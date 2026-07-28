Пепел для урожая: как превратить печную золу в эликсир созревания плодов

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Использование золы может помочь плодам созреть, но без учета кислотности почвы такая подкормка рискует заблокировать усвоение других элементов. Прежде чем вносить золу, нужно оценить историю предыдущих обработок и реакцию грунта, так как избыток щелочи вредит растениям так же, как и дефицит питания.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древесная зола на земле между грядками

Зола как источник калия: когда она уместна

В середине лета деревья и кустарники нуждаются в калии и фосфоре для формирования плодов и подготовки к зиме. Древесная зола содержит эти элементы, но она также работает как раскислитель почвы. Это означает, что ее внесение оправдано только на кислых или нейтральных грунтах.

Зола влияет на химический состав среды: при регулярном или избыточном внесении pH почвы повышается, что может привести к хлорозу, так как в щелочной среде железо и бор становятся недоступными для корней.

Как определить потребность в золе

До внесения золы следует проверить следующие признаки:

Тип почвы: на торфяниках или песчаных почвах с высокой кислотностью зола будет полезна. На известковых или уже раскисленных почвах она бесполезна или опасна.

на торфяниках или песчаных почвах с высокой кислотностью зола будет полезна. На известковых или уже раскисленных почвах она бесполезна или опасна. Состояние листьев: если края листьев начинают сохнуть или желтеть (признаки дефицита калия), подкормка может быть актуальна.

если края листьев начинают сохнуть или желтеть (признаки дефицита калия), подкормка может быть актуальна. История обработок: если весной вносили известь или доломитовую муку, зола в июле может создать избыточный щелочной фон.

Правила внесения и риски

Зола не является полноценным комплексным удобрением, так как в ней полностью отсутствует азот. Если дерево проявляет признаки азотного голодания (светло-зеленая листва, заторможенность роста), одна зола проблему не решит.

Порядок внесения золы под плодовые культуры Метод сухого внесения для стимуляции созревания плодов при условии подходящей кислотности почвы. Шаг 1. Подготовка приствольного круга Очистите поверхность от сорняков и рыхко проработайте верхний слой почвы, чтобы частицы золы могли проникнуть глубже к корням. Шаг 2. Распределение материала Рассыпьте золу равномерно по проекции кроны растения. Избегайте внесения непосредственно под ствол, чтобы исключить риск локального химического ожога корневой шейки. Шаг 3. Заделка и полив Слегка заделайте золу в почву граблями или рыхлителем и обильно полейте участок. Без влаги минеральные вещества останутся на поверхности и не достигнут корней.

Нормы внесения определяются исходя из размера растения и типа почвы, однако превышение дозировок может привести к засолению грунта. Контролировать результат следует по динамике окраски листвы и качеству налива плодов в течение августа.