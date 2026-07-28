Сладкие грозди становятся приманкой: простой шаг поможет спасти виноград от птиц и ос

Защита созревающего винограда от птиц и ос актуальна в период накопления сахаров в ягодах, когда плоды становятся привлекательными для вредителей. Ошибка многих садоводов заключается в попытке защитить урожай, когда повреждения уже начались: раздавленные ягоды привлекают еще больше насекомых.
Метод позволяет сохранить целостность гроздей и предотвратить их гниение, вызванное повреждениями. Подходит для всех сортов винограда в открытом грунте.
Когда выполнять: с момента начала окрашивания ягод (размягчения) и до полного сбора урожая.
Установите на виноград плотные сетки или индивидуальные защитные мешки. Контрольный признак: ячейка сетки должна быть достаточно мелкой, чтобы птица не могла просунуть клюв к ягодам.
Удалите сорняки и уберите все опавшие ягоды с земли. Это исключает появление осиных гнезд рядом с кустом и снижает концентрацию насекомых в зоне роста.
Разместите звуковые устройства или репелленты. При использовании химических средств следуйте инструкции, чтобы не допустить гибели полезных насекомых-опылителей.
В сельской местности установите скворечники или гнездовья для хищных птиц (сов, сорок). Это поможет снизить популяцию мелких птиц-вредителей за счет биологического контроля.
Специалист по уходу за садом Павел Корнеев отмечает, что эффективность сеток зависит от плотности их прилегания к кусту: любые щели делают защиту бесполезной, так как птицы быстро находят доступ к плодам.
После установки защиты необходимо регулярно осматривать кусты. Если замечены поврежденные грозди, их следует удалить немедленно, чтобы предотвратить развитие гнилей и не привлекать новых насекомых.
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