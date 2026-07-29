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Повторный посев овощей: какие сорта успеют созреть до заморозков

Садоводство

Пустующие грядки в конце июля можно использовать для посева культур с коротким циклом созревания. Успех второй волны зависит от выбора скороспелых сортов и текущей температуры воздуха: если посадить позднеспелые гибриды, они не успеют сформировать плоды до первых заморозков.

Помидоры на ветке
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов is licensed under publiс domain
Помидоры на ветке

Что посеять в конце июля

Для повторного использования почвы подбирают растения, которым достаточно 45–70 дней для достижения зрелости. Выбор зависит от целей садовода: получение свежей зелени, овощей или подготовка грунта к следующему сезону.

Группа культур Примеры растений Особенности и результат
Листовые и пряные Салат, укроп, петрушка, базилик Устойчивы к понижению температуры, созревают быстро.
Корнеплоды Редис Требует прохлады; при сильной жаре может уйти в стрелку.
Бобовые Горох, фасоль, чечевица Накапливают азот в почве, улучшая её структуру для будущих посадок.
Пасленовые (рассада) Помидоры, перцы, баклажаны Подходят только скороспелые сорта; высаживаются рассадой.

Агроном-консультант Ольга Семёнова напоминает, что при выборе семян для августовского посева нужно ориентироваться на дни до созревания, указанные на упаковке: в северных регионах этот срок должен быть минимальным из-за риска ранних заморозков.

Как организовать повторный посев

Заполнение освободившихся грядок культурами с коротким вегетационным периодом для получения осеннего урожая.

Когда выполнять: конец июля — начало августа, при условии, что почва прогрета и основная культура уже убрана.

Шаг 1. Очистка грядки

Удалите остатки предыдущих растений и сорняки. Поверхность должна быть чистой, чтобы семена имели прямой контакт с почвой.

Шаг 2. Подготовка почвы

Рыхление верхнего слоя грунта восстанавливает доступ воздуха к корням. Если почва слишком сухая, проведите предварительный полив.

Шаг 3. Посев или высадка

Посейте семена листовых и корнеплодов на глубину, соответствующую размеру семени. Рассаду пасленовых высаживайте с учетом расстояния между кустами, чтобы обеспечить проветривание.

Шаг 4. Контроль влажности

Следите, чтобы поверхность не пересыхала до появления всходов. Признаком успеха является равномерный подъем ростков по всей площади посева.

После появления всходов потребуется регулярный полив и прополка. Для бобовых культур дополнительное питание обычно не требуется, так как они используют азот из воздуха.

Основным действием является подбор сортов с коротким сроком созревания. Результатом станет появление свежих овощей и зелени к осени, а при выборе бобовых — частичное восстановление плодородия почвы. Далее растения следует выращивать до наступления устойчивых минусовых температур.

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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