Покос только злит зеленого монстра: почему триммер не спасает от борщевика и что делать вместо этого

Одиночный покос не избавляет от борщевика: растение быстро восстанавливается за счет мощного корневища. Чтобы остановить распространение сорняка, требуется сочетание механического удаления корня и контроля над семенным фондом.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Борщевик

Как уничтожить борщевик на участке Метод направлен на полное извлечение корневой системы и предотвращение самосева. Подходит для локальных очагов заражения на дачных участках. Когда выполнять: До начала массового цветения, пока растение не сформировало и не сбросило семена в почву. Шаг 1. Удаление корневища Выкопайте растение целиком вместе с корнем. Важно извлечь даже мелкие фрагменты корневища, так как любой оставшийся в земле кусочек способен дать новый росток. Шаг 2. Контроль цветения Если растение уже выросло, срежьте соцветия до того, как семена созреют и опадут. Это предотвратит появление новых всходов в следующем сезоне. Шаг 3. Санитарная очистка Соберите и удалите все опавшие семена с поверхности почвы, чтобы они не проросли в соседних зонах участка.

При больших площадях заражения можно применять гербициды. Однако химические средства требуют строгого соблюдения дозировки, так как они воздействуют на окружающую среду и соседние культурные посадки.

Агроном-консультант Ольга Семёнова предупреждает, что борщевик крайне живуч и может находиться в почве десятилетиями. Поверхностный покос без удаления корня лишь стимулирует рост боковых побегов, поэтому приоритетом должно быть именно физическое извлечение растения из грунта.

Основным действием является выкорчевывание корневища. Успех зависит от тщательности очистки почвы: если в земле останутся части корня или зрелые семена, растение появится снова. Результатом считается полное отсутствие новых всходов в течение одного вегетационного периода; далее потребуется регулярный осмотр участка для удаления единичных проростков.