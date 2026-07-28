Пепел для урожая: как превратить печную золу в эликсир созревания плодов

Использование золы может помочь плодам созреть, но без учета кислотности почвы такая подкормка рискует заблокировать усвоение других элементов. Прежде чем вносить золу, нужно оценить историю предыдущих обработок и реакцию грунта, так как избыток щелочи вредит растениям так же, как и дефицит питания.
В середине лета деревья и кустарники нуждаются в калии и фосфоре для формирования плодов и подготовки к зиме. Древесная зола содержит эти элементы, но она также работает как раскислитель почвы. Это означает, что ее внесение оправдано только на кислых или нейтральных грунтах.
Зола влияет на химический состав среды: при регулярном или избыточном внесении pH почвы повышается, что может привести к хлорозу, так как в щелочной среде железо и бор становятся недоступными для корней.
До внесения золы следует проверить следующие признаки:
Зола не является полноценным комплексным удобрением, так как в ней полностью отсутствует азот. Если дерево проявляет признаки азотного голодания (светло-зеленая листва, заторможенность роста), одна зола проблему не решит.
Метод сухого внесения для стимуляции созревания плодов при условии подходящей кислотности почвы.
Очистите поверхность от сорняков и рыхко проработайте верхний слой почвы, чтобы частицы золы могли проникнуть глубже к корням.
Рассыпьте золу равномерно по проекции кроны растения. Избегайте внесения непосредственно под ствол, чтобы исключить риск локального химического ожога корневой шейки.
Слегка заделайте золу в почву граблями или рыхлителем и обильно полейте участок. Без влаги минеральные вещества останутся на поверхности и не достигнут корней.
Нормы внесения определяются исходя из размера растения и типа почвы, однако превышение дозировок может привести к засолению грунта. Контролировать результат следует по динамике окраски листвы и качеству налива плодов в течение августа.
Игорь Лыткин, почвовед, специалист по дачным почвам
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