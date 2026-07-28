Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны

Чеснок выкапывают не по календарному числу, а по состоянию листьев. Опоздание с уборкой приводит к тому, что головки начинают рассыпаться, а качество самого урожая падает.

Как правильно собрать чеснок

Своевременный сбор позволяет сохранить целостность головок, их вкус и аромат, а также защитить урожай от гнили и вредителей.

Когда выполнять: Конец июля — начало августа (срок зависит от региона и погоды), когда нижние листья начинают желтеть, но ботва еще не высохла полностью.

Шаг 1. Определение готовности Осмотрите листья: они должны начать менять цвет на желтый. Если дождаться полного высыхания ботвы, риск распада головки на отдельные зубчики существенно возрастает.

Шаг 2. Выкопка Аккуратно извлеките головки из почвы, стараясь не повредить их. На этом этапе зубчики уже полностью сформированы и обладают максимальным содержанием эфирных масел.