра
Последние материалы
Двадцать три года ловили чужаков: рыбы Волги показали, кто на самом деле держит оборону
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Последний шанс на примирение с королём: принц Гарри потребовал от жены сменить тактику ради будущего
Гром среди ясного неба: сигналы, которые большинство принимает за обычное недомогание
Средний чек автокредита в России вырос до 1,57 млн рублей
Повторный посев овощей: какие сорта успеют созреть до заморозков
Свобода в крое, строгость в деталях: шорты после 50 работают лучше привычной юбки
Больше никаких одиноких вечеров: Дженнифер Энистон решилась на шаг, который изменит её статус
Колесо становится жёстче и опаснее: одна летняя привычка незаметно сокращает жизнь шин
Хрустящая корочка, а внутри — сочный восторг: рецепт сытного рулета из лаваша и фарша
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.