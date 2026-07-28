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Чесночный побег из-под земли: как не дать зубчикам разбежаться в разные стороны

Садоводство » Овощи

Чеснок выкапывают не по календарному числу, а по состоянию листьев. Опоздание с уборкой приводит к тому, что головки начинают рассыпаться, а качество самого урожая падает.

Чеснок на грядке
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок на грядке

Как правильно собрать чеснок

Своевременный сбор позволяет сохранить целостность головок, их вкус и аромат, а также защитить урожай от гнили и вредителей.

Когда выполнять: Конец июля — начало августа (срок зависит от региона и погоды), когда нижние листья начинают желтеть, но ботва еще не высохла полностью.

Шаг 1. Определение готовности

Осмотрите листья: они должны начать менять цвет на желтый. Если дождаться полного высыхания ботвы, риск распада головки на отдельные зубчики существенно возрастает.

Шаг 2. Выкопка

Аккуратно извлеките головки из почвы, стараясь не повредить их. На этом этапе зубчики уже полностью сформированы и обладают максимальным содержанием эфирных масел.

Шаг 3. Просушка

Разложите чеснок в один слой на солнце или в помещении с интенсивной вентиляцией. Просушка необходима для стабилизации состояния головки перед зимним хранением. Соблюдение сроков уборки минимизирует риск поражения растений болезнями и вредителями, которые становятся активнее при перезревании культуры в почве.

Основным действием является контроль цвета листьев: сбор начинается при первом пожелтении. Результатом правильной уборки становятся плотные, не рассыпающиеся головки. После просушки чеснок можно переносить в место постоянного хранения.

Экспертная проверка:

специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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