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Рано срежешь — кисло, поздно — гниль: виноград выдаёт зрелость по трём верным признакам

Садоводство

Сбор винограда по календарной дате часто приводит к потере качества: недозрелые ягоды будут кислыми, а перезревшие — подвержены гниению. Определить момент сбора нужно по совокупности физических признаков и вкусовых характеристик, учитывая особенности сорта и погоду в текущем сезоне.

Виноград
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Виноград

Как определить зрелость винограда

Метод подходит для всех столовых и технических сортов винограда. Главное ограничение — индивидуальность каждого сорта: сроки и признаки созревания могут отличаться.

Когда выполнять: в период активного изменения цвета ягод, ориентируясь на прогноз погоды и состояние плодов.

Шаг 1. Визуальный контроль

Проверьте изменение цвета кожицы ягод. Для каждого сорта этот признак индивидуален: одни меняют цвет с зеленого на темный, другие — на золотистый или желтый. Цвет должен стать равномерным по всей грозди.

Шаг 2. Оценка структуры ягоды

Оцените плотность и форму плода. Зрелая ягода приобретает характерную для сорта наполненность, а кожура начинает легко отделяться от мякоти при нажатии.

Шаг 3. Проверка сахаристости

Оцените содержание сахара. При профессиональном подходе используют сахариметры; в бытовом — пробуют ягоды на вкус, чтобы убедиться в отсутствии избыточной кислоты и наличии сладости.

Шаг 4. Сбор урожая

Срезайте грозди в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Это предотвращает перегрев ягод и сохраняет их свежесть. Помещайте виноград в жесткие контейнеры, чтобы ягоды не раздавились под собственным весом.

Садовник-практик Сергей Михеев напоминает, что темпы созревания напрямую зависят от климата: в прохладное лето плоды могут набирать сахар дольше обычного. Поспешный сбор недозревшего винограда приведет к низкому качеству вина и десертов из-за дисбаланса сахара и кислот.

После сбора ягоды следует распределить по емкостям, избегая плотной набивки. Основным действием является комплексная проверка (цвет, структура, вкус), успех которой зависит от учета сортовых особенностей. Результатом правильного выбора времени станет ягода с оптимальным вкусом и длительным сроком хранения.

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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